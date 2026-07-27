Scaloni, yang dikenal karena sifatnya yang pendiam dan kecenderungannya untuk menjauhi sorotan, merasa bahwa besarnya momen tersebut menuntut adanya hubungan langsung dengan para pendukung yang mengikuti tim ini di seluruh Amerika Utara.

Manajer tersebut membuka pernyataannya dengan menyoroti beban psikologis yang sangat berat yang dialaminya dan stafnya selama tujuh hari terakhir. Scaloni menulis: "Setelah seminggu yang intens di mana kesedihan dan kegembiraan saling bertautan, air mata dan senyuman, kegelisahan dan ketenangan, kegugupan dan ketenangan, akhirnya saya bisa duduk dan menulis beberapa kata. Meskipun kalian tahu saya bukan penggemar berat media sosial, ini mungkin cara terbaik untuk menjangkau kalian."