Lionel Scaloni memuji sensasi Boca Juniors Leonel Flores setelah debut tanpa rasa takut bersama Argentina melawan Bolivia

Penampilan singkat yang penuh percaya diri itu menandai tonggak lain dalam peningkatan pesat sang penyerang, yang baru mencatatkan 17 penampilan senior untuk Boca sejak debut tim utamanya pada 16 Juli 2026. Merefleksikan pencapaian itu kepada para wartawan, Flores berkata: "Ya, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, sesuatu yang telah saya perjuangkan sejak saya masih anak kecil. Saya sangat bahagia untuk diri saya sendiri dan keluarga saya, yang selalu mendukung saya. Sekarang fokusnya adalah terus melangkah untuk meraih lebih banyak lagi."

Mengungkapkan instruksi yang diberikan Scaloni sebelum masuk ke lapangan, winger itu menjelaskan: "Dia meminta saya melakukan apa yang saya lakukan di Boca, apa yang telah saya lakukan untuk klub saya, dan itulah yang tepat saya lakukan. Saya bermain dengan tenang dan dengan seluruh kepercayaan diri yang dia berikan kepada saya, dan semuanya berjalan sangat baik."

Menegaskan kepercayaan dirinya di lapangan, dia menambahkan: "Saya senang dengan menit bermain yang saya dapatkan. Bermain sepak bola membuat saya bahagia. Sejak kecil, saya sudah punya banyak karakter; ketika bermain, saya tidak peduli siapa yang ada di depan saya."