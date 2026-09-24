AFP
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Lionel Scaloni menunda pertemuan perpanjangan kontrak Argentina dengan presiden federasi karena kunjungan tak terduga ke dokter gigi
Pembicaraan kontrak tertunda
Scaloni memberikan kabar terbaru soal masa depannya bersama tim nasional Argentina, dengan mengungkapkan bahwa masalah gigi membuat pertemuan penting terkait perpanjangan kontraknya batal digelar. Berbicara kepada media Argentina, Olé di sela-sela sesi latihan tim nasional pada jeda internasional saat ini, sang pelatih mengakui bahwa pembicaraan resmi masih belum dilakukan.
"Saya punya waktu untuk sedikit menenangkan diri, membiarkan kepahitan karena tidak bisa menang berlalu, tetapi dengan ketenangan bahwa semuanya sudah diberikan," jelas Scaloni. "Mengenai situasi saya, tidak ada kabar baru. Kami seharusnya bertemu kemarin, tetapi saya harus pergi ke dokter gigi dan kami tidak bisa melakukannya. Ada keinginan untuk duduk bersama, untuk saat ini semuanya masih sama."
Patah hati melawan Spanyol
Merefleksikan kemunduran yang baru-baru ini dialami, Scaloni mengakui kekecewaan mendalam karena gagal mengatasi Spanyol dalam pertemuan penentuan terbaru mereka. Ia tidak menyembunyikan perasaannya soal peluang yang terlewat untuk mengamankan trofi besar lainnya bagi negaranya, terutama setelah laju performa luar biasa mereka dalam beberapa tahun terakhir.
"Pukulan karena tidak menang sangat berat. Kami sudah berada di ambang satu gelar dunia lagi," aku dia. Terlepas dari kekalahan menyakitkan di panggung global itu, skuad tetap bersatu, dengan para pemain senior terus menyatakan dukungan penuh mereka kepada staf pelatih, apa pun yang akan terjadi di masa depan.
Ingin tetap memegang kendali
Setelah berbulan-bulan spekulasi, para petinggi federasi tetap optimistis bisa mempertahankan sosok yang menjadi arsitek era keemasan mereka, yang mencakup Piala Dunia 2022 dan gelar Copa America beruntun. Menurut laporan, asosiasi tengah menyiapkan tawaran perpanjangan kontrak dua tahun hingga turnamen 2030.
Meski ada penundaan dalam negosiasi formal, sang pelatih tetap menunjukkan sikap yang sangat positif untuk mencapai kesepakatan. "Ada keinginan untuk berada di sini," kata Scaloni kepada Olé saat ditanya soal melanjutkan tugasnya di kursi pelatih. Ia juga menekankan perlunya dialog yang menyeluruh ke depan, seraya menambahkan: "Ada banyak aspek yang harus kami bicarakan dengan presiden."
- Getty Images Sport
Jadwal internasional mendatang
Argentina kini sedang bersiap untuk jadwal laga persahabatan internasional yang padat. Tim nasional itu akan menghadapi Bolivia pada 30 September sebelum melawan Burkina Faso tiga hari kemudian. Jeda yang intensif ini akan ditutup dengan perpisahan emosional di Buenos Aires untuk Lionel Messi saat menghadapi Benin pada 6 Oktober.
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