AFP
Diterjemahkan oleh
Lionel Messi tunjukkan sentuhan magis saat Inter Miami pastikan tempat di playoff MLS 2026 lewat kemenangan telak atas NYCFC
Inter Miami menang mudah atas New York City FC
Inter Miami memastikan tiket ke babak playoff lewat kemenangan meyakinkan 2-0 atas NYCFC pada Rabu malam. Berterame membuka skor sekaligus mengakhiri puasa golnya sejak akhir Mei. Ia menyambut umpan akurat Luis Suarez dengan satu sentuhan untuk menaklukkan kiper Matthew Freese.
De Paul menggandakan keunggulan dengan cara spektakuler sebelum turun minum. Setelah bertukar umpan dengan Messi di tepi kotak penalti, gelandang asal Argentina itu melepaskan tembakan yang tak terbendung ke pojok atas gawang. NYCFC mendapat peluang untuk memperkecil ketertinggalan lewat penalti pada akhir laga, tetapi Dayne St. Clair melakukan penyelamatan gemilang untuk menjaga gawangnya tetap tidak kebobolan.
- Getty Images Sport
Gonzalez menargetkan peningkatan berkelanjutan
Kemenangan pada Rabu itu menjadi kemenangan kedua di liga bagi pelatih kepala baru Kily Gonzalez, yang mulai menangani tim pada pertengahan September. Pelatih asal Argentina itu puas timnya berhasil lolos ke babak play-off, tetapi menekankan pentingnya terus berkembang.
"Ya, [lolos ke babak play-off] adalah salah satu target awal klub musim ini, dan kami sudah mencapainya. Namun, kami masih harus terus berkembang sebagai tim," kata Gonzalez kepada wartawan seusai pertandingan. "Ketika para pemain bersedia menerima visi yang ingin diterapkan, semuanya menjadi lebih mudah.
"Kami menyadari kesalahan yang telah atau masih kami lakukan, dan kami membahasnya dalam latihan. Kesediaan itu membuat konsep-konsep yang jelas jauh lebih mudah disampaikan."
Messi bidik lebih banyak trofi setelah pensiun dari tim nasional
Hasil itu membawa Inter Miami naik ke posisi kedua klasemen Wilayah Timur dengan 52 poin dari 29 pertandingan. Mereka masih mengejar Nashville SC, pemuncak klasemen keseluruhan, sekaligus berupaya mempertahankan gelar MLS Cup yang mereka raih setelah mengalahkan Vancouver Whitecaps pada 2025.
Ini menjadi tahun yang emosional bagi Messi, yang memimpin liga dengan 23 gol dan 14 assist. Setelah mengantarkan Argentina ke final Piala Dunia untuk kali kedua secara beruntun, penyerang legendaris itu mengumumkan pensiun dari sepakbola internasional dan kini sepenuhnya fokus meraih kejayaan di kompetisi domestik bersama klubnya di Florida.
"Ini klub yang merawat dan melindunginya," kata Gonzalez tentang Messi. "Rekan-rekan setimnya terus menunjukkan kasih sayang kepadanya. Mereka berjuang habis-habisan untuknya dan memberikan segalanya. Dia mendorong kami untuk menjadi lebih baik setiap hari dan menantang kami."
- AFP
Ujian krusial menanti di Atlanta
Miami akan berusaha melanjutkan performa impresifnya saat bertandang menghadapi Atlanta United pada Sabtu ini. Setelah menghancurkan DC United 4-0 dan tampil efektif melawan NYCFC, pasukan Gonzalez tengah membangun momentum kuat pada saat yang tepat. Hasil positif di Georgia akan sangat penting dalam upaya mereka mengejar Nashville untuk merebut posisi unggulan teratas.
Sementara itu, New York City FC menghadapi perjuangan yang kian mendesak untuk lolos ke babak play-off. Berada tepat di bawah batas zona play-off, mereka harus segera bangkit sebelum menjalani laga kandang yang berat melawan LAFC akhir pekan ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami