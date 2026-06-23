Lionel Messi 'terus mengejutkan' rekan-rekan setimnya di Argentina, sementara Lisandro Martinez merasa 'terharu' setelah penampilan gemilang sang kapten di Piala Dunia kali ini

Dalam wawancara setelah pertandingan, Mac Allister menyoroti pengaruh Messi terhadap tim serta motivasi yang ia berikan kepada rekan-rekannya.

"Dia adalah pemain terbaik di dunia," kata Mac Allister, seperti dikutip Mundo Deportivo. "Kami tahu bahwa semua orang memberikan yang terbaik untuk Leo. Kami sudah memenangkan turnamen bersamanya, dan penting baginya untuk merasa bahagia. Dia melakukannya dengan caranya sendiri, dan kami sangat bersyukur atas hal itu."

Paredes kemudian mengakui bahwa bahkan mereka yang telah bertahun-tahun bermain bersama Messi tetap terkesima oleh penampilannya. Gelandang tersebut berkata: "Sebenarnya, Anda mengira dia sudah memberikan segalanya, tapi kemudian dia muncul dan melakukan sesuatu yang lebih... Dia terus mengejutkan kami."