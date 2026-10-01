Getty Images Sport
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Lionel Scaloni memuji sensasi Boca Juniors Leonel Flores setelah debut tanpa rasa takut bersama Argentina melawan Bolivia
Remaja memanfaatkan peluang di tim nasional senior
Sorotan di Cordoba langsung beralih kepada wonderkid Boca itu, yang mencuri perhatian dengan penampilan tanpa kompromi pada babak kedua. Masuk menggantikan Lisandro Martinez saat laga menyisakan sepuluh menit, pemain 19 tahun itu memperlihatkan dribel tanpa rasa takut dan nyaris menutup debutnya dengan gol, tetapi Guillermo Viscarra mampu menepis volinya dari umpan silang Roman Vega. Laga persahabatan itu pada akhirnya ditutup dengan kemenangan telak 4-0 bagi runner-up Piala Dunia 2026 tersebut di depan kerumunan penonton yang bersuka cita di Estadio Mario Alberto Kempes.
- AFP
Scaloni menyerukan pengembangan yang sabar
Pendekatan tanpa rasa takut dari remaja itu pada debutnya di level senior menuai pujian besar dari pelatih Argentina tersebut dalam konferensi pers usai pertandingan. Berbicara kepada para jurnalis, Scaloni menekankan perlunya mengelola sang winger dengan bijak: "Kami meminta para pemain muda untuk menampilkan apa yang mereka lakukan di klub masing-masing. Jika mereka datang ke sini dan tidak melakukannya, saat itulah kami akan khawatir. Leo melakukannya dengan sangat baik, dan kami harus melindunginya. Kami harus tetap dekat dengannya dan mengelolanya dengan tepat. Saya tahu El Vasco (Arruabarrena) dan El Mono Markic tahu bagaimana menanganinya di Boca."
Sang pelatih kepala menutup dengan mengatakan: "Dia adalah talenta yang harus dipupuk, sama seperti Franco [Mastantuono]. Hanya dengan cara itu mereka akan berbuah. Akan luar biasa jika dia bisa menampilkan di setiap pertandingan apa yang dia tunjukkan hari ini dalam 10 menit, tetapi kami harus tetap tenang. Dari pihak kami, kami akan selalu menjaganya."
"Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan"
Penampilan singkat yang penuh percaya diri itu menandai tonggak lain dalam peningkatan pesat sang penyerang, yang baru mencatatkan 17 penampilan senior untuk Boca sejak debut tim utamanya pada 16 Juli 2026. Merefleksikan pencapaian itu kepada para wartawan, Flores berkata: "Ya, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, sesuatu yang telah saya perjuangkan sejak saya masih anak kecil. Saya sangat bahagia untuk diri saya sendiri dan keluarga saya, yang selalu mendukung saya. Sekarang fokusnya adalah terus melangkah untuk meraih lebih banyak lagi."
Mengungkapkan instruksi yang diberikan Scaloni sebelum masuk ke lapangan, winger itu menjelaskan: "Dia meminta saya melakukan apa yang saya lakukan di Boca, apa yang telah saya lakukan untuk klub saya, dan itulah yang tepat saya lakukan. Saya bermain dengan tenang dan dengan seluruh kepercayaan diri yang dia berikan kepada saya, dan semuanya berjalan sangat baik."
Menegaskan kepercayaan dirinya di lapangan, dia menambahkan: "Saya senang dengan menit bermain yang saya dapatkan. Bermain sepak bola membuat saya bahagia. Sejak kecil, saya sudah punya banyak karakter; ketika bermain, saya tidak peduli siapa yang ada di depan saya."
- Getty Images Sport
Jadwal padat menanti prospek yang sedang muncul
Kemenangan telak atas Bolivia memberikan pijakan yang kuat bagi Scaloni untuk melanjutkan perombakan skuadnya menjelang laga persahabatan melawan Burkina Faso pada 3 Oktober. Laga itu menjadi pendahuluan untuk perpisahan emosional Lionel Messi melawan Benin di Estadio Monumental tiga hari kemudian. Bagi Flores, penampilan penuh semangat selama sepuluh menit di Cordoba menjadi alasan kuat untuk mendapatkan menit bermain tambahan jika Scaloni merotasi timnya dalam laga-laga mendatang.
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