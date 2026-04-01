Lionel Scaloni yakin Lionel Messi bisa mencetak 1.000 gol sepanjang kariernya dan menegaskan bahwa kapten Argentina itu memiliki 'semangat' untuk kampanye Piala Dunia terakhirnya
Keajaiban Messi lainnya akan segera hadir
Setelah kemenangan telak Argentina 5-0 atas Zambia di La Bombonera, di mana Messi mencetak satu gol dan satu assist, sorotan pasca-pertandingan pun segera beralih ke masa depan kapten ikonik negara tersebut. Scaloni tidak segan-segan meramalkan pencapaian bersejarah bagi pemain berusia 38 tahun itu, sekaligus menegaskan pandangannya terkait turnamen di Amerika Utara yang akan datang.
Messi diprediksi akan mencetak rekor bersejarah
Meskipun Cristiano Ronaldo saat ini memimpin perburuan angka empat digit di Arab Saudi, Scaloni tetap yakin akan kemampuan kaptennya untuk bergabung dengannya di klub eksklusif tersebut. Menanggapi potensi Messi, yang saat ini telah mengoleksi 913 gol sepanjang kariernya, untuk mencapai tonggak sejarah yang luar biasa itu, sang manajer mengatakan: "Dia bisa mencapai 1.000 gol, kita harus lihat berapa lama lagi dia akan bermain. Intinya, dia harus ingin terus bermain. Saya harap dia melakukannya, karena dia bahagia di lapangan dan kita semua ingin melihatnya. Suatu tahun dia mencetak lebih dari 90 gol - dia bisa mencapainya."
Di luar rekor individu, perhatian beralih pada apakah pemenang Ballon d'Or delapan kali ini akan membantu Argentina mempertahankan gelar mereka di Piala Dunia 2026. Scaloni menambahkan: "Akan menjadi suatu kehormatan jika Leo memutuskan untuk bermain di Piala Dunia. Kita semua ingin dia menikmatinya dan kita membantunya merasa nyaman. Dia menginginkan hal yang sama seperti kita, sekarang dia lebih santai karena dia sudah pernah memenangkan Piala Dunia. Keinginannya untuk berada di sana dan berbagi momen itu ada, kita akan lihat apa yang dia putuskan dan kita akan mendukungnya."
Selamat tinggal, Otamendi
Kemenangan atas Zambia diperkirakan akan menjadi pertandingan internasional terakhir Messi di kandang sendiri. Pertandingan ini juga menjadi momen yang mengharukan bagi bek veteran Nicolas Otamendi, yang telah mengonfirmasi bahwa ia akan pensiun dari timnas Argentina setelah Piala Dunia. Messi juga menyerahkan tugas mengeksekusi penalti kepada Otamendi dalam pertandingan tersebut, sehingga memungkinkan sang bek mengakhiri kariernya di La Bombonera dengan sebuah gol yang langka.
Bintang Benfica ini, bagaimanapun, bertekad untuk menambah satu trofi terakhir ke dalam koleksinya sebelum ia pensiun secara permanen, terinspirasi oleh kaptennya. "Piala Dunia masih akan datang, dan kami akan bertanding dan mempertahankan gelar. Seperti yang pernah dikatakan Leo (Messi), orang-orang harus percaya karena kami memiliki apa yang dibutuhkan," kata Otamendi setelah pertandingan.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Argentina?
Piala Dunia 2026 menjadi tantangan besar bagi sang juara bertahan, yang akan menghadapi Aljazair, Austria, dan Yordania di babak penyisihan grup. Dengan Messi yang kini lebih santai pasca-kemenangannya pada 2022, fokus kini beralih pada kesenangan dan kesuksesan bersama, meskipun upaya untuk mencetak 1.000 gol niscaya akan menjadi cerita sampingan yang menarik bagi para penggemar bintang Inter Miami tersebut di seluruh dunia.