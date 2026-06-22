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Lionel Scaloni memberikan tanggapan yang elegan terhadap pernyataan Carlo Ancelotti yang menyebut Argentina 'tidak memainkan sepak bola dengan intensitas tinggi'
Scaloni meredam ketegangan dengan Ancelotti
Saat Argentina bersiap untuk pertandingan kedua mereka di Grup J di Dallas, Scaloni menanggapi komentar terbaru yang dilontarkan Ancelotti mengenai gaya permainan sang juara dunia. Manajer veteran asal Italia itu sempat mencatat bahwa tim Amerika Selatan tersebut tidak selalu mengandalkan pendekatan berintensitas tinggi dan tekanan ketat, yang memicu perdebatan mengenai kontribusi fisik Argentina di lapangan.
Namun, Scaloni dengan cepat meredakan potensi kontroversi tersebut selama konferensi persnya. “Saya menanggapinya dengan positif. Dia memuji kami, bukan mengkritik. Saya memahami dengan baik apa yang dia katakan. Karena dia berbicara dengan campuran bahasa Spanyol, Italia, dan Portugis, mungkin tidak sepenuhnya jelas. Saya memahaminya sebagai pujian, bukan kritik. Saya sangat yakin akan hal itu,” jelas sang pelatih.
- AFP
Mendefinisikan intensitas dalam sepak bola modern
Pelatih Argentina itu kemudian menjelaskan lebih lanjut filosofi taktisnya, sambil mempertanyakan obsesi modern terhadap tekanan konstan. Ia berpendapat bahwa soliditas pertahanan dan kecerdasan dalam transisi seringkali lebih berharga daripada usaha fisik semata. Scaloni menyoroti bahwa sebagian besar tim elit kini lebih mengutamakan pengendalian daripada kekacauan, terutama di tengah panasnya turnamen besar.
"Anda harus memahami apa yang dimaksud dengan intensitas," lanjut sang manajer. "Saat tidak menguasai bola, Anda harus berusaha memastikan lawan tidak bisa membahayakan Anda. Tidak banyak tim yang melakukan tekanan tinggi dan man-to-man. Tim-tim kini menjadi kuat di lini tengah lapangan dan di situlah permainan ditentukan. Baik Anda menang dengan tiga penyerang atau bertahan dengan tiga atau lima pemain di lini belakang, reaksi saat kehilangan bola lah yang paling penting."
Perkembangan sejak kemenangan di Qatar 2022
Saat merefleksikan perubahan yang terjadi pada skuad sejak mengangkat trofi di Qatar, Scaloni menyoroti integrasi talenta-talenta muda seperti Nico Paz dan Giuliano Simeone. Ia yakin tim ini tetap mempertahankan semangat kompetitifnya sambil menambahkan profil taktis yang berbeda di bangku cadangan untuk memungkinkan permainan serangan yang lebih langsung saat diperlukan.
Ia menambahkan: "Tim ini berada di jalur yang tepat meskipun sudah tiga setengah tahun berlalu. Mereka belum menunjukkan tanda-tanda mengendurkan laju dan itulah mengapa mereka berada di sini. Selalu ada ruang untuk perbaikan dan mereka memahami pesan tersebut dengan sangat baik. Sangat sulit bagi semua pemain untuk mencapai kondisi 100 persen karena banyaknya pertandingan yang dimainkan, tetapi ke-26 pemain tersebut siap diturunkan dan siap bertanding."
- AFP
Perjalanan Argentina dan Brasil di babak penyisihan grup
Fokus utama Scaloni saat ini tetap pada upaya memastikan lolos dari Grup J. Argentina saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan penentu melawan tim Austria yang tampil mengesankan, dengan kedua tim sama-sama mengoleksi tiga poin. Kemenangan bagi juara dunia tersebut dapat memastikan posisi teratas di grup.
Di bagian lain grup, Brasil kini bisa bernapas lega setelah mengalahkan Haiti 3-0 dengan meyakinkan. Pasukan Ancelotti hanya membutuhkan hasil imbang dalam laga terakhir mereka melawan Skotlandia untuk memastikan tempat di babak 32 besar.