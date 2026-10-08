AFP
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Lionel Scaloni mulai berupaya mempertahankan Walter Samuel di staf kepelatihan Argentina seiring dimulainya era pasca-Messi
Scaloni berjuang mencegah kepergian
Menurut TyC Sports, Scaloni telah melancarkan upaya serius untuk meyakinkan asisten kepercayaannya, Samuel, agar mengikat masa depannya dengan Argentina. Mantan bek itu sebelumnya berniat mundur ketika kontraknya berakhir pada Desember untuk mengejar peluang menjadi pelatih kepala di Eropa. Tekad Scaloni untuk mempertahankan tangan kanannya dipandang sebagai langkah vital untuk menjaga stabilitas di tengah transisi yang lebih luas dalam tim setelah pensiunnya Messi.
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Pelatih kepala membahas masa depan asisten
Menjelang pertemuan hari Selasa dengan Benin, Scaloni memprioritaskan persahabatan di atas hubungan profesional saat ditanya tentang potensi kepergian koleganya: "Tak diragukan lagi, selain sangat penting, dia adalah teman saya. Saya ingin yang terbaik untuknya. Jika dia ingin mengambil keputusan, sudah sepantasnya dia bisa melakukannya."
Meski memberi restu penuh, sang pelatih tidak menutup-nutupi kekosongan yang akan ditinggalkan Samuel: "Pintu terbuka untuknya. Tidak akan ada masalah jika itu yang terjadi. Itu akan menjadi kehilangan yang sangat besar, dan kita lihat apa yang akan terjadi jika dia tidak ada di sini ke depannya."
Koleksi trofi menegaskan pengaruh di balik layar
Mantan andalan Boca Juniors, Samuel, telah menjadi pilar penting di balik era dominasi global Argentina sepanjang delapan tahun masa tugasnya di jajaran staf pelatih. Kemitraan kepelatihan mereka membantu mempersembahkan gelar Copa America 2021 dan 2024, Finalissima 2022, serta puncaknya kemenangan di Piala Dunia 2022 di Qatar. Rekam jejak gemilang itu juga mencakup finis di peringkat ketiga pada Copa America 2019 dan medali runner-up di Piala Dunia 2026.
- Getty Images Sport
Tonggak bersejarah menanti masa depan sang ahli taktik
Scaloni kini hanya tinggal selangkah lagi untuk mencetak sejarah sebagai pelatih pertama yang memimpin Argentina dalam tiga siklus Piala Dunia yang terpisah. Mempertahankan staf kepercayaannya tetap utuh memberikan fondasi krusial saat pelatih kelahiran Pujato itu mulai membentuk ulang skuad untuk turnamen 2030. Tantangan langsung bagi raksasa Amerika Selatan itu adalah menjaga momentum kemenangan mereka saat memulai siklus kompetitif baru tanpa jimat lama mereka di lapangan.
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