Lionel Messi tidak akan bergabung dengan skuad Argentina di Piala Dunia dalam kondisi 'sepenuhnya fit', kata Lionel Scaloni

Pemenang Ballon d'Or delapan kali itu ditarik keluar saat pertandingan seru yang diwarnai 10 gol melawan Philadelphia Union, yang langsung memicu kekhawatiran soal kesiapannya untuk turnamen besar musim panas ini. Scaloni kini memberikan kabar terbaru mengenai bintang andalannya, dengan menegaskan bahwa meski cedera tersebut diperkirakan tidak serius, Messi belum pulih sepenuhnya.

"Pembaruan awalnya tidak sepenuhnya buruk," kata Scaloni dalam wawancara dengan DSports. "Sekarang, kita harus menunggu untuk melihat perkembangannya, sambil menunggu hasil tes lanjutan untuk memastikan apakah laporan medis awal tersebut benar."