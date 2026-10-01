Pelatih kepala Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan kepuasannya atas performa timnya setelah meraih kemenangan 4-0 dalam laga persahabatan atas Bolivia di Stadion Mario Alberto Kempes. Scaloni menyoroti bahwa meski melakukan sejumlah perubahan dalam skuad, tim tetap mempertahankan prinsip dasar penguasaan bola mereka.

Gol-gol dari Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero, dan Jose Lopez menyempurnakan penampilan menyerang yang mengalir.

Scaloni menegaskan bahwa mempertahankan identitas taktik tetap penting terlepas dari rotasi pemain.