Kemenangan pada Rabu itu menjadi kemenangan kedua di liga bagi pelatih kepala baru Kily Gonzalez, yang mulai menangani tim pada pertengahan September. Pelatih asal Argentina itu puas timnya berhasil lolos ke babak play-off, tetapi menekankan pentingnya terus berkembang.

"Ya, [lolos ke babak play-off] adalah salah satu target awal klub musim ini, dan kami sudah mencapainya. Namun, kami masih harus terus berkembang sebagai tim," kata Gonzalez kepada wartawan seusai pertandingan. "Ketika para pemain bersedia menerima visi yang ingin diterapkan, semuanya menjadi lebih mudah.

"Kami menyadari kesalahan yang telah atau masih kami lakukan, dan kami membahasnya dalam latihan. Kesediaan itu membuat konsep-konsep yang jelas jauh lebih mudah disampaikan."



