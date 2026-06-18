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Lisa Baum GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Lisa Baum: Mengapa Arsenal, Barcelona, Man Utd, dan klub-klub lain terlibat dalam perebutan pemain sayap berusia 19 tahun dari RB Leipzig

Analysis
Arsenal Women
Barcelona
Manchester United Women
Bayern Munich
L. Baum
RB Leipzig
Bundesliga
WSL
FEATURES
London City Lionesses
OL Lyonnes
Women's Champions League
Premiere Ligue
Hamburger SV

Banyak nama besar di dunia sepak bola wanita akan berpindah klub pada jendela transfer musim panas ini. Mulai dari Alexia Putellas hingga Georgia Stanway, Sam Kerr hingga Mary Earps, serta Ona Batlle hingga Mapi Leon, beberapa bulan ke depan dipastikan akan penuh dengan transfer besar-besaran, sementara pemain seperti Beth Mead dan Katie McCabe telah menyelesaikan transfer mereka. Namun, ada juga beberapa talenta yang kurang dikenal, para pemain muda dengan potensi besar, yang masa depan mereka menjadi sorotan khusus musim panas ini.

Felicia Schroder, penyerang tim nasional Swedia, telah muncul sebagai pemimpin dalam kategori tersebut selama sebulan terakhir. Pemain berusia 19 tahun ini mencetak 30 gol dan memberikan sembilan assist di Damallsvenskan tahun lalu, sebelum mengantarkan Hacken meraih gelar juara Piala Eropa pada bulan Mei dengan delapan gol yang memimpin klasemen pencetak gol turnamen tersebut. Akibatnya, ia dilaporkan menjadi sasaran tawaran rekor dunia dari Chelsea, dengan banyak klub terkemuka lainnya di dunia sepak bola juga tertarik pada jasanya.

Di sisi lain, Erica Parkinson, pemain termuda yang dipanggil ke tim senior Inggris selama masa kepelatihan Sarina Wiegman yang sangat sukses, tampaknya akan pindah klub. Pemain berusia 18 tahun ini dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik di liga Portugal pada musim 2024-25, sebelum meningkatkan catatan gol dan assistnya bersama Valadares Gaia pada musim berikutnya. Namanya dikaitkan dengan kepindahan ke NWSL, di mana banyak talenta muda Inggris mulai berdatangan. Memang, Laila Harbert, yang menempati peringkat ke-15 dalam daftar NXGN 2026 sebagai pemain remaja terbaik di dunia, mungkin juga akan berangkat ke Amerika Serikat.

Lisa Baum, pemain sayap berusia 19 tahun dari RB Leipzig, adalah yang terbaru yang bergabung dengan kelompok pemain muda menarik yang terus berkembang ini dan berpotensi pindah klub. Bild baru-baru ini melaporkan bahwa klub Jerman tersebut siap menerima biaya transfer yang besar untuk pemain remaja ini, dengan Barcelona, Lyon, Manchester United, Bayern Munich, dan London City Lionesses semuanya tertarik. Namun, menurut laporan tersebut, Arsenal-lah yang memimpin perburuan untuk mendapatkan tanda tangan Baum.

Lalu, siapakah penyerang muda berbakat ini yang telah menarik perhatian begitu banyak klub elit Eropa? Apa yang ditawarkan Baum, dan apa yang membuatnya begitu istimewa?

  • Lisa Baum Hamburg U17 2022Getty Images

    Di sinilah semuanya bermula

    Lahir di Tanzania dari ayah berkebangsaan Jerman dan ibu berkebangsaan Tanzania, keluarga Baum pindah ke Jerman saat ia baru berusia empat tahun. Kecintaannya pada sepak bola sudah tertanam jauh sebelum itu, karena ia sering bermain bersama kakak laki-lakinya, Dennis, yang meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil pada usia 17 tahun.

    Baum kini selalu mengenang almarhum setiap kali ia melangkah ke lapangan, dengan inisialnya tertera di sepatu bola dan pita di pergelangan tangannya yang bertuliskan nama serta kutipan dari sang kakak. "Dengan begitu, dia selalu bersamaku," katanya kepada Die Welt. "Aku berharap dia ada di sini dan bisa melihat semua yang kulakukan."

    Setelah pindah ke Jerman, Baum mulai bermain untuk klub lokal MTV Ahrensbok sebelum pindah ke TSV Pansdorf, di mana ia adalah satu-satunya gadis. Klub tersebut kemudian meminjamkannya ke Hamburg, di mana ia bergabung dengan akademi muda mereka saat masih remaja. Pada Agustus 2022, saat usianya baru 15 tahun, Baum menandatangani kontrak tim utama dengan HSV, yang mengikatnya dengan klub hingga 2025.

    Remaja itu kemudian hengkang saat kontrak tersebut berakhir, untuk bergabung dengan RB Leipzig melalui transfer bebas, namun ia memainkan peran besar dalam membantu Hamburg promosi ke Frauen-Bundesliga, untuk pertama kalinya sejak 2012, selama tiga tahun tersebut. Musim pertamanya diwarnai dengan promosi ke divisi kedua, dan Baum juga membantu klub mencapai semifinal DFB-Pokal, pada tahun yang sama dengan promosi ke kasta tertinggi.

    Seiring kemajuannya di level senior klub, penyerang lincah ini juga mulai menancapkan namanya di tim nasional junior Jerman. Bermain di tim U-16 saat berusia 14 tahun, tim U-17 saat berusia 15 tahun, dan tampil dalam kelima pertandingan saat negaranya mencapai perempat final Piala Dunia U-20 pada usia 17 tahun, Baum telah bermain secara reguler bersama tim U-23 dalam beberapa bulan terakhir, meskipun usianya baru 19 tahun.

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  • Lisa Baum Hamburg Women 2024-25Getty Images

    Kesempatan besar

    Baum menjadi incaran banyak pihak musim panas lalu, dengan Bayern Munich—klub favoritnya sejak kecil—menunjukkan minat padanya, menurut laporan kicker. Namun, ia memilih pindah ke Leipzig, meyakini bahwa “awal yang baru” akan “bermanfaat” baginya setelah empat tahun bersama Hamburg, sekaligus menyebut ambisi klub tersebut sebagai daya tarik utama.

    Yang terpenting, karena baru promosi ke Bundesliga pada 2023, Leipzig masih merupakan tim yang sedang meniti karier di kasta tertinggi, bukan raksasa liga dengan skuad penuh bintang. Hal ini berarti Baum kemungkinan besar akan mendapatkan banyak waktu bermain, dan hal itu terbukti, dengan hanya tiga pemain dalam skuad yang mencatatkan menit bermain lebih banyak darinya di liga musim lalu.

    Berkat peluang-peluang tersebut, ia mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak bersama RB Leipzig di liga, dengan mencetak enam gol dan dua assist dalam 23 penampilan sebagai starter untuk tim yang finis di peringkat ke-10 dalam liga yang terdiri dari 14 tim. Musim itu membuat Baum menarik perhatian berkat permainan sayapnya yang mematikan dan kemampuannya mengalahkan bek lawan, yang pada akhirnya memicu munculnya banyak spekulasi transfer yang beredar sejak saat itu.

  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    Bagaimana kabarnya?

    Meskipun musim lalu merupakan musim pertama Baum bersama Leipzig dan debutnya di kasta tertinggi sepak bola Jerman, kini ia tampaknya siap untuk pindah ke klub besar. Bayern kembali masuk dalam perburuan untuk mendapatkan tanda tangannya, begitu pula Barcelona, juara Eropa bertahan yang disebut-sebut oleh pemain berusia 19 tahun itu sebagai tim yang sangat ia sukai untuk ditonton. Klub lain yang juga tertarik adalah Manchester United, London City, dan Lyon—yang terakhir ini dikalahkan oleh Barcelona di final Liga Champions bulan lalu.

    Namun, Bild melaporkan bahwa Arsenal-lah yang memimpin perburuan untuk mendapatkan tanda tangan Baum. The Gunners telah melepas banyak pemain dalam beberapa pekan terakhir, dengan pemain internasional Inggris Mead sebagai salah satu yang paling menonjol. Kepindahannya ke Manchester City membuat pelatih kepala Renee Slegers membutuhkan tambahan pemain di posisi sayap, dan tampaknya ia telah menemukan profil pemain yang ingin ia tambahkan ke dalam skuadnya dalam diri Baum.

  • Lisa Baum Germany U23 Women 2026Getty Images

    Kekuatan terbesar

    Baum langsung menonjol berkat gaya bermainnya yang langsung dan tegas. Keinginannya untuk bersikap positif dan mendorong tim maju secepat mungkin menjadikannya ancaman nyata, karena ia jelas tidak ragu-ragu untuk menerobos barisan pertahanan lawan. Kecepatan remaja ini membuat gaya bermain langsungnya semakin efektif, begitu pula dengan keterampilannya mengolah bola dan kemampuannya menggunakan kedua kakinya. Terutama kemampuan menggunakan kedua kakinya itulah yang membuatnya sangat sulit diprediksi.

    Artinya, Baum bisa memotong ke dalam dan menembak atau mencari ruang untuk umpan silang, dan ia ternyata sangat baik dalam pengambilan keputusan, meski usianya masih muda. Ini adalah aspek permainannya yang masih bisa, dan pasti akan, terus meningkat, namun ia menempati peringkat ketujuh bersama dalam hal peluang yang diciptakan di Bundesliga musim lalu. Bermain untuk tim yang finis di peringkat ke-10, hal ini sangat berarti.

    Dalam hal ancaman golnya sendiri, Baum memiliki tendangan jarak jauh yang fantastis, terutama dengan kaki kirinya, dan ia menunjukkan antisipasi serta pemahaman permainan yang baik untuk menerobos ke area mencetak gol pada waktu yang tepat. Adapun kualitasnya saat tidak menguasai bola, pemain berusia 19 tahun ini memiliki tingkat kerja yang mengesankan dan membawa banyak energi dalam menekan lawan, yang merupakan hal positif untuk dilihat dari seorang penyerang muda.

    Sikap tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh mereka yang pernah bekerja sama dengan Baum mengenai kepribadiannya. Marwin Bolz, pelatihnya di Hamburg, menggambarkannya sebagai pemain yang “bertekad untuk berkembang”, misalnya. “Tidak hanya dalam hal keterampilan sepak bolanya, tetapi juga dalam kondisi fisik dan ketangguhan mentalnya,” katanya kepada Hamburger Morgenpost.

  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    Masih ada ruang untuk perbaikan

    Catatan mengenai sikap Baum ini penting karena, tentu saja, sebagai pemain muda, ia memang memiliki kelemahan, namun tidak ada yang tidak dapat diatasi dan diperbaiki seiring waktu dan pengalaman. Meskipun antusias dalam melakukan pressing, misalnya, ia masih perlu sedikit menyempurnakan aksinya dan memahami cara menjadi paling efektif dalam aspek tersebut. Hal itu akan datang dengan sendirinya.

    Demikian pula, menyadari kapan harus bermain langsung dan benar-benar menyerang lawan, serta kapan harus mengambil waktu sejenak saat menguasai bola untuk membantu tim membangun serangan dengan cara yang lebih terukur, adalah hal yang masih perlu dipelajari oleh Baum. Namun, dia memiliki kemampuan mengoper bola yang baik, sehingga akan mampu memperbaiki hal tersebut, terutama ketika dia bergabung dengan tim papan atas yang sering mendominasi permainan. Wajar saja di tim seperti Leipzig, yang masih dalam proses membangun identitasnya, bahwa dia mungkin ingin lebih sering mengambil inisiatif dalam transisi serangan.

    Selain itu, ada fakta bahwa Baum terkadang bisa tampil naik-turun dalam pertandingan. Namun, hal itu wajar terjadi pada seorang penyerang muda, dan seiring bertambahnya pengalaman, dia akan menjadi pemain yang lebih konsisten dan berpengaruh. Menyesuaikan diri dengan intensitas fisik di level elit adalah hal lain yang bisa tercapai seiring berjalannya waktu. Lagipula, dia baru bermain satu musim di liga papan atas.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    Selanjutnya... Kerolin?

    Ada beberapa pemain yang terlintas di benak sebagai perbandingan saat menyaksikan Baum bermain. Berkat kontrol bola yang sangat baik, trik-trik cerdik saat menggiring bola, dan keinginannya untuk bermain langsung, ia mirip dalam beberapa hal dengan Kerolin, bintang Man City.

    Sama seperti Baum, pemain asal Brasil ini bisa bermain di berbagai posisi penyerang dan, di mana pun dia ditempatkan, dia akan selalu berusaha menerobos pertahanan lawan dan menciptakan peluang, baik untuk rekan setimnya maupun untuk dirinya sendiri. Namun, Baum, yang sedikit lebih tinggi dari Kerolin, memiliki potensi untuk menjadi pemain yang lebih dominan secara fisik.

    Ketika pemain berusia 19 tahun ini memanfaatkan kelincahannya untuk memotong ke dalam dan melepaskan tembakan dari jarak jauh, ada juga kemiripan dengan Salma Paralluelo, penyerang Barcelona. Paralluelo membuktikan betapa mematikannya dia dalam situasi tersebut di final Liga Champions, mencetak gol indah yang membawa Barca unggul 3-0 sebelum menambah gol keempat beberapa menit kemudian. Hal ini juga mulai menjadi taktik utama dalam permainan Baum, meskipun ia lebih memiliki ciri-ciri klasik yang diasosiasikan dengan pemain sayap daripada Paralluelo, yang cukup sering ditempatkan sebagai penyerang tengah sepanjang kariernya hingga saat ini.

  • Germany v Belgium - Women's Under-23 International FriendlyGetty Images Sport

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Mengingat dia baru bermain satu musim di Bundesliga, akan sangat menarik untuk melihat langkah apa yang akan diambil Baum selanjutnya dan bagaimana dia menyesuaikan diri dengannya. Dia memang belum memiliki banyak pengalaman di level tertinggi, tetapi setidaknya dia sudah memiliki beberapa musim pengalaman di level senior, meskipun semua kecuali satu di antaranya di level yang lebih rendah.

    Sebelumnya, mungkin ada kekhawatiran yang lebih besar terkait kemungkinan kepindahannya ke Arsenal, yang menjadi kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Baum. The Gunners telah merekrut beberapa pemain muda dalam beberapa tahun terakhir, namun kesulitan mengintegrasikan mereka ke tim utama, seperti Kathrine Kuhl, Rosa Kafaji, dan Gio Queiroz. Namun, perkembangan Smilla Holmberg musim ini mungkin menjadi pertanda bahwa situasinya akan berbeda di bawah asuhan Slegers, yang baru menjabat sebagai manajer tetap pada Januari tahun lalu.

    Bergabung dengan tim asal London Utara ini juga akan cocok dari segi komposisi skuad, karena Slegers memang gemar merotasi pemain sayapnya secara intensif, baik dari pertandingan ke pertandingan maupun selama pertandingan berlangsung, sering kali menukar pemain di sayap sekitar menit ke-60 dengan pemain cadangannya. Paparan bertahap terhadap Liga Super Wanita ini bisa bermanfaat bagi Baum, mengingat pengalamannya yang relatif masih minim, begitu pula kecenderungan Slegers untuk memilih pemain sayapnya berdasarkan siapa yang paling cocok untuk pertandingan yang sedang berlangsung.

    Namun, kepindahan ke Arsenal masih belum pasti. Mungkinkah klub raksasa lain, seperti Barcelona, Lyon, atau Bayern, justru yang merekrut Baum? Meskipun ketiganya adalah klub besar, mereka memiliki rekam jejak yang baik dalam menangani pemain muda. Sementara itu, London City atau Manchester United mungkin bisa menawarkan waktu bermain yang lebih teratur bagi pemain berusia 19 tahun ini sejak awal.

    Keputusan itu kini ada di tangan Baum dan orang-orang terdekatnya. Ini keputusan besar, tetapi semua tanda menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang bijaksana dan mampu mengambil keputusan yang tepat.

    “Tujuan saya bukanlah menjadi bintang, saya terutama ingin bahagia dengan apa yang saya lakukan,” katanya kepada Die Welt awal tahun ini, dalam sebuah wawancara di mana ia menampik gagasan bahwa Piala Dunia senior musim panas mendatang menjadi tujuannya, melainkan Kejuaraan Eropa di kandang sendiri pada tahun 2029 yang menjadi targetnya. Pemikiran jangka panjang dan sifatnya yang rendah hati, dipadukan dengan bakat yang luar biasa, dapat membawa Baum melangkah jauh.