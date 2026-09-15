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Lionel Messi untuk Ballon d'Or? Diego Simeone mengesampingkan Lamine Yamal dan Kylian Mbappe saat mendukung ikon Argentina itu untuk penghargaan 2026
Simeone mengabaikan klaim soal Yamal
Pelatih Atletico, Simeone, mengabaikan para favorit saat ini dan menjagokan Messi untuk Ballon d'Or 2026. Berbicara menjelang laga timnya melawan Osasuna, pelatih asal Argentina itu dengan cepat menepis kandidat-kandidat lain.
Perdebatan itu kembali mencuat setelah winger Barcelona, Yamal, baru-baru ini mengklaim bahwa dirinya dan bintang Real Madrid, Mbappe, saat ini adalah dua pemain terbaik di planet ini. Namun, Simeone sepenuhnya menolak narasi tersebut. Ia meyakini penampilan luar biasa Messi di panggung global masih belum tertandingi.
- Getty Images Sport
Simeone menentukan pilihannya untuk Ballon d'Or
Saat ditanya siapa yang layak meraih penghargaan individu tertinggi di sepak bola, Simeone tidak ragu memilih rekan senegaranya. Dukungannya itu datang meski Messi kini bermain di usia 39 tahun.
"Messi, tanpa ragu," kata Simeone kepada wartawan. "Setelah Piala Dunia yang ia jalani, di usianya sekarang, sama sekali tidak ada keraguan. Messi."
Faktor utama di balik dukungan Simeone adalah Messi memimpin Argentina ke final Piala Dunia 2026 sebelum kalah dari Spanyol. Bagi pelatih Atletico itu, mempertahankan performa level elite pada usia 39 tahun lebih berarti daripada klaim yang dibangun oleh Yamal, Mbappe, Rodri, Harry Kane, atau Ousmane Dembele.
Para pesaing menegaskan klaim mereka untuk Ballon d'Or
Komentar Simeone muncul tak lama setelah Yamal secara terbuka mengajukan klaimnya sendiri. Remaja itu berargumen bahwa ia pantas meraih penghargaan 2026 di depan Mbappe setelah menjuarai Liga, Piala Super Spanyol, dan Piala Dunia bersama Spanyol.
Sementara itu, pemenang bertahan Dembele menyuarakan ambisinya sendiri untuk mempertahankan trofi tersebut, dengan mengatakan: "Trofi itu akan tetap berada di tangan pemain PSG. Saya seorang kompetitor, jadi target saya adalah memenanginya lagi."
Nominasi ini menandai penampilan Messi yang ke-17 dalam kariernya di daftar pendek Ballon d'Or, membuatnya hanya terpaut satu dari rekor Cristiano Ronaldo dengan 18 kali. Bintang Argentina itu terakhir kali mengangkat penghargaan tersebut pada 2023 untuk yang kedelapan kalinya.
- Getty Images
London bersiap untuk upacara penghargaan bersejarah
Upacara 2026 akan menandai edisi ke-70 dari penghargaan bergengsi tersebut. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober di London. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, acara ini berpindah dari Paris. Kepindahan ke Inggris ini menjadi bentuk penghormatan kepada Sir Stanley Matthews, yang memenangi edisi perdana pada 1956.
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