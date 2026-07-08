Lionel Messi yang 'marah' mengungkapkan bahwa ia merasa 'sangat tertekan' saat Argentina berhasil membalikkan keadaan dan menang atas Mesir dalam pertandingan epik di Piala Dunia

Bintang andalan Argentina itu terlihat meneteskan air mata saat peluit akhir dibunyikan, setelah pertandingan yang berliku-liku dari potensi bencana hingga kegembiraan yang meluap-luap. Argentina tampak akan tersingkir dari turnamen setelah tertinggal 2-0, namun perlawanan gigih membuat Cristian Romero dan Messi berhasil menyamakan kedudukan sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan bersejarah di masa tambahan waktu. Namun, sang kapten sama sekali tidak puas dengan penampilannya sendiri pada sore itu.

Berbicara setelah pertandingan, Messi yang tampak terguncang mengaku: “Saya sangat marah karena penalti itu, sangat kecewa karena kembali gagal mencetak gol. Seandainya saya mencetak gol penalti saat itu, jalannya pertandingan pasti akan berubah. Kami bermain bagus. Selain penalti itu, kami memiliki peluang-peluang yang jelas. Kiper lawan melakukan beberapa penyelamatan luar biasa. Untungnya, pada akhirnya, saya mendapat kesempatan. Merupakan hal yang sangat istimewa bisa membantu tim ini setelah apa yang telah terjadi.”