AFP
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Lionel Messi ukir sejarah dengan gol ke-101, tetapi frustrasi Inter Miami bertambah setelah hasil imbang dramatis melawan San Diego FC
Messi mencetak gol dalam hasil imbang yang mengecewakan
Messi mencetak gol ke-101-nya untuk Inter Miami, tetapi Herons ditahan imbang 2-2 oleh San Diego pada Minggu. Pemain Argentina itu melepaskan tendangan bebas khasnya untuk membatalkan gol pembuka cepat Anders Dreyer.
Suarez sempat terlihat mengamankan tiga poin penuh untuk Miami ketika ia mencetak gol pada menit ke-74. Namun, Dreyer melengkapi dwigolnya di akhir laga untuk memastikan poin dibagi di Florida.
Hasil itu menandai empat hasil imbang beruntun Inter Miami di MLS. Ini juga menjadi debut liga yang membuat frustrasi bagi manajer baru Gonzalez, dengan timnya berada di peringkat ketiga Wilayah Timur, tertinggal 11 poin dari pemuncak klasemen Nashville.
- Getty Images Sport
Gonzalez mengecam buruknya pertahanan Miami
Terlepas dari kecemerlangan Messi dan Suarez di lini serang, Gonzalez sangat mengkritik performa timnya di lini belakang. Pelatih baru itu tampak frustrasi di pinggir lapangan setelah Dreyer memanfaatkan bola lambung melewati pertahanan Inter Miami.
"Kami sudah berada di sini selama empat hari dan belum bisa berlatih dengan baik. Secara defensif, kami benar-benar harus jauh lebih kuat," kata Gonzalez, seperti dikutip ESPN.
"Kami tidak bisa melakukan kengerian-kengerian defensif seperti ini, harganya sangat mahal. Situasi terakhir itu seharusnya tidak terjadi. Sungguh tidak masuk akal berada dalam posisi untuk memenangkan pertandingan, tetapi nyaris kalah. Kami hanya terhindar dari kekalahan karena kiper kami menyelamatkan kami."
Rasa puas diri mulai merayap ke dalam skuad
Gol indah Messi pada babak pertama menjadi gol liga ke-20-nya musim ini dan tendangan bebas langsung kedelapannya sejak tiba di MLS pada 2023. Gol itu tercipta hanya beberapa hari setelah ia mencapai 100 gol untuk klub saat meraih kemenangan di Campeones Cup atas Cruz Azul. Namun, Gonzalez mengisyaratkan bahwa kesuksesan terbaru mungkin berdampak negatif pada fokus para pemainnya.
"Saya pikir Campeones Cup mungkin memberi efek tidak sadar, terutama pada babak pertama, yang membuat kami sedikit terlena," aku sang manajer.
"Di klub tempat kami wajib memenangi setiap pertandingan yang kami mainkan, kami harus mampu menjawab tuntutan. Sisi positifnya, kami melakukan beberapa hal dengan baik, tetapi saya perlu membenahi aspek pertahanan karena itulah yang paling saya khawatirkan."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Inter Miami?
Inter Miami kini akan mengalihkan perhatian mereka ke laga tandang krusial melawan Columbus Crew pada Minggu depan. Mereka sangat ingin mengakhiri rentetan hasil imbang dan memangkas jarak di puncak klasemen. Sementara itu, San Diego akan bertandang untuk menghadapi Austin FC pada Sabtu.
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