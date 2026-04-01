AFP
Diterjemahkan oleh
Lionel Messi yang luar biasa mencetak gol dan memberikan assist saat Argentina menghancurkan Zambia dalam laga perpisahan yang penuh emosi di La Bombonera bagi bintang Inter Miami tersebut
- Getty Images Sport
Albiceleste dengan mudah meraih kemenangan
Argentina tampil dominan dalam laga persahabatan kandang terakhir mereka menjelang Piala Dunia pada Juni mendatang; Messi memberikan umpan gol kepada Julian Alvarez dan mencetak satu gol sendiri setelah diturunkan sebagai starter. Setelah jeda, Nicolas Otamendi mencetak gol dari titik penalti sebelum gol bunuh diri Zambia dan gol penutup dari Valentin Barco melengkapi kemenangan telak 5-0. Kemenangan telak ini memungkinkan Messi mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar Argentina dengan pernyataan niat yang sempurna sebelum tim ini mempertahankan gelar juara dunia mereka di Amerika Utara musim panas ini.
- Getty Images Sport
Perpisahan para tokoh yang tangguh secara emosional
Malam itu juga memiliki arti yang sangat mendalam bagi Otamendi, yang menegaskan bahwa ia akan pensiun dari tim nasional setelah turnamen mendatang. Berbicara setelah pertandingan dan mencetak gol penalti yang dengan murah hati diserahkan kepadanya oleh Messi, sang bek mengatakan: "Tidak ada kepuasan yang lebih besar daripada mengenakan seragam tim nasional. Saya sangat senang bisa mendapat perpisahan ini di kandang sendiri. Ini adalah perjalanan yang panjang, penuh dengan banyak kebahagiaan dan beberapa kesedihan, karena itulah sifat sepak bola. Saya pergi dengan perasaan bahwa saya telah memberikan segalanya untuk tim nasional, selalu siap dan bersedia membela jersey ini."
Scaloni menuntut kesempurnaan
Meskipun suasana sedang meriah, pelatih Argentina Lionel Scaloni tetap fokus pada standar permainan setelah kemenangan tipis dan kurang meyakinkan atas Mauritania pekan lalu. Ia mengungkapkan rasa lega atas peningkatan performa tim, dengan mengatakan: "Yang terpenting adalah agar apa yang terjadi beberapa hari lalu tidak terulang lagi. Saya rasa hari ini telah terbukti bahwa itu hanyalah sebuah kecelakaan, dan berkat kerja sama tim, kami berhasil bermain dengan baik."
- Getty Images Sport
Masih menunggu keputusan Messi
Argentina akan menghadapi Grup J Piala Dunia yang penuh tantangan, dengan jadwal pertandingan melawan Aljazair, Austria, dan Yordania. Scaloni harus menetapkan daftar 26 pemainnya paling lambat pada 30 Mei, dengan fokus utama pada pengelolaan kondisi fisik para pemain seniornya. Semua mata tertuju pada apakah Messi akan masuk dalam daftar tersebut, mengingat bintang Inter Miami itu belum mengonfirmasi keikutsertaannya. Juara bertahan ini akan memulai kampanye mereka melawan Aljazair pada 16 Juni.