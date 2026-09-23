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Lionel Scaloni didesak tetap menjadi pelatih kepala Argentina saat para pemain memohon agar pemenang Piala Dunia 2022 itu menandatangani kontrak baru
Ruang ganti mendukung sang pelatih
Spekulasi seputar masa jabatan Scaloni kian menguat karena kontraknya saat ini akan berakhir pada Desember. Rumor soal kemungkinan kepergian muncul setelah Spanyol meraih kemenangan 1-0 di partai puncak pada Juli, meski negosiasi dengan AFA masih berlangsung. Berkumpul di Buenos Aires, para pemain Argentina kini menyampaikan permintaan terbuka agar pelatih berusia 48 tahun itu mengikat komitmen jangka panjangnya untuk negara tersebut.
- AFP
Tokoh-tokoh kunci menyuarakan rasa hormat yang mendalam
Saat tiba di basis latihan Buenos Aires pada Selasa, rekan-rekan setim di level internasional memberikan dukungan tegas kepada pelatih kepala mereka. Gelandang muda Nico Paz menyoroti peran penting Scaloni dalam memulai karier seniornya: "Bagi saya, dia adalah salah satu pelatih terpenting. Dia memberi saya debut, dan saya berharap dia bertahan."
Bek tengah berpengalaman Cristian Romero menekankan pengaruh mendasar sang manajer di seluruh skuad: "Kami berharap dia bertahan. Dia adalah sosok kunci dalam membangun tim nasional ini, jadi jelas kami ingin dia melanjutkan."
Kiper Juan Musso menegaskan kekaguman kolektif yang telah terbangun di dalam skuad: "Melihat kesuksesan yang dia raih dan apa yang dia bangun bersama tim ini, kami sangat menghormatinya dan memiliki rasa sayang yang besar kepadanya."
Skuad mengenang kejayaan bersejarah
Bek Leonardo Balerdi menegaskan pandangan kolektif tersebut, dengan menyebut kesempatan untuk mewakili negara di bawah arahan Scaloni sebagai "sebuah privilese".
Winger Benfica Gianluca Prestianni menggemakan sikap itu dengan menyoroti kontribusi sang pelatih yang lebih luas bagi publik Argentina: "Dia memberikan segalanya untuk tim nasional belakangan ini dan membuat seluruh rakyat Argentina sangat bahagia."
Sepanjang masa kepemimpinannya selama delapan tahun yang mencakup 104 pertandingan, Scaloni meraih Piala Dunia 2022 serta gelar Copa America secara beruntun pada 2021 dan 2024, dengan membukukan 76 kemenangan, 18 hasil imbang, dan hanya 10 kekalahan, sambil mencatatkan rangkaian bersejarah 36 pertandingan tanpa kekalahan.
- AFP
Perpisahan emosional membayangi di Cordoba
Scaloni dijadwalkan berbicara kepada para wartawan dalam konferensi pers resmi prapertandingan pada Selasa depan sebelum menghadapi Bolivia di Cordoba. Agenda pada musim gugur akan membuat tim menghadapi Burkina Faso dan Benin antara 30 September dan 6 Oktober. Laga penutup di Stadion Monumental, Buenos Aires, menjanjikan momen besar dengan menandai perpisahan resmi Lionel Messi dari sepak bola internasional sebagai kapten setelah pengumuman pensiunnya.
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