Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo: Persaingan yang ‘tak pernah didasarkan pada kata-kata’, sebagaimana diakui oleh legenda Jerman Oliver Kahn, bahwa pertarungan antara dua pemain terbaik sepanjang masa (GOAT) ini kemungkinan besar tak akan terulang lagi

Perdebatan mengenai siapa yang paling unggul antara Messi dan Ronaldo telah mendominasi pembicaraan seputar sepak bola selama hampir 20 tahun. Meskipun para penggemar dan pakar sering terlibat dalam perdebatan sengit, Kahn berpendapat bahwa kehebatan keduanya berakar pada semangat kompetitif yang tersembunyi, bukan pada sikap yang ditampilkan di depan publik.

Kahn mengatakan di Zee5: "Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi telah saling memacu satu sama lain selama hampir dua dekade, dan sungguh luar biasa melihat level permainan sepak bola yang terus mereka tunjukkan. Persaingan mereka tidak pernah dibangun atas dasar kata-kata; melainkan atas dasar penampilan. Setiap musim, mereka saling memacu satu sama lain untuk menjadi lebih baik lagi. Sepak bola mungkin tidak akan pernah lagi menyaksikan persaingan lain dengan tingkat konsistensi dan keunggulan seperti itu."