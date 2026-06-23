AFP
Diterjemahkan oleh
Lionel Messi 'terus mengejutkan' rekan-rekan setimnya di Argentina, sementara Lisandro Martinez merasa 'terharu' setelah penampilan gemilang sang kapten di Piala Dunia kali ini
Messi mencetak rekor baru sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia
Messi kembali menampilkan penampilan yang mengesankan saat Argentina mengalahkan Austria 2-0 dalam laga Grup J di Texas. Penyerang tersebut mencetak dua gol sehingga total golnya di Piala Dunia kini menjadi 18, melampaui rekor sebelumnya sebanyak 16 gol yang dipegang oleh Miroslav Klose. Prestasi ini jelas membuat para pemain Argentina bangga, yang kemudian memuji kapten mereka.
- AFP
Rekan-rekan setim memuji kapten mereka yang menginspirasi
Dalam wawancara setelah pertandingan, Mac Allister menyoroti pengaruh Messi terhadap tim serta motivasi yang ia berikan kepada rekan-rekannya.
"Dia adalah pemain terbaik di dunia," kata Mac Allister, seperti dikutip Mundo Deportivo. "Kami tahu bahwa semua orang memberikan yang terbaik untuk Leo. Kami sudah memenangkan turnamen bersamanya, dan penting baginya untuk merasa bahagia. Dia melakukannya dengan caranya sendiri, dan kami sangat bersyukur atas hal itu."
Paredes kemudian mengakui bahwa bahkan mereka yang telah bertahun-tahun bermain bersama Messi tetap terkesima oleh penampilannya. Gelandang tersebut berkata: "Sebenarnya, Anda mengira dia sudah memberikan segalanya, tapi kemudian dia muncul dan melakukan sesuatu yang lebih... Dia terus mengejutkan kami."
Martinez merasakan emosi tersebut
Martinez juga tak kalah terkesan dengan penampilan gemilang sang kapten kali ini. Meskipun barisan pertahanan harus menahan tekanan fisik yang cukup berat dari tim Austria yang tangguh, kesadaran bahwa mereka memiliki pemain terbaik sepanjang masa di ujung lapangan yang lain memberikan inspirasi dan rasa nyaman yang tak tertandingi bagi bek Manchester United tersebut.
Ia berkata: "Saya merasa sangat bersemangat karena dia ada di sini setiap hari dan dia orang Argentina. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya, kita hanya bisa menikmati permainannya."
- AFP
Messi terus memimpin Argentina di Piala Dunia
Kemenangan atas Austria memastikan tempat Albiceleste di babak gugur Piala Dunia 2026, di mana mereka kini memuncaki Grup J dengan raihan enam poin sempurna dari dua pertandingan. Hasil pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Yordania tidak akan memengaruhi kelolosan skuad asuhan Lionel Scaloni ke babak 32 besar, namun Argentina akan berusaha menutup fase grup dengan rekor sempurna, dengan Messi yang sekali lagi diharapkan menunjukkan kualitasnya saat mereka berusaha mempertahankan gelar juara Piala Dunia mereka.