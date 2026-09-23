Saat tiba di basis latihan Buenos Aires pada Selasa, rekan-rekan setim di level internasional memberikan dukungan tegas kepada pelatih kepala mereka. Gelandang muda Nico Paz menyoroti peran penting Scaloni dalam memulai karier seniornya: "Bagi saya, dia adalah salah satu pelatih terpenting. Dia memberi saya debut, dan saya berharap dia bertahan."

Bek tengah berpengalaman Cristian Romero menekankan pengaruh mendasar sang manajer di seluruh skuad: "Kami berharap dia bertahan. Dia adalah sosok kunci dalam membangun tim nasional ini, jadi jelas kami ingin dia melanjutkan."

Kiper Juan Musso menegaskan kekaguman kolektif yang telah terbangun di dalam skuad: "Melihat kesuksesan yang dia raih dan apa yang dia bangun bersama tim ini, kami sangat menghormatinya dan memiliki rasa sayang yang besar kepadanya."