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Lionel Messi ternyata ‘manusia biasa’! Inggris diberi tahu mengapa GOAT tak perlu ditakuti, sementara mantan bintang Three Lions mendukung tim asuhan Thomas Tuchel untuk mengakhiri upaya Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia
Messi, sang GOAT, bertekad mempertahankan gelar Piala Dunia-nya
Meskipun usianya sudah 39 tahun, Messi—pemenang Ballon d’Or delapan kali—belum menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Ia mungkin masih berpeluang meraih Ballon d’Or ke-9, dengan gelar juara dunia lainnya yang sudah di depan mata setelah mencatatkan sejarah di MLS bersama klubnya saat ini, Inter Miami.
Pemain terbaik sepanjang masa asal Amerika Selatan ini telah mencetak delapan gol di Piala Dunia 2026 — sehingga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut — sekaligus tetap menjadi sosok inspiratif bagi negaranya, dan telah melampaui 200 penampilan untuk tim nasional. Ia memimpin Argentina, dengan gaya yang mirip Diego Maradona, meraih gelar paling bergengsi dalam sepak bola di Qatar 2022.
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Bellingham & Kane telah menjadi bintang bagi timnas Inggris
Inggris kini menjadi penghalang bagi Messi dalam upayanya meraih gelar juara dua kali berturut-turut, dengan ‘Tiga Singa’ pun memiliki pahlawan penentu kemenangan mereka sendiri, yakni kapten pemecah rekor Harry Kane dan gelandang ‘Galactico’ Jude Bellingham.
Mereka akan membuat Argentina—para pemain, pelatih, dan pendukungnya—tidak bisa tidur nyenyak, tetapi apakah ada juga yang mata merah di kubu Inggris? Tuchel dan rekan-rekannya perlu menyusun rencana taktis yang dapat membatasi pengaruh Messi dalam jalannya pertandingan.
Bagaimana cara menghentikan Messi? Apakah itu mungkin?
Ketika ditanya apakah hal itu mungkin terjadi, atau apakah perlu diterima bahwa pemain nomor 10 yang sulit diprediksi itu pada akhirnya akan menunjukkan kemampuannya, mantan bek Three Lions Pallister — dalam wawancara bersama NetBet Sport — mengatakan kepada GOAL: “Messi bukan lagi Messi seperti 10 tahun yang lalu, menurut saya.
“Ya, dia masih menjadi sosok kunci bagi Argentina, dia masih menjadi andalan, tapi saya rasa dia tidak bisa lagi memberikan ancaman seperti saat dia berada di puncak performanya. Saya rasa dia tidak bisa lagi dengan mudah menembus pertahanan lawan seperti dulu.
“Dia masih seorang teknisi yang luar biasa. Gol yang dia cetak beberapa malam lalu [melawan Cape Verde], saat dia mengontrol bola dengan bagian luar kakinya dan melesakkannya ke atap gawang, sungguh indah.
“Dia bisa mencetak gol. Dia adalah pemimpin tim di skuad itu. Dia sudah seperti itu empat tahun lalu dan masih begitu sampai sekarang. Tapi saya rasa dia bukan lagi pemain seperti saat dia membawa Barcelona meraih gelar Liga Champions dan La Liga.
“Tentu saja dia masih berbahaya. Sekarang dia lebih seperti manusia biasa, menurut saya. Dia bisa sangat cerdik di ruang-ruang sempit, bisa mengendalikan bola, dan bisa mencetak gol.
“Saya rasa mereka tidak akan melakukan penjagaan ketat padanya atau semacamnya. Tapi dia adalah pemain yang, jelas, harus diwaspadai dan diupayakan untuk dinetralkan. Kami telah menganalisis kelemahan tim Inggris, dan itu kemungkinan besar ada di lini belakang. Namun, saya rasa kami memiliki keunggulan yang cukup atas Argentina pada malam itu.
“Saya rasa cuaca panas tidak akan menjadi masalah. Pertandingan ini akan digelar di dalam ruangan, di arena di Atlanta. Saya rasa para pemain akan senang dengan hal itu. Mereka akan lebih nyaman dengan lingkungan tersebut.
“Saya rasa tim ini akan memiliki keyakinan bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan itu. Dan semoga Spanyol mengalahkan Prancis, karena menurut saya Prancis adalah tim terbaik di turnamen ini. Saya rasa mereka akan sulit dihentikan.”
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Piala Dunia 2026: Empat tim unggulan bersaing di babak semifinal
Prancis, yang saat ini dipimpin Kylian Mbappé di puncak klasemen Sepatu Emas, akan berhadapan dengan Spanyol 24 jam sebelum Inggris bertarung melawan Argentina. Apa pun hasil dari kedua pertandingan tersebut, sebuah laga final epik di pinggiran New York sudah menanti.
Messi berharap bisa berada di sana, begitu pula Kane, Bellingham, dan sekelompok “singa” yang bertekad mengakhiri penderitaan selama 60 tahun dalam perburuan trofi. Kemungkinan besar akan ada momen ajaib di Atlanta yang mengubah jalannya pertandingan, namun belum diketahui siapa yang akan melakukannya dan apakah sosok ikonik lainnya akan bergabung dengan Neymar dan Cristiano Ronaldo dalam menari “tarian terakhir” di panggung olahraga paling megah.
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