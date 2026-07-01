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Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo: Persaingan yang ‘tak pernah didasarkan pada kata-kata’, sebagaimana diakui oleh legenda Jerman Oliver Kahn, bahwa pertarungan antara dua pemain terbaik sepanjang masa (GOAT) ini kemungkinan besar tak akan terulang lagi
Era kejayaan yang tiada bandingannya
Perdebatan mengenai siapa yang paling unggul antara Messi dan Ronaldo telah mendominasi pembicaraan seputar sepak bola selama hampir 20 tahun. Meskipun para penggemar dan pakar sering terlibat dalam perdebatan sengit, Kahn berpendapat bahwa kehebatan keduanya berakar pada semangat kompetitif yang tersembunyi, bukan pada sikap yang ditampilkan di depan publik.
Kahn mengatakan di Zee5: "Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi telah saling memacu satu sama lain selama hampir dua dekade, dan sungguh luar biasa melihat level permainan sepak bola yang terus mereka tunjukkan. Persaingan mereka tidak pernah dibangun atas dasar kata-kata; melainkan atas dasar penampilan. Setiap musim, mereka saling memacu satu sama lain untuk menjadi lebih baik lagi. Sepak bola mungkin tidak akan pernah lagi menyaksikan persaingan lain dengan tingkat konsistensi dan keunggulan seperti itu."
- Getty Images Sport
Permainan angka yang sesungguhnya
Perbandingan statistik antara kedua ikon ini semakin mengukuhkan status mereka sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Messi dan Ronaldo menjadi rival langsung selama sembilan tahun yang penuh ketegangan, di mana pemain asal Argentina itu membawa Barcelona meraih kejayaan, sementara rekan senegaranya asal Portugal menikmati masa kejayaan legendaris di Real Madrid, di mana ia meraih dua gelar La Liga dan empat gelar Liga Champions.
Messi, yang meraih 10 gelar La Liga dan empat gelar Liga Champions selama kariernya yang panjang di Barcelona, juga membanggakan delapan penghargaan Ballon d'Or, sementara Ronaldo telah meraih lima.
Secara individu, upaya tak kenal lelah mereka untuk mencapai tonggak sejarah dalam mencetak gol tetap tak surut. Ronaldo telah mencetak 975 gol sepanjang kariernya yang gemilang dan secara aktif berupaya mencapai angka bersejarah 1.000 gol. Sementara itu, Messi telah mengukuhkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia dengan 19 gol.
Mengejar impian tertinggi
Kedua bintang top ini sangat fokus pada turnamen saat ini, di mana mereka hanya bisa bertemu jika negara masing-masing berhasil mencapai final. Di babak 32 besar, Portugal akan berhadapan dengan Kroasia, sementara Argentina akan melawan Cape Verde. Messi saat ini menjadi pencetak gol terbanyak turnamen setelah mencetak enam gol di babak penyisihan grup, sedangkan Ronaldo baru mencetak dua gol sejauh ini.
Messi, yang mengangkat trofi pada tahun 2022, sedang memburu gelar Piala Dunia kedua secara berturut-turut. Sebaliknya, Ronaldo telah memenangkan setiap trofi besar dalam sepak bola kecuali Piala Dunia dan sangat ingin merebut satu-satunya trofi yang masih belum ia raih dan menjadi satu-satunya yang hilang dari lemari trofi legendarisnya.
- AFP
Apa yang akan terjadi di babak gugur?
Seiring dimulainya babak gugur, tim-tim raksasa tradisional seperti Inggris, Prancis, dan Spanyol akan menantang raksasa-raksasa Amerika Selatan. Penggemar sepak bola di seluruh dunia dengan penuh antusiasme menanti untuk melihat apakah Messi mampu memperpanjang rekor mencetak gol bersejarahnya, atau apakah Ronaldo bisa meraih gelar impiannya, yang berpotensi memunculkan laga final yang epik sebagai penutup persaingan legendaris mereka.