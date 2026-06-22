Lionel Scaloni memberikan tanggapan yang elegan terhadap pernyataan Carlo Ancelotti yang menyebut Argentina 'tidak memainkan sepak bola dengan intensitas tinggi'

Saat Argentina bersiap untuk pertandingan kedua mereka di Grup J di Dallas, Scaloni menanggapi komentar terbaru yang dilontarkan Ancelotti mengenai gaya permainan sang juara dunia. Manajer veteran asal Italia itu sempat mencatat bahwa tim Amerika Selatan tersebut tidak selalu mengandalkan pendekatan berintensitas tinggi dan tekanan ketat, yang memicu perdebatan mengenai kontribusi fisik Argentina di lapangan.

Namun, Scaloni dengan cepat meredakan potensi kontroversi tersebut selama konferensi persnya. “Saya menanggapinya dengan positif. Dia memuji kami, bukan mengkritik. Saya memahami dengan baik apa yang dia katakan. Karena dia berbicara dengan campuran bahasa Spanyol, Italia, dan Portugis, mungkin tidak sepenuhnya jelas. Saya memahaminya sebagai pujian, bukan kritik. Saya sangat yakin akan hal itu,” jelas sang pelatih.