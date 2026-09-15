Pelatih Atletico, Simeone, mengabaikan para favorit saat ini dan menjagokan Messi untuk Ballon d'Or 2026. Berbicara menjelang laga timnya melawan Osasuna, pelatih asal Argentina itu dengan cepat menepis kandidat-kandidat lain.

Perdebatan itu kembali mencuat setelah winger Barcelona, Yamal, baru-baru ini mengklaim bahwa dirinya dan bintang Real Madrid, Mbappe, saat ini adalah dua pemain terbaik di planet ini. Namun, Simeone sepenuhnya menolak narasi tersebut. Ia meyakini penampilan luar biasa Messi di panggung global masih belum tertandingi.