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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Lionel Scaloni didesak tetap menjadi pelatih kepala Argentina saat para pemain memohon agar pemenang Piala Dunia 2022 itu menandatangani kontrak baru

L. Scaloni
N. Paz
C. Romero
J. Musso
L. Balerdi
G. Prestianni
Argentina

Masa depan tim nasional Argentina berada di ujung tanduk ketika Lionel Scaloni terus mempertimbangkan posisinya setelah melalui periode kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski patah hati akibat kekalahan di final Piala Dunia baru-baru ini, skuad itu bersatu untuk secara terbuka menyuarakan dukungan mereka kepada sosok yang mengembalikan mereka ke puncak sepak bola dunia.

  • Ruang ganti mendukung sang pelatih

    Spekulasi seputar masa jabatan Scaloni kian menguat karena kontraknya saat ini akan berakhir pada Desember. Rumor soal kemungkinan kepergian muncul setelah Spanyol meraih kemenangan 1-0 di partai puncak pada Juli, meski negosiasi dengan AFA masih berlangsung. Berkumpul di Buenos Aires, para pemain Argentina kini menyampaikan permintaan terbuka agar pelatih berusia 48 tahun itu mengikat komitmen jangka panjangnya untuk negara tersebut.

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    Tokoh-tokoh kunci menyuarakan rasa hormat yang mendalam

    Saat tiba di basis latihan Buenos Aires pada Selasa, rekan-rekan setim di level internasional memberikan dukungan tegas kepada pelatih kepala mereka. Gelandang muda Nico Paz menyoroti peran penting Scaloni dalam memulai karier seniornya: "Bagi saya, dia adalah salah satu pelatih terpenting. Dia memberi saya debut, dan saya berharap dia bertahan."

    Bek tengah berpengalaman Cristian Romero menekankan pengaruh mendasar sang manajer di seluruh skuad: "Kami berharap dia bertahan. Dia adalah sosok kunci dalam membangun tim nasional ini, jadi jelas kami ingin dia melanjutkan."

    Kiper Juan Musso menegaskan kekaguman kolektif yang telah terbangun di dalam skuad: "Melihat kesuksesan yang dia raih dan apa yang dia bangun bersama tim ini, kami sangat menghormatinya dan memiliki rasa sayang yang besar kepadanya."

  • Skuad mengenang kejayaan bersejarah

    Bek Leonardo Balerdi menegaskan pandangan kolektif tersebut, dengan menyebut kesempatan untuk mewakili negara di bawah arahan Scaloni sebagai "sebuah privilese".

    Winger Benfica Gianluca Prestianni menggemakan sikap itu dengan menyoroti kontribusi sang pelatih yang lebih luas bagi publik Argentina: "Dia memberikan segalanya untuk tim nasional belakangan ini dan membuat seluruh rakyat Argentina sangat bahagia."

    Sepanjang masa kepemimpinannya selama delapan tahun yang mencakup 104 pertandingan, Scaloni meraih Piala Dunia 2022 serta gelar Copa America secara beruntun pada 2021 dan 2024, dengan membukukan 76 kemenangan, 18 hasil imbang, dan hanya 10 kekalahan, sambil mencatatkan rangkaian bersejarah 36 pertandingan tanpa kekalahan.

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    Perpisahan emosional membayangi di Cordoba

    Scaloni dijadwalkan berbicara kepada para wartawan dalam konferensi pers resmi prapertandingan pada Selasa depan sebelum menghadapi Bolivia di Cordoba. Agenda pada musim gugur akan membuat tim menghadapi Burkina Faso dan Benin antara 30 September dan 6 Oktober. Laga penutup di Stadion Monumental, Buenos Aires, menjanjikan momen besar dengan menandai perpisahan resmi Lionel Messi dari sepak bola internasional sebagai kapten setelah pengumuman pensiunnya.

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