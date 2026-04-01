Lionel Scaloni yakin Lionel Messi bisa mencetak 1.000 gol sepanjang kariernya dan menegaskan bahwa kapten Argentina itu memiliki 'semangat' untuk kampanye Piala Dunia terakhirnya

Meskipun Cristiano Ronaldo saat ini memimpin perburuan angka empat digit di Arab Saudi, Scaloni tetap yakin akan kemampuan kaptennya untuk bergabung dengannya di klub eksklusif tersebut. Menanggapi potensi Messi, yang saat ini telah mengoleksi 913 gol sepanjang kariernya, untuk mencapai tonggak sejarah yang luar biasa itu, sang manajer mengatakan: "Dia bisa mencapai 1.000 gol, kita harus lihat berapa lama lagi dia akan bermain. Intinya, dia harus ingin terus bermain. Saya harap dia melakukannya, karena dia bahagia di lapangan dan kita semua ingin melihatnya. Suatu tahun dia mencetak lebih dari 90 gol - dia bisa mencapainya."

Di luar rekor individu, perhatian beralih pada apakah pemenang Ballon d'Or delapan kali ini akan membantu Argentina mempertahankan gelar mereka di Piala Dunia 2026. Scaloni menambahkan: "Akan menjadi suatu kehormatan jika Leo memutuskan untuk bermain di Piala Dunia. Kita semua ingin dia menikmatinya dan kita membantunya merasa nyaman. Dia menginginkan hal yang sama seperti kita, sekarang dia lebih santai karena dia sudah pernah memenangkan Piala Dunia. Keinginannya untuk berada di sana dan berbagi momen itu ada, kita akan lihat apa yang dia putuskan dan kita akan mendukungnya."