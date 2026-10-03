AFP
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Lionel Messi tiba di Argentina jelang penampilan emosional terakhir bersama Argentina
Kapten ikonik pulang lebih awal
Messi mendarat di Bandara Internasional Islas Malvinas, Rosario, bersama keluarganya pada Jumat pagi menjelang penampilan perpisahannya dengan seragam tim nasional. Penyerang Inter Miami itu meluangkan waktu untuk beristirahat di kediaman pribadinya di Funes sebelum bergabung dengan skuad Lionel Scaloni di kompleks latihan Ezeiza. Sang kapten dijadwalkan hanya menjalani satu sesi latihan bersama rekan-rekannya di tim nasional sebelum penampilan perpisahannya di Estadio Monumental.
- Getty Images Sport
Scaloni mengklarifikasi pengaturan perjalanan sang jimat
Kepulangan peraih Ballon d'Or delapan kali itu terjadi lebih cepat dari yang semula direncanakan, menyusul komentar yang disampaikan pelatih kepala dalam konferensi pers prapertandingan jelang laga melawan Bolivia. Menjelaskan jadwal kedatangan sang bintang jelang laga persahabatan akhir pekan, Scaloni berkata: "Leo datang akhir pekan ini, setelah pertandingan pada (Sabtu) tanggal 3, tetapi jika dia ingin datang dan bermain pada tanggal 3, dia bisa. Pada prinsipnya, dia tiba setelah pertandingan itu; dia akan datang pada hari Minggu."
Jersey spesial menandai pensiun bersejarah
Sang kapten mengumumkan keputusannya untuk pensiun dari sepak bola internasional melalui akun Instagram resminya sebulan lalu, setelah mencatatkan jumlah gol individu tertinggi dalam kariernya di turnamen musim panas besar. Untuk memperingati momen bersejarah itu, Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) telah merancang jersey khusus eksklusif dengan motif vertikal lengkap dengan Sun of May dan ranting laurel yang membingkai jersey ikonis bernomor 10 milik sang legenda.
- Getty Images
Monumental menyiapkan penghormatan perpisahan yang emosional
Laga persahabatan hari Selasa melawan Benin pada 6 Oktober akan menjadi penutup karier internasional pemain berusia 39 tahun itu di hadapan stadion yang penuh sesak di Buenos Aires. Pertandingan yang tiketnya habis terjual itu akan dimulai satu jam lebih awal pada pukul 20.00 waktu setempat untuk mengakomodasi penghormatan khusus sebelum laga dan seremoni perpisahan. Setelah emosi malam itu mereda, penyerang veteran tersebut akan kembali ke Miami untuk menuntaskan sisa musim Major League Soccer.
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