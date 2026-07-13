Lionel Messi ternyata ‘manusia biasa’! Inggris diberi tahu mengapa GOAT tak perlu ditakuti, sementara mantan bintang Three Lions mendukung tim asuhan Thomas Tuchel untuk mengakhiri upaya Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia

Ketika ditanya apakah hal itu mungkin terjadi, atau apakah perlu diterima bahwa pemain nomor 10 yang sulit diprediksi itu pada akhirnya akan menunjukkan kemampuannya, mantan bek Three Lions Pallister — dalam wawancara bersama NetBet Sport — mengatakan kepada GOAL: “Messi bukan lagi Messi seperti 10 tahun yang lalu, menurut saya.

“Ya, dia masih menjadi sosok kunci bagi Argentina, dia masih menjadi andalan, tapi saya rasa dia tidak bisa lagi memberikan ancaman seperti saat dia berada di puncak performanya. Saya rasa dia tidak bisa lagi dengan mudah menembus pertahanan lawan seperti dulu.

“Dia masih seorang teknisi yang luar biasa. Gol yang dia cetak beberapa malam lalu [melawan Cape Verde], saat dia mengontrol bola dengan bagian luar kakinya dan melesakkannya ke atap gawang, sungguh indah.

“Dia bisa mencetak gol. Dia adalah pemimpin tim di skuad itu. Dia sudah seperti itu empat tahun lalu dan masih begitu sampai sekarang. Tapi saya rasa dia bukan lagi pemain seperti saat dia membawa Barcelona meraih gelar Liga Champions dan La Liga.

“Tentu saja dia masih berbahaya. Sekarang dia lebih seperti manusia biasa, menurut saya. Dia bisa sangat cerdik di ruang-ruang sempit, bisa mengendalikan bola, dan bisa mencetak gol.

“Saya rasa mereka tidak akan melakukan penjagaan ketat padanya atau semacamnya. Tapi dia adalah pemain yang, jelas, harus diwaspadai dan diupayakan untuk dinetralkan. Kami telah menganalisis kelemahan tim Inggris, dan itu kemungkinan besar ada di lini belakang. Namun, saya rasa kami memiliki keunggulan yang cukup atas Argentina pada malam itu.

“Saya rasa cuaca panas tidak akan menjadi masalah. Pertandingan ini akan digelar di dalam ruangan, di arena di Atlanta. Saya rasa para pemain akan senang dengan hal itu. Mereka akan lebih nyaman dengan lingkungan tersebut.

“Saya rasa tim ini akan memiliki keyakinan bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan itu. Dan semoga Spanyol mengalahkan Prancis, karena menurut saya Prancis adalah tim terbaik di turnamen ini. Saya rasa mereka akan sulit dihentikan.”