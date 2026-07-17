Lionel Messi untuk Ballon d'Or?! Pahlawan Inter Miami ini pantas meraih Ballon d'Or ke-9 berkat penampilan heroiknya di Piala Dunia DAN penampilan gemilangnya di MLS, jika ia berhasil membawa Argentina meraih gelar juara

Benar saja, umpan silangnya tepat mendarat di dahi Martinez dan bola pun menghujam ke gawang Jordan Pickford, membawa Argentina meraih kemenangan comeback 2-1 serta tiket yang pantas ke final Piala Dunia 2026. Sebagian besar pemain dan staf pelatih Argentina kemudian berlari menghampiri Messi, bukan Martinez, yang semakin membuktikan statusnya yang layaknya dewa di usia 39 tahun, serta menjadi penghargaan yang pantas atas upayanya yang sendirian membawa negaranya kembali meraih kemenangan.
Messi benar-benar membuat Inggris ketakutan dalam 30 menit terakhir. Ya, taktik pengecut Thomas Tuchel memang menguntungkannya, tetapi pemenang Ballon d'Or delapan kali itu memanfaatkannya tanpa ampun. Gelar Ballon d'Or kesembilan mungkin akan menyusul akhir tahun ini, mengingat ia telah menjadi pemain paling berpengaruh di turnamen besar yang diperluas musim panas ini.
Penampilan megah lainnya di final, melawan Spanyol dan calon penerusnya di Barcelona, Lamine Yamal, hampir pasti akan menjamin hal itu. Argentina memasuki pertandingan puncak tersebut sebagai tim yang tidak diunggulkan, tetapi jangan salah: mereka akan mempertahankan trofi emas yang indah itu jika Spanyol memberi mereka celah sekecil apa pun, didorong oleh keyakinan diri kolektif yang tak tergoyahkan dan hasrat tak terpuaskan Messi untuk meraih kemenangan.