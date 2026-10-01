AFP
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Lionel Scaloni menuntut kesinambungan identitas permainan umpan setelah kemenangan 4-0 atas Bolivia
Scaloni menuntut kesinambungan taktik setelah kemenangan di Cordoba
Pelatih kepala Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan kepuasannya atas performa timnya setelah meraih kemenangan 4-0 dalam laga persahabatan atas Bolivia di Stadion Mario Alberto Kempes. Scaloni menyoroti bahwa meski melakukan sejumlah perubahan dalam skuad, tim tetap mempertahankan prinsip dasar penguasaan bola mereka.
Gol-gol dari Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero, dan Jose Lopez menyempurnakan penampilan menyerang yang mengalir.
Scaloni menegaskan bahwa mempertahankan identitas taktik tetap penting terlepas dari rotasi pemain.
- Newscom / GDA
Pelatih menjelaskan filosofi operan dan kontrol yang dominan
Berbicara dalam konferensi pers setelah pertandingan, Scaloni menjelaskan bahwa rangkaian operan kolektif menjadi penentu kesuksesan Argentina. Ia menuntut para pemain muda yang menyerap kultur skuad untuk memahami bahwa mendominasi penguasaan bola tetap menjadi tujuan utama tim.
Scaloni menegaskan bahwa perbedaan karakteristik individu para pemain memperkaya fleksibilitas taktis skuad.
"Saya percaya identitas tim nasional adalah merangkai operan, secara kolektif menciptakan peluang mencetak gol," kata Scaloni. "Tantangannya adalah terus bermain dengan cara ini, dan para pemain muda memahami bahwa inilah cara bermain. Ide kami adalah mendominasi pertandingan."
Scaloni menyerukan penanganan yang hati-hati terhadap talenta-talenta yang sedang muncul
Menanggapi penyertaan talenta-talenta muda seperti Leonel Flores dan Franco Mastantuono, Scaloni menekankan tanggung jawab staf pelatih untuk melindungi para pemain muda dari tekanan yang tidak perlu. Ia meminta para pendatang baru untuk menampilkan performa seperti di klub mereka tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi.
Sang pelatih memuji para pemain senior karena memberikan contoh terbaik dalam hal hasrat dan etos kerja bagi generasi yang lebih muda.
"Kami meminta para pemain yang datang ke tim nasional untuk melakukan apa yang mereka lakukan di klub mereka," tambah Scaloni. "Kami harus menjaga Leo Flores, karena dia, seperti Franco, masih muda dan kami harus membina talenta-talenta itu. Saya menyukai kerja semua orang, terutama para pemain yang punya lebih banyak pengalaman."
- Getty Images Sport
Argentina fokus pada ujian melawan Burkina Faso dalam rangkaian laga kandang yang sedang berlangsung
Scaloni dan staf pelatihnya mengalihkan perhatian untuk mempersiapkan laga persahabatan hari Kamis melawan Burkina Faso. Sang pelatih bertujuan memberi menit bermain lebih banyak kepada anggota skuad pelapis sambil menjaga keseimbangan tim secara keseluruhan.
Benin menanti Argentina dalam pertandingan terakhir pada jeda ini.
Scaloni ingin mempertahankan standar kompetitif di seluruh skuad.
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