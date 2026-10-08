Menjelang pertemuan hari Selasa dengan Benin, Scaloni memprioritaskan persahabatan di atas hubungan profesional saat ditanya tentang potensi kepergian koleganya: "Tak diragukan lagi, selain sangat penting, dia adalah teman saya. Saya ingin yang terbaik untuknya. Jika dia ingin mengambil keputusan, sudah sepantasnya dia bisa melakukannya."

Meski memberi restu penuh, sang pelatih tidak menutup-nutupi kekosongan yang akan ditinggalkan Samuel: "Pintu terbuka untuknya. Tidak akan ada masalah jika itu yang terjadi. Itu akan menjadi kehilangan yang sangat besar, dan kita lihat apa yang akan terjadi jika dia tidak ada di sini ke depannya."