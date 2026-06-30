"Lionel Messi tidak membuat rekan-rekan setimnya kesal" - Cristiano Ronaldo adalah "bencana yang tak terelakkan" bagi Portugal di babak gugur Piala Dunia, kata legenda Inggris

Mantan pemain timnas Inggris, Barnes, meyakini Portugal memiliki masalah serius terkait Ronaldo. Timnas Portugal lolos ke babak gugur sebagai runner-up dengan mengumpulkan lima poin, tertinggal dari Kolombia, sementara kapten mereka hanya mencetak dua gol dalam kemenangan 5-0 atas Uzbekistan.

Dalam wawancara yang dipublikasikan oleh Betfred, pakar sepak bola tersebut menyarankan bahwa rasa percaya diri yang sangat tinggi dari sang penyerang dapat mengganggu keharmonisan tim. Barnes mengatakan: "Saya melihat para pemain Portugal itu dan satu per satu, mereka adalah pesepakbola yang luar biasa. Bruno Fernandes mampu menciptakan masalah bagi lawan dan dia yakin dirinya adalah pemain terpenting, namun begitu pula Cristiano Ronaldo, dan itulah masalah yang harus diatasi oleh manajer."