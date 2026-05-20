AFP
Diterjemahkan oleh
Lionel Messi Way! Legenda Terbesar Inter Miami dan Argentina ini kini memiliki jalan yang dinamai menurut namanya di dekat New York, seiring demam Piala Dunia 2026 yang melanda Amerika Serikat
Sebuah penghormatan legendaris di Berkeley Heights
Ikon Argentina yang membawa negaranya meraih kejayaan di Piala Dunia 2022 di Qatar ini kini namanya diabadikan dalam peta Amerika Serikat. Warga Berkeley Heights, sebuah kota satelit di Union County, New Jersey, telah secara resmi menyetujui pembentukan "Leo Messi Way" untuk menghormati sang penyerang legendaris.
Kota yang berpenduduk lebih dari 13.000 jiwa ini memilih bagian tertentu dari Sherman Avenue untuk menyandang nama pemenang Ballon d'Or delapan kali tersebut. Tindakan ini berfungsi sebagai pengingat permanen akan dampak yang telah diberikan kapten Inter Miami tersebut terhadap olahraga di Amerika Utara sejak kedatangannya yang menjadi sorotan di Major League Soccer.
- Getty
Demam Piala Dunia melanda New Jersey
Penghormatan ini datang di saat demam sepak bola sedang memuncak di seluruh Amerika Serikat. Dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, para pemimpin masyarakat mencari cara untuk terlibat dalam turnamen tersebut, dan Berkeley Heights turut meramaikan persiapan menjelang pertandingan yang akan datang di MetLife Stadium yang terletak tak jauh dari sana, salah satu venue utama ajang bergengsi tingkat dunia tersebut.
Inisiatif ini dipelopori oleh BH FIFA World Cup 26 Task Force. Kelompok administrasi lokal ini dibentuk khusus untuk mempromosikan acara-acara komunitas dan membangkitkan antusiasme saat negara ini bersiap menjadi tuan rumah bersama acara olahraga terbesar di dunia. Menamai sebuah jalan dengan nama pemain terhebat di generasinya dianggap sebagai cara terbaik untuk menghubungkan komunitas lokal dengan turnamen tersebut.
Jantung komunitas Albiceleste
Lokasi papan nama "Leo Messi Way" bukanlah kebetulan belaka. Papan nama tersebut ditempatkan secara strategis di sebelah Patria Station Cafe, sebuah kafe lokal yang telah menjadi tempat berkumpulnya para penggemar Argentina di wilayah tersebut. Didirikan oleh penari asal Argentina, Carolina Zokalski, kafe ini merupakan titik temu yang terkenal bagi komunitas Albiceleste dan para penggemar sepak bola.
Dengan menempatkan papan nama di persimpangan khusus ini, kota tersebut telah menciptakan sebuah landmark bagi para pendukung untuk berkumpul dan merayakan karier Messi. Tempat ini telah menjadi lokasi populer bagi para penggemar untuk berfoto, bukti lebih lanjut bahwa efek Messi melampaui lapangan dan memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal di wilayah metropolitan New York.
- AFP
Pengaruh Messi yang terus meningkat
Sejak Messi bergabung dengan Inter Miami pada musim panas 2023, lanskap sepak bola di Amerika Serikat telah berubah secara dramatis. Rekor jumlah penonton telah terpecahkan, dan kehadirannya telah mengubah setiap pertandingan menjadi ajang yang dipenuhi bintang. Penghargaan terbaru di New Jersey ini hanyalah bab lain dalam kisah luar biasa petualangannya di Amerika.
Seiring mendekatnya Piala Dunia 2026, inisiatif seperti "Leo Messi Way" menegaskan bahwa Messi bukan lagi sekadar bintang tamu, melainkan ikon budaya yang telah mendalam tertanam dalam jalinan olahraga Amerika. Baik saat ia memimpin Inter Miami meraih trofi maupun bersiap untuk penampilan terakhirnya di panggung dunia, namanya kini secara harfiah akan menjadi bagian dari peta.