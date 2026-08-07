Tapia menepis semua pembicaraan soal mencari pelatih baru, meski spekulasi tentang masa depan Scaloni kian berkembang. Setelah berakhirnya Piala Dunia 2026, ketika Argentina kalah dari Spanyol di final, presiden AFA itu menegaskan bahwa sosok di balik kejayaan Albiceleste pada 2022 adalah satu-satunya orang yang tepat untuk pekerjaan ini.

Tapia mengatakan dalam wawancara dengan TyC Sport: "Tanpa ragu, saya ingin dia bertahan, kami semua ingin dia bertahan. Kami sudah berbicara, dan dia sendiri juga sudah mengungkapkan bahwa pembicaraan itu sudah sangat maju. Saya orang yang tahu berterima kasih, dan karena itu saya pikir kami harus membiarkannya merenung, mengambil keputusan yang tepat, dan kami harus menghormatinya.

"Saya tidak bisa menahan Scaloni jika dia merasa tidak punya keinginan atau tidak memiliki prospek yang lebih baik. Saya ingin dia baik-baik saja, dan kita semua seharusnya menginginkan hal yang sama, meski itu menyakitkan bagi kami."

Kepala federasi itu menegaskan bahwa tidak ada rencana darurat yang disiapkan, meski kontrak Scaloni saat ini akan berakhir pada Desember 2026. Ketika ditanya soal kemungkinan pengganti atau strategi cadangan, Tapia berkata: "Tidak, Rencana A, B, dan C saya adalah Scaloni."



