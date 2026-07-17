Lionel Messi untuk Ballon d'Or?! Pahlawan Inter Miami ini pantas meraih Ballon d'Or ke-9 berkat penampilan heroiknya di Piala Dunia DAN penampilan gemilangnya di MLS, jika ia berhasil membawa Argentina meraih gelar juara

Konsensus umum menyatakan bahwa daya tahan karier Messi disebabkan oleh bakat alaminya, yang tentu saja merupakan salah satu faktor, namun kesediaannya untuk bekerja keras dan gigih menghadapi kesulitan sering kali terabaikan. Selama ini ia menolak mengonfirmasi apakah ia akan ikut serta dalam Piala Dunia keenamnya, dengan bersikeras bahwa ia hanya akan bersedia dipanggil oleh Scaloni jika ia yakin masih bisa berkontribusi di level tertinggi. Selama lima minggu terakhir, Messi telah membuktikannya tanpa keraguan sedikit pun, dan kini ia menikmati hasil kerja kerasnya.

"Saya sudah mempersiapkan diri dan berlatih selama setahun ini, dan saya tahu saya akan memberikan segalanya untuk berada dalam kondisi terbaik," katanya setelah kemenangan atas Inggris. "Saat ini saya hanya ingin menikmati momen ini. Saya tidak membicarakan Piala Dunia terakhir saya, atau hal-hal semacam itu. Tim ini selalu memberikan segalanya dan tidak berhutang apa pun kepada siapa pun.

"Tim ini tak pernah berhenti berusaha; kami turun ke lapangan untuk memenangkannya dengan permainan sepak bola dan tekad kami, dan kini kami kembali ke final Piala Dunia. Kami memaksa mereka [Inggris] bertahan di setengah lapangan mereka sendiri dan menunjukkan bahwa kami bisa menang dalam waktu normal, tanpa perlu perpanjangan waktu. Kami memiliki ketenangan dan karakter untuk bangkit dari ketertinggalan. Jujur saja, kami benar-benar menikmatinya."

Di Qatar, Messi tampak seperti orang yang kerasukan saat mengejar satu-satunya trofi yang selama ini luput darinya. Itu adalah urusan yang sangat serius, dengan sedikit ruang untuk bersenang-senang. Intensitas permainannya tetap sama kali ini, tetapi setelah beban berat itu terangkat dari pundaknya, Messi tampak lebih santai dan gembira.

Yang luar biasa, ia juga hampir tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dengan Inggris menjadi korban versi Messi yang paling energik yang kami lihat sejauh musim panas ini. Ia telah bermain selama 420 menit di babak gugur, namun rasanya ia justru mencapai performa puncaknya tepat pada waktunya untuk final. Spanyol pun tidak akan menakutkan bagi Messi.

"Ini adalah tim yang saya kenal baik; mereka memiliki filosofi sepak bola dan telah bermain dengan cara ini selama bertahun-tahun," tambahnya. "Saya mengenal para pemainnya — saya pernah bermain melawan mereka, saya mengikuti perkembangan mereka — dan beberapa di antaranya bermain di Barca, tim yang saya cintai dan dukung. Ini adalah pertandingan istimewa, final Piala Dunia. Saya membayangkan ini akan menjadi pertandingan yang seimbang."