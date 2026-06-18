Lisa Baum: Mengapa Arsenal, Barcelona, Man Utd, dan klub-klub lain terlibat dalam perebutan pemain sayap berusia 19 tahun dari RB Leipzig

Felicia Schroder, penyerang tim nasional Swedia, telah muncul sebagai pemimpin dalam kategori tersebut selama sebulan terakhir. Pemain berusia 19 tahun ini mencetak 30 gol dan memberikan sembilan assist di Damallsvenskan tahun lalu, sebelum mengantarkan Hacken meraih gelar juara Piala Eropa pada bulan Mei dengan delapan gol yang memimpin klasemen pencetak gol turnamen tersebut. Akibatnya, ia dilaporkan menjadi sasaran tawaran rekor dunia dari Chelsea, dengan banyak klub terkemuka lainnya di dunia sepak bola juga tertarik pada jasanya.

Di sisi lain, Erica Parkinson, pemain termuda yang dipanggil ke tim senior Inggris selama masa kepelatihan Sarina Wiegman yang sangat sukses, tampaknya akan pindah klub. Pemain berusia 18 tahun ini dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik di liga Portugal pada musim 2024-25, sebelum meningkatkan catatan gol dan assistnya bersama Valadares Gaia pada musim berikutnya. Namanya dikaitkan dengan kepindahan ke NWSL, di mana banyak talenta muda Inggris mulai berdatangan. Memang, Laila Harbert, yang menempati peringkat ke-15 dalam daftar NXGN 2026 sebagai pemain remaja terbaik di dunia, mungkin juga akan berangkat ke Amerika Serikat.

Lisa Baum, pemain sayap berusia 19 tahun dari RB Leipzig, adalah yang terbaru yang bergabung dengan kelompok pemain muda menarik yang terus berkembang ini dan berpotensi pindah klub. Bild baru-baru ini melaporkan bahwa klub Jerman tersebut siap menerima biaya transfer yang besar untuk pemain remaja ini, dengan Barcelona, Lyon, Manchester United, Bayern Munich, dan London City Lionesses semuanya tertarik. Namun, menurut laporan tersebut, Arsenal-lah yang memimpin perburuan untuk mendapatkan tanda tangan Baum.

Lalu, siapakah penyerang muda berbakat ini yang telah menarik perhatian begitu banyak klub elit Eropa? Apa yang ditawarkan Baum, dan apa yang membuatnya begitu istimewa?