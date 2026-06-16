AFP
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Lionel Messi yang 'luar biasa' sudah pulih sepenuhnya untuk laga pembuka Argentina di Piala Dunia, sementara Lionel Scaloni juga memberikan kabar terbaru mengenai Emi Martinez dan Julian Alvarez
Juara bertahan mendapat dorongan besar
Albiceleste akan memulai laga pembuka Grup J dengan momentum yang sangat kuat, setelah meraih tujuh kemenangan beruntun dalam persiapan menuju turnamen ini. Kekhawatiran sebelumnya terkait cedera ringan pada otot paha belakang Messi, masalah pergelangan kaki Alvarez, serta jari manis yang patah pada kiper Martinez kini telah sirna sepenuhnya. Scaloni melaporkan bahwa seluruh skuadnya yang berjumlah 26 pemain dalam kondisi sehat, dengan hanya bek veteran Nicolas Tagliafico yang masih memerlukan sesi pemantauan terakhir sebelum susunan pemain resmi ditetapkan.
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Scaloni mengimbau agar tetap 'tenang' menjelang laga melawan Aljazair
Menanggapi tekanan dan ekspektasi global yang sangat besar yang membebani skuadnya yang dipenuhi bintang-bintang, Scaloni mengajak untuk tetap bersikap proporsional sambil memuji pengaruh abadi kapten ikoniknya dan menyampaikan kabar terbaru yang positif mengenai ketersediaan para pemain.
Dia menyatakan: "Tenang saja karena ini hanyalah pertandingan sepak bola. Kami memiliki pengalaman dari Piala Dunia terakhir, pertandingan pertama bukanlah hal yang mendasar. Itu penting, tetapi tidak berakhir dengan pertandingan pertama.
"Kami baik-baik saja, kami tenang. Kami menghadapi tim yang bagus dengan pemain-pemain hebat. Tapi kami tenang, kami berada dalam kondisi yang baik. Semua orang ingin melihat [Leo] Messi di lapangan, bermain. Dia membuat semua orang bersemangat, bukan hanya orang Argentina.
"Dari sudut pandang saya, akan selalu seperti itu. Saya tidak melihat hal negatif. Dia telah berada dalam kondisi yang berbeda-beda dan selalu ada di sini. Dia selalu menjadi sosok yang luar biasa bagi kami, dan sekarang dia akan menjadi lebih penting lagi. Saya melihat kondisinya baik.
"Emiliano baik-baik saja, Emiliano siap untuk besok, jika dia melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan kemarin dan hari sebelumnya, saya pikir dia akan bermain ... Julian mengalami masalah pergelangan kaki tetapi pemulihannya berjalan baik dan untuk besok dia siap dan menjadi opsi."
Kedalaman skuad menimbulkan dilema dalam pemilihan pemain
Dengan para bintang utamanya yang sudah dinyatakan fit untuk bermain, pelatih Argentina itu mengakui bahwa menyusun susunan pemain inti yang seimbang tetap menjadi tugas yang sangat sulit karena banyaknya talenta kelas atas yang dimilikinya. Scaloni menambahkan: "Saya selalu kesulitan [menentukan susunan pemain inti] karena kualitas para pemain di tim nasional, terlepas dari apakah ada pemain yang cedera—yang saat ini tidak terjadi.
"Tidak ada pemain yang cedera. Kami hanya akan memantau kondisi Nico Tagliafico, apakah dia akan bergabung dengan tim untuk latihan, tetapi pada prinsipnya semua pemain tersedia. Saya tidak pernah mengalami kesulitan dalam menyusun tim. Kesulitan yang saya alami adalah harus meninggalkan pemain-pemain hebat, tetapi keseimbangan adalah prinsip utama. Kami bermain dengan 11 orang dan berusaha menemukan keseimbangan, jadi ada yang terpaksa ditinggalkan, tetapi kami tetap solid."
- Getty Images Sport
Ujian berat di lini pertahanan menanti sang juara bertahan
Argentina harus mampu menaklukkan tim Aljazair yang sangat tangguh, yang membawa rekor tak kebobolan selama 393 menit ke dalam laga pembuka Grup J ini. Ujian awal ini akan menjadi tolok ukur langsung bagi kelancaran serangan sang juara dunia bertahan sebelum mereka melanjutkan perjalanan melawan Austria dan Yordania, sehingga kemenangan pembuka yang meyakinkan menjadi hal yang mutlak penting untuk membangun dominasi sejak awal turnamen.