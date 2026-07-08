Getty Images Sport
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Lionel Messi yang 'marah' mengungkapkan bahwa ia merasa 'sangat tertekan' saat Argentina berhasil membalikkan keadaan dan menang atas Mesir dalam pertandingan epik di Piala Dunia
Perasaan campur aduk Messi setelah laga epik melawan Mesir
Bintang andalan Argentina itu terlihat meneteskan air mata saat peluit akhir dibunyikan, setelah pertandingan yang berliku-liku dari potensi bencana hingga kegembiraan yang meluap-luap. Argentina tampak akan tersingkir dari turnamen setelah tertinggal 2-0, namun perlawanan gigih membuat Cristian Romero dan Messi berhasil menyamakan kedudukan sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan bersejarah di masa tambahan waktu. Namun, sang kapten sama sekali tidak puas dengan penampilannya sendiri pada sore itu.
Berbicara setelah pertandingan, Messi yang tampak terguncang mengaku: “Saya sangat marah karena penalti itu, sangat kecewa karena kembali gagal mencetak gol. Seandainya saya mencetak gol penalti saat itu, jalannya pertandingan pasti akan berubah. Kami bermain bagus. Selain penalti itu, kami memiliki peluang-peluang yang jelas. Kiper lawan melakukan beberapa penyelamatan luar biasa. Untungnya, pada akhirnya, saya mendapat kesempatan. Merupakan hal yang sangat istimewa bisa membantu tim ini setelah apa yang telah terjadi.”
- Getty Images Sport
Sejarah yang tidak diinginkan dari titik penalti
Meskipun Messi akhirnya mencetak gol untuk menyamakan kedudukan, kegagalannya mengeksekusi tendangan penalti dari jarak 12 yard melawan Mostafa Shobeir dari Mesir membuatnya mencatatkan rekor yang tak pernah ia inginkan. Setelah sebelumnya gagal mengeksekusi tendangan penalti melawan Austria di babak penyisihan grup, Messi menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang gagal mengeksekusi dua tendangan penalti dalam satu edisi turnamen, tidak termasuk adu penalti.
"Sejujurnya, saya senang bisa lolos, karena cara kami melakukannya. Situasinya menjadi sulit saat skor 2-0. Sangat mendebarkan bisa membalikkan keadaan. Kami kembali mengalami kesulitan, tapi inilah Piala Dunia. Semua pertandingan sama saja. Semuanya sangat ketat. Saya sangat senang," tambah Messi.
Menyamai legenda Maradona
Meskipun gagal mengeksekusi penalti, kontribusi Messi secara keseluruhan dalam permainan terbuka benar-benar bersejarah. Ia mendominasi sepertiga akhir lapangan, membawa timnya kembali ke dalam pertandingan berkat aksi dribel dan visi permainan yang tak kenal lelah. Dengan demikian, ia menjadi pemain pertama sejak Diego Maradona saat melawan Belgia (1986) yang mencetak gol, menyelesaikan 5+ dribel, dan menciptakan 5+ peluang dari permainan terbuka dalam satu pertandingan Piala Dunia.
Ikon berusia 39 tahun ini kini telah mencetak delapan gol di turnamen 2026, yang semakin menegaskan betapa pentingnya perannya bagi tim asuhan Lionel Scaloni. "Ini adalah contoh lain dari kebanggaan, karakter, dan semangat. Saya sangat bangga," kata Messi. "Itu merupakan kelegaan bagi semua orang, mengingat bagaimana jalannya pertandingan. Tidak mudah untuk bangkit dari ketertinggalan 2-0... Namun, seperti yang selalu saya katakan, tim ini tidak pernah menyerah dan terus berjuang hingga akhir. Kami beruntung bisa mencetak gol melalui Cuti di awal, masih ada waktu tersisa, dan kami berhasil membalikkan keadaan di menit ke-90. Apa yang dilakukan tim ini hari ini sungguh luar biasa. Saya harap kami bisa terus melaju."
- Getty Images Sport
Pertemuan dengan takdir di Kansas
Kemenangan tipis di Atlanta memastikan sang juara bertahan tetap berada dalam perburuan gelar dunia berturut-turut. Ketangguhan Argentina telah menjadi ciri khas mereka di bawah asuhan Scaloni, dan skuad ini akan membutuhkan setiap ons ketangguhan tersebut saat mereka melangkah lebih jauh ke babak gugur.
Ke depan, Albiceleste akan bertolak ke Kansas untuk laga perempat final pada Sabtu mendatang, di mana mereka akan menghadapi Swiss. Dengan performa Messi yang setara dengan penampilan-penampilan terbaik dalam sejarah negara tersebut, hanya sedikit yang berani bertaruh bahwa mereka tidak akan melanjutkan perjalanan mereka menuju final di Amerika Utara, asalkan mereka mampu mengatasi tekanan psikologis di panggung terbesar ini.
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