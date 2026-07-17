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Messi for the Ballon d'Or.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Diterjemahkan oleh

Lionel Messi untuk Ballon d'Or?! Pahlawan Inter Miami ini pantas meraih Ballon d'Or ke-9 berkat penampilan heroiknya di Piala Dunia DAN penampilan gemilangnya di MLS, jika ia berhasil membawa Argentina meraih gelar juara

Ballon d'Or
L. Messi
World Cup
Argentina
Inter Miami CF
Major League Soccer
FEATURES
Spain vs Argentina
Spain

Ketika Lionel Messi didorong ke arah kaki lemahnya oleh Nico O'Reilly dan Djed Spence di sisi kanan kotak penalti pada menit ke-92 waktu tambahan, para pendukung Inggris serempak menahan napas. Tim Tiga Singa memiliki empat pemain tertinggi mereka yang mengapit area enam yard, dan kapten Argentina itu membutuhkan umpan yang sempurna untuk menjangkau Lautaro Martinez di tiang jauh (satu-satunya target realistisnya) — namun seperti yang kita semua tahu, Messi mampu menciptakan keajaiban kapan saja.

Benar saja, umpan silangnya tepat mendarat di dahi Martinez dan bola pun menghujam ke gawang Jordan Pickford, membawa Argentina meraih kemenangan comeback 2-1 serta tiket yang pantas ke final Piala Dunia 2026. Sebagian besar pemain dan staf pelatih Argentina kemudian berlari menghampiri Messi, bukan Martinez, yang semakin membuktikan statusnya yang layaknya dewa di usia 39 tahun, serta menjadi penghargaan yang pantas atas upayanya yang sendirian membawa negaranya kembali meraih kemenangan.

Messi benar-benar membuat Inggris ketakutan dalam 30 menit terakhir. Ya, taktik pengecut Thomas Tuchel memang menguntungkannya, tetapi pemenang Ballon d'Or delapan kali itu memanfaatkannya tanpa ampun. Gelar Ballon d'Or kesembilan mungkin akan menyusul akhir tahun ini, mengingat ia telah menjadi pemain paling berpengaruh di turnamen besar yang diperluas musim panas ini.

Penampilan megah lainnya di final, melawan Spanyol dan calon penerusnya di Barcelona, Lamine Yamal, hampir pasti akan menjamin hal itu. Argentina memasuki pertandingan puncak tersebut sebagai tim yang tidak diunggulkan, tetapi jangan salah: mereka akan mempertahankan trofi emas yang indah itu jika Spanyol memberi mereka celah sekecil apa pun, didorong oleh keyakinan diri kolektif yang tak tergoyahkan dan hasrat tak terpuaskan Messi untuk meraih kemenangan.

  • Inghilterra Argentina 2-1Getty Images

    Ketabahan yang tiada bandingannya

    Sebelum laga semifinal pada Rabu, Argentina belum benar-benar tampil mengesankan di Amerika Utara. Mereka melaju mulus melalui grup yang sangat menguntungkan, namun hanya berhasil lolos dengan susah payah melawan Cape Verde, Mesir, dan Swiss di babak gugur awal, bahkan membutuhkan perpanjangan waktu untuk menang dalam dua kesempatan.

    Di Qatar 2022, mereka adalah tim yang lebih seimbang. Sembilan anggota skuad pemenang itu tidak ikut serta dalam edisi 2026, termasuk, yang paling krusial, Angel Di Maria yang baru saja pensiun, rekan setia Messi sejak lama.

    Argentina sangat kekurangan lebar lapangan yang memadai tanpa Di Maria, dan lini tengah yang sempit telah meninggalkan celah besar bagi negara-negara yang lebih lemah untuk menyerang balik. Namun, tidak ada tim yang bisa menandingi ketangguhan mereka. Argentina tidak pernah menyerah, dan cenderung mencapai performa terbaiknya saat berada di bawah tekanan terbesar.

    Mereka juga bisa mengandalkan Messi sebagai sosok paling tenang di lapangan. Ia memberikan teladan yang cemerlang dengan selalu menuntut bola dan mendorong tim ke depan, menikmati panasnya pertarungan dengan segenap jiwa raganya. Pasukan Lionel Scaloni terinspirasi oleh aura Messi untuk melewati garis finis, berubah menjadi binatang buas yang tak kenal lelah hingga merebut kemenangan.

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  • messi(C)Getty Images

    Si pengambil risiko sejati

    Kualitas dan kerendahan hati Messi yang tak lekang oleh waktu hampir tak masuk akal. Sementara kemunduran menyakitkan rival abadinya, Cristiano Ronaldo, dapat diringkas oleh kalimat ikonik “Kemenangan telah mengalahkanmu” yang diucapkan oleh Bane dalam film *The Dark Knight Rises*, Messi tak pernah terbuai oleh pujian yang ditujukan padanya.

    Pesepakbola dengan gelar terbanyak sepanjang masa ini hanya menjalani setiap pertandingan apa adanya, dan kemampuannya beradaptasi tak tertandingi. Bintang Inter Miami ini telah menghabiskan lebih banyak waktu berjalan kaki di turnamen ini daripada pemain mana pun, meski sering terlihat seperti manusia biasa, termasuk pada babak pertama yang mengecewakan melawan Inggris, namun ia selalu memiliki cadangan tenaga.

    Lebih sering daripada tidak, eksekusi Messi di sepertiga akhir lapangan pun tak bercela. Memang, ia mencetak dua assist dan menyelesaikan sembilan dribel dalam laga melawan Inggris — sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pertandingan sistem gugur Piala Dunia. Saat ini ia memimpin daftar Sepatu Emas dengan delapan gol, dan telah memberikan empat assist — hanya satu kurang dari pemimpin assist, Michael Olise.

    Bisa dikatakan ia sudah cukup berbuat banyak untuk memenangkan Bola Emas Piala Dunia ketiganya sebagai pemain terbaik turnamen. Namun, yang lebih penting daripada statistik adalah fakta bahwa ada tujuan yang sangat jelas dalam setiap aksi yang dilakukan Messi. Di posisi-posisi di mana kebanyakan pemain akan memilih umpan standar ke samping atau ke belakang, ia terprogram untuk melakukan umpan yang tajam, atau memulai gerakan slalom yang memukau.

    Messi adalah pengambil risiko sejati, dan meskipun sudah lebih dari 20 tahun kehebatannya yang luar biasa menjadi bahan analisis, lawan-lawannya tetap tak berdaya menghentikannya saat ia sedang dalam performa terbaiknya.

  • Lionel MessiGetty Images

    "Aku cuma mau bersenang-senang"

    Konsensus umum menyatakan bahwa daya tahan karier Messi disebabkan oleh bakat alaminya, yang tentu saja merupakan salah satu faktor, namun kesediaannya untuk bekerja keras dan gigih menghadapi kesulitan sering kali terabaikan. Selama ini ia menolak mengonfirmasi apakah ia akan ikut serta dalam Piala Dunia keenamnya, dengan bersikeras bahwa ia hanya akan bersedia dipanggil oleh Scaloni jika ia yakin masih bisa berkontribusi di level tertinggi. Selama lima minggu terakhir, Messi telah membuktikannya tanpa keraguan sedikit pun, dan kini ia menikmati hasil kerja kerasnya.

    "Saya sudah mempersiapkan diri dan berlatih selama setahun ini, dan saya tahu saya akan memberikan segalanya untuk berada dalam kondisi terbaik," katanya setelah kemenangan atas Inggris. "Saat ini saya hanya ingin menikmati momen ini. Saya tidak membicarakan Piala Dunia terakhir saya, atau hal-hal semacam itu. Tim ini selalu memberikan segalanya dan tidak berhutang apa pun kepada siapa pun.

    "Tim ini tak pernah berhenti berusaha; kami turun ke lapangan untuk memenangkannya dengan permainan sepak bola dan tekad kami, dan kini kami kembali ke final Piala Dunia. Kami memaksa mereka [Inggris] bertahan di setengah lapangan mereka sendiri dan menunjukkan bahwa kami bisa menang dalam waktu normal, tanpa perlu perpanjangan waktu. Kami memiliki ketenangan dan karakter untuk bangkit dari ketertinggalan. Jujur saja, kami benar-benar menikmatinya."

    Di Qatar, Messi tampak seperti orang yang kerasukan saat mengejar satu-satunya trofi yang selama ini luput darinya. Itu adalah urusan yang sangat serius, dengan sedikit ruang untuk bersenang-senang. Intensitas permainannya tetap sama kali ini, tetapi setelah beban berat itu terangkat dari pundaknya, Messi tampak lebih santai dan gembira.

    Yang luar biasa, ia juga hampir tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dengan Inggris menjadi korban versi Messi yang paling energik yang kami lihat sejauh musim panas ini. Ia telah bermain selama 420 menit di babak gugur, namun rasanya ia justru mencapai performa puncaknya tepat pada waktunya untuk final. Spanyol pun tidak akan menakutkan bagi Messi.

    "Ini adalah tim yang saya kenal baik; mereka memiliki filosofi sepak bola dan telah bermain dengan cara ini selama bertahun-tahun," tambahnya. "Saya mengenal para pemainnya — saya pernah bermain melawan mereka, saya mengikuti perkembangan mereka — dan beberapa di antaranya bermain di Barca, tim yang saya cintai dan dukung. Ini adalah pertandingan istimewa, final Piala Dunia. Saya membayangkan ini akan menjadi pertandingan yang seimbang."

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  • Lamine YamalGetty Images

    Peluang Yamal tampaknya semakin tipis

    Argentina tidak akan membiarkan Spanyol mendominasi seperti yang mereka lakukan saat melawan Prancis di semifinal pertama. Barisan depan terkuat di Piala Dunia itu justru gagal total saat momen paling krusial, dengan Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan Michael Olise semuanya berhasil diredam, sementara Spanyol menguasai setiap bola lepas dan dengan mudah mengungguli juara 2018 tersebut.

    Sejak peluit pertama dibunyikan, sudah jelas bahwa Prancis mengalami hambatan mental, dihantui oleh kenangan kekalahan mereka dari La Roja pada tahap yang sama di Euro 2024 dan di Nations League tahun lalu. Argentina tidak akan mengalami masalah seperti itu. Jika mereka tampil dengan kegigihan yang sama yang memaksa Inggris mundur, Spanyol akan kesulitan memainkan gaya sepak bola yang mengalir seperti biasanya.

    Anda bisa bertaruh bahwa Scaloni juga akan memiliki strategi khusus untuk Yamal. Bintang muda Barcelona ini harus secara bertahap membangun ritme permainannya di turnamen ini setelah membawa cedera ke pemusatan latihan Spanyol, dan ketajamannya masih kurang. Ia sesekali bersinar dan bekerja keras untuk tim asuhan Luis de la Fuente, tetapi ia tidak akan bersaing dengan Messi untuk Ballon d'Or di akhir final.

    Ballon d’Or kemungkinan juga akan berada di luar jangkauan Yamal, kecuali ia mencetak beberapa gol dalam kemenangan Spanyol, karena kontribusinya terhadap 42 gol di level klub musim lalu masih kurang 26 gol dari total akhir yang menakjubkan milik favorit saat ini, Harry Kane, saat mengenakan seragam Bayern Munich. Namun, jika Messi akhirnya menjadi penentu kemenangan, ia akan memiliki peluang jauh lebih besar untuk mengungguli kapten Inggris tersebut, yang mungkin akan menyesali penampilannya yang kurang memuaskan saat melawan Argentina dan Norwegia di babak gugur.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 Colorado RapidsGetty

    Keajaiban Messi di MLS

    Messi mengungguli Erling Haaland dalam perebutan Ballon d'Or 2023 terutama berkat penampilan luar biasa di Piala Dunia, namun ia juga mencatatkan total 41 gol dan assist pada musim terakhirnya di Paris Saint-Germain, sekaligus membawa tim tersebut meraih gelar Ligue 1. Ia berada di jalur yang tepat untuk mencapai keseimbangan serupa menjelang upacara penghargaan 2026 setelah menjalani tahun yang gemilang bersama Inter Miami.

    Franchise milik Sir David Beckham ini berhasil meraih gelar MLS Cup pertamanya berkat kejeniusan Messi, yang mencetak rekor baru liga untuk keterlibatan gol dalam satu babak playoff (13 dalam enam pertandingan), setelah sebelumnya juga meraih Golden Boot di musim reguler dengan 29 gol. Hal itu tercapai meski ia harus mengatasi serangkaian cedera, yang memicu spekulasi dini bahwa ia mendekati keputusan pensiun.

    Setelah istirahat yang memang layak ia dapatkan, Messi kemudian memulai musim MLS 2026 dalam kondisi prima, bermain penuh di setiap menit dalam 13 dari 15 pertandingan pertama Miami dan mencetak 20 kontribusi gol lagi. Tentu saja, MLS masih jauh dari lima liga teratas Eropa dalam hal prestise, tetapi penampilan Messi yang memukau dan angka-angka rekornya telah membawa Miami ke level yang sama sekali baru.

    Semua ini memperkuat peluangnya meraih Ballon d’Or; meski sebenarnya ia tak benar-benar membutuhkannya. Mengungguli Yamal, Mbappé, dan para bintang generasi saat ini di panggung terbesar sudah cukup untuk menempatkannya di garis depan pikiran para juri jurnalis internasional yang akan segera memberikan suara mereka.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Seorang pemimpin legendaris

    Memang wajar bagi tim-tim elit untuk membangun strategi di sekitar pemain terbaik mereka, tetapi perlakuan Argentina terhadap Messi jauh melampaui itu. Seluruh anggota skuad sangat setia kepadanya, dan rela berkorban demi memastikan ia bahagia serta dapat mengekspresikan diri dengan bebas. Mereka berkomitmen untuk mengukir legenda Messi dengan segala cara, dan mengesampingkan ego apa pun untuk tanpa syarat menerima peran pendukung.

    Guiliano Simeone nyaris meneteskan air mata saat siaran langsung TV setelah pertandingan melawan Inggris, ketika ditanya bagaimana perasaannya menjadi bagian dari Piala Dunia terakhir Messi. "Kami tahu Messi sudah berusia 39 tahun, dia memiliki segalanya yang bisa diimpikan seorang pesepakbola… dan dia masih berjuang sebagai yang terbaik," kata pemain sayap Argentina itu dengan suara yang bergetar. "Jadi bagi kami, hanya ada satu hal yang tersisa, memberikan segalanya yang kami miliki, berlari untuknya dan untuk Argentina."

    Skuad Argentina bahkan telah mengadopsi lagu kebangsaan baru untuk Piala Dunia ini, berjudul *La Cuarta Estrella*, dengan lirik: “Kami memenangkan yang ketiga bersama Lionel, kami ingin menjadi juara lagi, dan 32 tahun kemudian, *La Scaloneta* akan membalas dendam atas piala yang dicuri dari nomor 10 [merujuk pada Diego Maradona pada tahun 1990]. Aku ingin melihat bintang keempat bersinar di jersey. Orang Argentina sejak lahir hingga mati, demi Kepulauan Falkland, demi Diego, demi penampilan terakhir Leo. Argentina, aku ingin melihatmu menjadi juara lagi.”

    Pernahkah seorang pemain aktif dipandang dalam sorotan yang begitu legendaris? Dan yang lebih penting lagi, benar-benar mampu memenuhi ekspektasi tersebut? Messi telah berulang kali mendefinisikan ulang arti menjadi pesepakbola kelas dunia, dan kini kita berada pada titik di mana ia telah melampaui batas olahraga itu sendiri. Hal itu membuatnya layak meraih Ballon d’Or kesembilan, terlepas dari apa pun yang terjadi dalam penampilannya di final Piala Dunia ketiganya pada hari Minggu.

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