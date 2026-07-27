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Lionel Scaloni meminta maaf kepada para penggemar Argentina atas kegagalan dalam Piala Dunia 2026 melalui pernyataan baru yang panjang
Scaloni merefleksikan seminggu yang dipenuhi berbagai emosi
Scaloni, yang dikenal karena sifatnya yang pendiam dan kecenderungannya untuk menjauhi sorotan, merasa bahwa besarnya momen tersebut menuntut adanya hubungan langsung dengan para pendukung yang mengikuti tim ini di seluruh Amerika Utara.
Manajer tersebut membuka pernyataannya dengan menyoroti beban psikologis yang sangat berat yang dialaminya dan stafnya selama tujuh hari terakhir. Scaloni menulis: "Setelah seminggu yang intens di mana kesedihan dan kegembiraan saling bertautan, air mata dan senyuman, kegelisahan dan ketenangan, kegugupan dan ketenangan, akhirnya saya bisa duduk dan menulis beberapa kata. Meskipun kalian tahu saya bukan penggemar berat media sosial, ini mungkin cara terbaik untuk menjangkau kalian."
- Getty Images Sport
Sebuah permintaan maaf atas mimpi yang tak terwujud
Inti dari pesan Scaloni adalah rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap jutaan penggemar yang mengharapkan terulangnya kemenangan tahun 2022. Pelatih tersebut tidak bersembunyi di balik alasan taktis atau faktor eksternal, melainkan menyampaikan permintaan maaf yang tulus karena gagal meraih gelar juara. Ia mengungkapkan pemahaman yang mendalam tentang arti sepak bola bagi rakyat Argentina, terutama sebagai pelarian sementara dari perjuangan sehari-hari.
"Yang bisa saya katakan hanyalah, saya minta maaf karena tidak bisa menghadirkan trofi lain bagi kalian dan memberikan kebahagiaan baru, meskipun hanya untuk beberapa hari, yang mungkin bisa membuat kalian melupakan semua hal buruk dalam hidup," kata Scaloni.
Membela para 'pejuang' dan nilai-nilai mereka
Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan bangsa, Scaloni dengan cepat mengalihkan fokus ke karakter dan ketangguhan yang ditunjukkan para pemainnya sepanjang turnamen. Ia menyebut skuadnya sebagai “pejuang”. Manajer berusia 48 tahun itu menyebutkan serangkaian nilai luhur yang menurutnya menjadi ciri khas generasi talenta Argentina ini, sambil menekankan bahwa warisan mereka tidak seharusnya diukur semata-mata dari trofi, melainkan dari cara mereka membela seragam di bawah tekanan yang luar biasa.
Scaloni berkata: "Tapi saya ingin kalian mengingat apa yang kami coba tunjukkan kepada kelompok pemain ini, para pejuang saya, sebutan yang saya gunakan saat membicarakan mereka kepada istri saya. "Usaha, hasrat, tekad, keyakinan 'saya bisa', penolakan untuk menyerah (bahkan saat segalanya menjadi sulit), memberikan yang terbaik (bahkan saat tidak ada tenaga tersisa), menahan kritik pedas (dari orang-orang yang bahkan tidak mengenal kita), ketenangan, tekad untuk terus maju saat kaki tidak lagi menuruti pikiran… Itulah trofi yang sesungguhnya."
- Getty Images Sport
Rasa syukur dan masa depan yang tak pasti
Saat pernyataan itu mendekati akhir, Scaloni menyempatkan diri untuk mengucapkan terima kasih kepada jaringan luas para profesional yang mendukung misi tim. Mulai dari staf kepelatihannya yang langsung hingga para pekerja “di balik layar” di AFA yang memastikan kenyamanan tim, sang manajer mengakui bahwa kampanye Piala Dunia merupakan upaya kolektif yang sangat besar. Namun, Scaloni masih belum mengklarifikasi masa depannya bersama Argentina, mengingat kontraknya saat ini akan berakhir pada Desember.
"Saya sangat berterima kasih kepada staf kepelatihan saya, para pemain, staf AFA, mereka yang bekerja diam-diam untuk memastikan kami merasa nyaman, serta kepada kalian semua atas kasih sayang yang telah ditunjukkan," kata Scaloni.
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