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Lionel Scaloni mundur? Presiden federasi sepakbola Argentina ungkap 'Rencana A, B, dan C' untuk masa depan sang pelatih setelah kekecewaan di Piala Dunia
Presiden AFA menegaskan Scaloni tetap menjadi 'rencana A, B, dan C'
Tapia menepis semua pembicaraan soal mencari pelatih baru, meski spekulasi tentang masa depan Scaloni kian berkembang. Setelah berakhirnya Piala Dunia 2026, ketika Argentina kalah dari Spanyol di final, presiden AFA itu menegaskan bahwa sosok di balik kejayaan Albiceleste pada 2022 adalah satu-satunya orang yang tepat untuk pekerjaan ini.
Tapia mengatakan dalam wawancara dengan TyC Sport: "Tanpa ragu, saya ingin dia bertahan, kami semua ingin dia bertahan. Kami sudah berbicara, dan dia sendiri juga sudah mengungkapkan bahwa pembicaraan itu sudah sangat maju. Saya orang yang tahu berterima kasih, dan karena itu saya pikir kami harus membiarkannya merenung, mengambil keputusan yang tepat, dan kami harus menghormatinya.
"Saya tidak bisa menahan Scaloni jika dia merasa tidak punya keinginan atau tidak memiliki prospek yang lebih baik. Saya ingin dia baik-baik saja, dan kita semua seharusnya menginginkan hal yang sama, meski itu menyakitkan bagi kami."
Kepala federasi itu menegaskan bahwa tidak ada rencana darurat yang disiapkan, meski kontrak Scaloni saat ini akan berakhir pada Desember 2026. Ketika ditanya soal kemungkinan pengganti atau strategi cadangan, Tapia berkata: "Tidak, Rencana A, B, dan C saya adalah Scaloni."
- DSports
Dampak emosional final Piala Dunia 2026
Ketidakpastian itu berawal dari reaksi emosional Scaloni sendiri setelah kekalahan menyakitkan 1-0 dari Spanyol di MetLife Stadium. Sang pelatih tidak mampu menuntaskan konferensi pers usai pertandingan, pecah dalam tangis saat memikirkan akhir dari sebuah siklus.
"Untuk terus melanjutkan, Anda membutuhkan banyak hal. Itu sangat sulit untuk diciptakan kembali," katanya. "Kami berusaha hingga menit terakhir untuk memberikan segalanya [di final]. Saya pikir wajar jika saya meluangkan waktu untuk memikirkan ini.
"Saya akan berbicara dengan presiden. Saya akan menuntaskan kontrak saya. Saya tahu apa yang ingin saya lakukan. Saya merasa perlu berpikir. Saya tidak tahu apakah sesuatu sebesar ini bisa dilakukan [lagi]."
Tantangan revolusi skuad
Faktor besar dalam keraguan Scaloni adalah kebutuhan yang kian dekat untuk melakukan perombakan skuad. Skuad 2026, yang dipimpin Lionel Messi yang berusia 39 tahun, menjadi salah satu yang tertua di turnamen itu, dan sosok-sosok andalan lain seperti Nicolas Otamendi juga mendekati ujung karier internasional mereka. Scaloni mencatat bahwa membangun kelompok dengan chemistry seperti itu "sulit untuk bisa terulang lagi".
Meski gagal meraih trofi pada musim panas ini, Scaloni tetap sangat bangga dengan usaha timnya. Ia mengatakan: "Saya ingin Anda mengingat apa yang coba kami tunjukkan dari kelompok pemain ini, para pejuang saya, seperti yang saya sebut kepada istri saya saat berbicara tentang mereka. Upaya, hasrat, penolakan untuk menyerah, bertahan menghadapi kritik keras, ketenangan, kemauan untuk terus melangkah ketika kaki Anda tidak lagi mematuhi otak Anda… Itulah trofi yang sesungguhnya."
- Getty
Dukungan keluarga dan visi 2030
Saat Scaloni masih mempertimbangkan keputusannya, ia mungkin memiliki senjata rahasia yang mendorongnya untuk bertahan. Laporan TyC menyebut istrinya, Elisa Montero, adalah pendukung kuat agar ia tetap menjalankan peran tersebut untuk siklus Piala Dunia 2030. Berbasis di Mallorca, Montero dikabarkan meyakini bahwa kebahagiaan yang dirasakan Scaloni saat bekerja bersama staf pelatihnya dan tim nasional lebih besar daripada tekanan besar dari posisinya.
Rekam jejak Scaloni berbicara dengan sendirinya, dengan lebih dari 78 kemenangan dan hanya 10 kekalahan sejak mengambil alih pada 2018. Dalam periode itu, ia mempersembahkan dua gelar Copa America, Finalissima, dan Piala Dunia 2022. Saat AFA menatap masa depan, mereka tetap yakin bahwa tidak ada kandidat lain yang bisa meniru kesuksesannya.
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