Messi mencetak gol ke-101-nya untuk Inter Miami, tetapi Herons ditahan imbang 2-2 oleh San Diego pada Minggu. Pemain Argentina itu melepaskan tendangan bebas khasnya untuk membatalkan gol pembuka cepat Anders Dreyer.

Suarez sempat terlihat mengamankan tiga poin penuh untuk Miami ketika ia mencetak gol pada menit ke-74. Namun, Dreyer melengkapi dwigolnya di akhir laga untuk memastikan poin dibagi di Florida.

Hasil itu menandai empat hasil imbang beruntun Inter Miami di MLS. Ini juga menjadi debut liga yang membuat frustrasi bagi manajer baru Gonzalez, dengan timnya berada di peringkat ketiga Wilayah Timur, tertinggal 11 poin dari pemuncak klasemen Nashville.