Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Lionel Messi tidak akan bergabung dengan skuad Argentina di Piala Dunia dalam kondisi 'sepenuhnya fit', kata Lionel Scaloni
Perjuangan Messi untuk memulihkan kebugarannya menjelang Piala Dunia 2026
Pemenang Ballon d'Or delapan kali itu ditarik keluar saat pertandingan seru yang diwarnai 10 gol melawan Philadelphia Union, yang langsung memicu kekhawatiran soal kesiapannya untuk turnamen besar musim panas ini. Scaloni kini memberikan kabar terbaru mengenai bintang andalannya, dengan menegaskan bahwa meski cedera tersebut diperkirakan tidak serius, Messi belum pulih sepenuhnya.
"Pembaruan awalnya tidak sepenuhnya buruk," kata Scaloni dalam wawancara dengan DSports. "Sekarang, kita harus menunggu untuk melihat perkembangannya, sambil menunggu hasil tes lanjutan untuk memastikan apakah laporan medis awal tersebut benar."
- Getty Images Sport
Masalah otot paha belakang menimpa bintang Inter Miami
Penyerang veteran itu ditarik keluar pada menit ke-73 dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union setelah tampak mengalami ketidaknyamanan pasca tendangan bebas. Inter Miami kemudian menjelaskan bahwa kapten mereka mengalami kelebihan beban yang berkaitan dengan kelelahan otot pada paha belakang kirinya.
Terlepas dari kemunduran ini, Scaloni tetap berharap kaptennya akan siap untuk pertandingan pembuka Grup J melawan Aljazair pada 16 Juni, meskipun ia belum bisa tampil dengan performa terbaiknya. "Kami semua berharap Messi bisa bergabung dengan skuad dalam kondisi bugar sepenuhnya, tetapi kenyataannya tidak demikian," tambah Scaloni. "Bukan hanya dia; banyak pemain yang belum pulih sepenuhnya dari cedera. Prioritas utama kami saat ini adalah pemulihan mereka agar bisa tampil di Piala Dunia dalam kondisi prima."
Daftar pemain yang cedera Scaloni yang semakin panjang
Masalah kebugaran tim Argentina merambah ke seluruh skuad, sehingga membuat Scaloni pusing kepala menjelang batas waktu pengumuman skuad pada 2 Juni. Kiper Aston Villa, Emiliano Martínez, mengalami patah jari manis di tangan kanannya saat pemanasan menjelang final Liga Europa, meskipun sang penjaga gawang diperkirakan masih bisa tampil pada laga pembuka turnamen tersebut. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi kapten Tottenham, Cristian Romero, yang sedang berjuang keras untuk pulih dari cedera ligamen di lutut kanannya.
Masalah berlanjut di posisi bek sayap, di mana Nahuel Molina dari Atletico Madrid dan Gonzalo Montiel dari River Plate sama-sama mengalami cedera otot. Selain itu, gelandang Como, Nico Paz, absen dalam pertandingan terakhir klubnya di Serie A karena cedera lutut, dan Nicolas Gonzalez baru saja memasuki tahap akhir pemulihan dari cedera otot. Gelombang cedera ini memaksa staf pelatih membuat rencana darurat untuk pertandingan pemanasan melawan Honduras dan Islandia.
- AFP
Panggilan darurat dan jaring pengaman
Menanggapi krisis ini, Scaloni telah memperluas skuadnya untuk laga persahabatan mendatang, dengan memanggil beberapa pemain muda berbakat sebagai cadangan. Di antara mereka yang dipanggil adalah duo River Plate, Santiago Beltran dan Joaquin Freitas, serta Nicolas Capaldo dari Hamburg dan Agustín Giay dari Palmeiras. Para pemain ini akan menjadi pengganti sementara para bintang utama menjalani rehabilitasi intensif di pusat latihan federasi.
Scaloni menjelaskan strategi di balik pemanggilan yang terlambat ini, dengan menyoroti ketidakpastian situasi. "Terlepas dari fakta bahwa mereka masih muda dan kami memandang mereka sebagai calon pemain tim nasional di masa depan, kami memanggil mereka karena sesuatu bisa saja terjadi antara saat daftar skuad awal disahkan dan pertandingan pertama kami," kata Scaloni. "Itu adalah periode di mana kami masih memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan."