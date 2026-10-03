Lionel Messi tiba di Argentina jelang penampilan emosional terakhir bersama Argentina

Kepulangan peraih Ballon d'Or delapan kali itu terjadi lebih cepat dari yang semula direncanakan, menyusul komentar yang disampaikan pelatih kepala dalam konferensi pers prapertandingan jelang laga melawan Bolivia. Menjelaskan jadwal kedatangan sang bintang jelang laga persahabatan akhir pekan, Scaloni berkata: "Leo datang akhir pekan ini, setelah pertandingan pada (Sabtu) tanggal 3, tetapi jika dia ingin datang dan bermain pada tanggal 3, dia bisa. Pada prinsipnya, dia tiba setelah pertandingan itu; dia akan datang pada hari Minggu."