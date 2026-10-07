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Lionel Scaloni mengungkapkan skuad Argentina kesulitan mengatasi ketegangan saat perpisahan emosional Lionel Messi
Emosi yang meluap-luap bagi skuad Argentina
Atmosfer yang mengiringi kemenangan 3-0 Argentina atas Benin tidak seperti biasanya, karena fokus sepenuhnya tertuju pada Messi yang akan pergi, bukan pada skor akhir. Scaloni mengakui para pemainnya kesulitan menjaga ketenangan seperti biasanya pada malam yang begitu penting. Sang pelatih kepala mencatat bahwa besarnya momen tersebut berdampak langsung pada performa di lapangan, terutama pada tahap awal pertandingan.
"Setelah pertandingan saya hanya menyapanya, dia sudah memiliki cukup banyak hal yang terjadi sehingga saya tidak bertanya apa pun kepadanya. Semuanya sangat emosional dan di babak pertama para rekan setim sendiri tidak tahu permainan mana yang harus dipilih, mereka gugup, karena ini adalah malam yang spesial. Tidak mudah bagi rekan setim yang ingin dia pergi dengan cara terbaik. Bagi mereka ini juga tidak tertandingi dan itulah sebabnya babak pertama tidak bagus, karena kami semua ingin dia tampil sebaik mungkin," ungkap Scaloni, seperti dikutip LA NACION.
- AFP
Refleksi tentang yang terhebat dalam sejarah kepelatihan
Sang pelatih sendiri kesulitan menahan perasaannya, terlihat dengan air mata di matanya saat lagu kebangsaan dikumandangkan. Setelah membawa Messi meraih kejayaan di Piala Dunia dan Copa America, Scaloni kini identik dengan tahun-tahun paling sukses sang kapten. Ikatan keduanya tetap menjadi fondasi dari periode ketika Argentina merebut kembali statusnya sebagai kekuatan dominan dalam sepakbola dunia.
"Hari yang sangat emosional dan pada saat yang sama menyedihkan, karena dia tidak akan bermain untuk seragam ini lagi. Rasa terima kasih abadi atas semua yang telah dia berikan kepada kami, karena telah membela seragam ini dengan cara terbaik. Bagi saya, melatihnya adalah sebuah mimpi, dan itu menjadi kenyataan. Saya mengatakannya di depan semua orang dengan sedikit energi yang saya miliki. Sebuah mimpi yang bisa saya wujudkan, karena tidak pernah sekali pun dalam hidup saya saya berpikir bisa menjadi pelatihnya: pesepakbola terbaik dalam sejarah," jelas sang pelatih.
Aura sang GOAT
Scaloni dengan cepat menegaskan bahwa yang akan dirindukan bukan hanya kemampuan teknis Messi, tetapi juga kehadiran tak kasatmata yang ia bawa ke ruang ganti dan lapangan. Bahkan di usia 39 tahun, sang penyerang tetap menjadi titik pusat identitas taktis dan kekuatan emosional tim. Sang pelatih mengakui bahwa meski ada talenta muda yang mulai bermunculan, "aura" khusus yang dibawa pemain kelahiran Rosario itu adalah sesuatu yang belum pernah ia lihat pada siapa pun sepanjang karier panjangnya di dunia sepakbola.
"Perasaan memiliki pemain terbaik di pihak Anda adalah sesuatu yang mustahil untuk dipahami. Memilikinya di pihak Anda tiada duanya. Kami bisa membangun tim yang hebat, tetapi saya belum pernah melihat aura itu pada siapa pun yang lain. Apa yang ia hadirkan tidak seperti apa pun yang pernah saya lihat," tambah Scaloni.
- AFP
Beradaptasi dengan kehidupan setelah sang legenda
Ke depannya, staf pelatih menghadapi tugas berat untuk merombak tim yang telah berputar di sekitar kejeniusannya Messi selama hampir dua dekade. Meski Scaloni menyatakan keyakinannya terhadap generasi baru talenta yang muncul di dalam skuad, ia mengakui bahwa menggantikan talenta yang begitu unik adalah hal yang mustahil. Pendekatan taktis kini harus bergeser ke arah upaya kolektif untuk mengisi kekosongan tersebut.
"Kami punya pemain-pemain baru yang membawa perspektif segar dan hal-hal yang sebelumnya tidak kami miliki, seperti bermain dengan pemain sayap. Ini adalah alternatif yang bagus, dan kami senang meski baru tiga pertandingan. Kami sedang membangun kekompakan tim, konsep-konsep baru, dan melihat mereka berlatih serta saling berpadu memberi kami prospek yang baik," catat Scloni.
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