Lionel Messi yang 'luar biasa' sudah pulih sepenuhnya untuk laga pembuka Argentina di Piala Dunia, sementara Lionel Scaloni juga memberikan kabar terbaru mengenai Emi Martinez dan Julian Alvarez

Menanggapi tekanan dan ekspektasi global yang sangat besar yang membebani skuadnya yang dipenuhi bintang-bintang, Scaloni mengajak untuk tetap bersikap proporsional sambil memuji pengaruh abadi kapten ikoniknya dan menyampaikan kabar terbaru yang positif mengenai ketersediaan para pemain.

Dia menyatakan: "Tenang saja karena ini hanyalah pertandingan sepak bola. Kami memiliki pengalaman dari Piala Dunia terakhir, pertandingan pertama bukanlah hal yang mendasar. Itu penting, tetapi tidak berakhir dengan pertandingan pertama.

"Kami baik-baik saja, kami tenang. Kami menghadapi tim yang bagus dengan pemain-pemain hebat. Tapi kami tenang, kami berada dalam kondisi yang baik. Semua orang ingin melihat [Leo] Messi di lapangan, bermain. Dia membuat semua orang bersemangat, bukan hanya orang Argentina.

"Dari sudut pandang saya, akan selalu seperti itu. Saya tidak melihat hal negatif. Dia telah berada dalam kondisi yang berbeda-beda dan selalu ada di sini. Dia selalu menjadi sosok yang luar biasa bagi kami, dan sekarang dia akan menjadi lebih penting lagi. Saya melihat kondisinya baik.

"Emiliano baik-baik saja, Emiliano siap untuk besok, jika dia melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan kemarin dan hari sebelumnya, saya pikir dia akan bermain ... Julian mengalami masalah pergelangan kaki tetapi pemulihannya berjalan baik dan untuk besok dia siap dan menjadi opsi."