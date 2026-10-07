Atmosfer yang mengiringi kemenangan 3-0 Argentina atas Benin tidak seperti biasanya, karena fokus sepenuhnya tertuju pada Messi yang akan pergi, bukan pada skor akhir. Scaloni mengakui para pemainnya kesulitan menjaga ketenangan seperti biasanya pada malam yang begitu penting. Sang pelatih kepala mencatat bahwa besarnya momen tersebut berdampak langsung pada performa di lapangan, terutama pada tahap awal pertandingan.

"Setelah pertandingan saya hanya menyapanya, dia sudah memiliki cukup banyak hal yang terjadi sehingga saya tidak bertanya apa pun kepadanya. Semuanya sangat emosional dan di babak pertama para rekan setim sendiri tidak tahu permainan mana yang harus dipilih, mereka gugup, karena ini adalah malam yang spesial. Tidak mudah bagi rekan setim yang ingin dia pergi dengan cara terbaik. Bagi mereka ini juga tidak tertandingi dan itulah sebabnya babak pertama tidak bagus, karena kami semua ingin dia tampil sebaik mungkin," ungkap Scaloni, seperti dikutip LA NACION.