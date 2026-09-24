Scaloni memberikan kabar terbaru soal masa depannya bersama tim nasional Argentina, dengan mengungkapkan bahwa masalah gigi membuat pertemuan penting terkait perpanjangan kontraknya batal digelar. Berbicara kepada media Argentina, Olé di sela-sela sesi latihan tim nasional pada jeda internasional saat ini, sang pelatih mengakui bahwa pembicaraan resmi masih belum dilakukan.

"Saya punya waktu untuk sedikit menenangkan diri, membiarkan kepahitan karena tidak bisa menang berlalu, tetapi dengan ketenangan bahwa semuanya sudah diberikan," jelas Scaloni. "Mengenai situasi saya, tidak ada kabar baru. Kami seharusnya bertemu kemarin, tetapi saya harus pergi ke dokter gigi dan kami tidak bisa melakukannya. Ada keinginan untuk duduk bersama, untuk saat ini semuanya masih sama."



