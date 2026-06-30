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"Lionel Messi tidak membuat rekan-rekan setimnya kesal" - Cristiano Ronaldo adalah "bencana yang tak terelakkan" bagi Portugal di babak gugur Piala Dunia, kata legenda Inggris
Portugal dan Masalah Ronaldo
Mantan pemain timnas Inggris, Barnes, meyakini Portugal memiliki masalah serius terkait Ronaldo. Timnas Portugal lolos ke babak gugur sebagai runner-up dengan mengumpulkan lima poin, tertinggal dari Kolombia, sementara kapten mereka hanya mencetak dua gol dalam kemenangan 5-0 atas Uzbekistan.
Dalam wawancara yang dipublikasikan oleh Betfred, pakar sepak bola tersebut menyarankan bahwa rasa percaya diri yang sangat tinggi dari sang penyerang dapat mengganggu keharmonisan tim. Barnes mengatakan: "Saya melihat para pemain Portugal itu dan satu per satu, mereka adalah pesepakbola yang luar biasa. Bruno Fernandes mampu menciptakan masalah bagi lawan dan dia yakin dirinya adalah pemain terpenting, namun begitu pula Cristiano Ronaldo, dan itulah masalah yang harus diatasi oleh manajer."
- AFP
Kecelakaan yang tak terhindarkan
Mantan pemain sayap itu memperingatkan bahwa situasi bisa memburuk dengan cepat jika manajer memutuskan untuk tidak menurunkan Ronaldo dalam pertandingan-pertandingan krusial melawan lawan-lawan papan atas. Selain itu, Barnes merasa bahwa kesuksesan Messi yang terus berlanjut hanya akan memperparah situasi, sehingga menambah tekanan yang diberikan Ronaldo kepada rekan-rekan setimnya asal Portugal.
Barnes menambahkan: "Dia perlu memutuskan apakah akan mencoret Cristiano Ronaldo saat menghadapi tim-tim papan atas, tapi hal itu bisa menjadi masalah, terutama jika Lionel Messi tampil semakin baik. Hal itu akan mengganggu pikiran Cristiano, dan dia akan menuntut lebih banyak dari rekan-rekan setimnya serta menjadi semakin kesal jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. Menurut saya, ini seperti kecelakaan yang menunggu untuk terjadi."
Messi mempersatukan skuad Argentina
Mengalihkan fokusnya ke Argentina, Barnes mengakui bahwa ia tidak terkejut dengan penampilan efektif yang ditunjukkan Messi. Tim asal Amerika Selatan itu lolos dengan raihan poin maksimal, terutama berkat kapten mereka yang mencetak enam gol mengesankan dalam tiga pertandingan fase grup. Ia menyoroti suasana yang kontras di dalam tim, di mana rasa saling menghormati menumbuhkan kekompakan di ruang ganti.
Barnes mengatakan: "Tidak, saya tidak terkejut dengan apa yang dilakukannya karena ia memiliki kualitas dan mengelola permainannya dengan sangat baik. Para pemain menerimanya dan ia pun menerima para pemain, sehingga Messi tidak perlu terlalu banyak berlari ke sana-sini, tetapi rekan-rekan setimnya tidak mempermasalahkannya karena mereka menyayanginya karena ia rendah hati dan menghormati mereka, sehingga mereka sebenarnya bermain untuk Messi, tetapi dengan Portugal, situasinya sedikit berbeda. Saya rasa para pemain tidak terlalu senang dengan Ronaldo karena cara dia bereaksi saat tidak mendapat bola membuat para pemain kesal, sedangkan Messi tidak membuat rekan-rekan setimnya kesal."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Portugal tengah menghadapi momen krusial saat mereka bersiap menghadapi Kroasia di babak 32 besar. Pelatih harus mengambil keputusan taktis yang krusial terkait Ronaldo untuk menjaga keharmonisan tim.
Sementara itu, Argentina tampaknya siap memanfaatkan momentum mereka saat menghadapi Cape Verde, didorong oleh skuad yang sepenuhnya setia kepada Messi. Gaya kepemimpinan yang kontras ini pada akhirnya akan menentukan nasib kedua negara dalam beberapa pekan mendatang.