Lionel Messi Argentina
Lionel Messi telah 'menyempurnakan sepak bola' pada tahun 2022 - lalu apa yang mendorong sang GOAT untuk mengejar gelar juara Piala Dunia bersama Argentina pada tahun 2026?

Pelatih Argentina Lionel Scaloni memasukkan Lionel Messi ke dalam skuad Piala Dunia 2026 pada Kamis lalu, meskipun kaptennya itu belum "sepenuhnya fit". Tentu saja, kedua hal tersebut tidak terlalu mengejutkan. Messi memang sudah diprediksi akan menjadi bagian dari upaya Albiceleste mempertahankan gelar juara—sama halnya dengan kenyataan bahwa ia memang tidak mungkin berada dalam kondisi fisik yang optimal.

Messi kini berusia 38 tahun dan akan genap 39 tahun akhir bulan ini, sehingga tak mengherankan ketika Inter Miami mengumumkan bahwa ia saat ini mengalami "kelelahan otot akibat beban berlebih pada otot paha belakang kirinya". Otot tersebut telah menanggung beban yang sangat berat selama lebih dari dua dekade.

Oleh karena itu, wajar jika kita bertanya mengapa Messi masih memaksakan tubuhnya hingga batas maksimal pada saat sebagian besar pesepakbola sudah pensiun? Bukankah ia sudah tidak perlu lagi membuktikan apa pun—atau mencapai apa pun? Ia pada dasarnya telah menyempurnakan karier sepak bolanya dengan memenangkan Piala Dunia terakhir di Qatar—dan dengan cara yang begitu dominan hingga ia mengakhiri perdebatan tentang "GOAT" (Greatest of All Time) sekali dan untuk selamanya.

Lalu, apakah benar-benar ada yang bisa diraih Messi dengan berkompetisi di final keenamnya? Atau apakah dia kini begitu yakin dengan statusnya sebagai legenda hidup sehingga merasa tidak ada yang bisa hilang darinya?...

    Mimpi yang terwujud

    Kebanyakan pemain tidak bisa menentukan kapan karier internasional mereka berakhir. Keputusan itu biasanya tidak ada di tangan mereka—seringkali ditentukan oleh pelatih, tetapi terkadang karena cedera.

    Bahkan mereka yang cukup beruntung untuk mengambil keputusan sendiri jarang sekali cukup beruntung untuk pensiun di puncak karier. Namun, bagi Messi, ada kesempatan baginya untuk pensiun di puncak karier, setelah memenangkan Piala Dunia.

    Mengangkat trofi selalu menjadi tujuan utamanya, dan ketidakmampuannya untuk meniru Diego Maradona dengan memimpin negaranya meraih kemenangan di panggung terbesar sepak bola telah lama digunakan sebagai senjata untuk menyerangnya, seolah-olah hal itu mengurangi keunggulan yang tak tertandingi yang telah ia pertahankan selama ini.

    Namun, tepat ketika "impian masa kecil" Messi tampak telah sirna setelah Argentina tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2018 di Rusia, ia justru mewujudkannya dalam keadaan yang benar-benar tak terduga di Qatar.


    Jenius yang tak terduga

    Apa yang dilakukan Messi pada tahun 2022 seolah menentang hukum fisika. Saat itu usianya 35 tahun, namun ia mampu mengungguli pemain-pemain yang 15 tahun lebih muda darinya — seperti Josko Gvardiol, yang justru merasa terhormat alih-alih malu dengan pengalaman tersebut.

    "Besok saya bisa menceritakan kepada anak-anak bahwa saya mengawal Messi selama 90 menit," kata bek tersebut setelah Kroasia kalah di semifinal melawan Argentina di Lusail.

    Gvardiol bukanlah satu-satunya lawan yang merasa terhormat bisa berbagi lapangan dengan pemain yang seolah-olah terlalu berbakat untuk dipercaya. "Dia terlihat seperti palsu di lapangan," akui Keanu Baccus dari Australia. "Sungguh tak terbayangkan seberapa hebat dia sebenarnya."

    Penampilan Messi yang memukau menjadi semakin luar biasa karena ia menampilkannya di bawah tekanan yang luar biasa. Setelah tiba di Qatar dengan rekor 36 pertandingan tak terkalahkan, juara Copa America Argentina berada di ambang eliminasi dini yang memalukan setelah menderita kekalahan mengejutkan dari Arab Saudi di pertandingan pembuka turnamen, yang berarti kredibilitas Messi sebagai kapten sekali lagi dipertanyakan.


    Hollywood Sejati

    Namun, saat negaranya sangat membutuhkannya, Messi menjawab panggilan Argentina, menciptakan terobosan krusial dalam pertandingan yang harus dimenangkan melawan Meksiko dan kemudian menjadi pemain pertama yang mencetak gol di babak penyisihan grup, babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan final, saat Albiceleste memenangkan Piala Dunia pertama mereka sejak 1986 - yang sangat pas, karena sejak Maradona tidak ada pemain tunggal yang mendominasi turnamen final sedemikian rupa.

    Setelah meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan kelimanya dalam delapan pertandingan, Messi benar-benar tidak bisa berharap akhir yang lebih bahagia. Ini seperti adegan di film Hollywood, dan dia bahkan terdengar seperti pahlawan yang akhirnya berhasil mendapatkan gadis impiannya.

    "Ini gila," katanya kepada TyC sambil memegang trofi, "lihat betapa indahnya dia! Aku sangat menginginkannya. Aku punya visi bahwa ini akan menjadi yang terakhir... Dia semakin dekat.

    "Saya beruntung telah mencapai segalanya dalam karier ini... Dan satu hal yang hilang ini kini ada di sini. Saya ingin mengakhiri karier saya dengan ini. Saya tidak bisa meminta apa pun lagi, syukurlah, Tuhan telah memberi saya segalanya." Namun, Messi memutuskan untuk tidak mengakhiri kariernya begitu saja.

    Menikmati kejayaan

    Setelah menunggu begitu lama untuk bisa memegang trofi Piala Dunia, tak mengherankan jika Messi tak terburu-buru melepaskannya.

    "Saya akan membawa trofi ini kembali ke Argentina untuk menikmatinya bersama kalian," katanya kepada para penggemar yang menonton di tanah air, setelah final yang mungkin merupakan final terbaik yang pernah dimainkan. "Saya mencintai apa yang saya lakukan, saya mencintai berada di tim nasional, dan saya ingin terus menjalani beberapa pertandingan lagi sebagai juara dunia."

    Dia tentu saja berhak atas itu. Dia telah memberikan segalanya untuk momen kejayaannya; dia berhak sepenuhnya untuk menikmatinya.

    Namun, yang terjadi selanjutnya bukanlah sekadar perayaan kemenangan. Dengan cepat menjadi jelas bahwa Messi menginginkan lebih banyak medali. Dia tidak berniat untuk mundur. Keinginan untuk menang yang sering diremehkan itu tetap sekuat sebelumnya.

    Namun, alasan utama mengapa Messi terus bermain untuk Argentina adalah karena dia sangat menikmatinya.

    Faktor Scaloni

    Kemenangan di Piala Dunia jelas mengubah segalanya bagi Messi. Hal itu menghilangkan beban yang telah ia pikul sejak pertama kali dinobatkan sebagai penerus Maradona oleh sang legenda itu sendiri. Kemenangan itu telah membebaskannya. Namun, Messi adalah orang pertama yang mengakui bahwa terlepas dari kehebatannya secara individu di Qatar, itu benar-benar merupakan hasil kerja sama tim — dan itulah mengapa kemenangan itu sangat berarti baginya.

    Sampai Lionel Scaloni ditunjuk sebagai pelatih Argentina, dia belum pernah merasakan ikatan yang begitu kuat dengan seorang pelatih atau bahkan sekelompok pemain.

    "Saya pikir sejak hari pertama dia telah menetapkan sebuah visi, dan hal terbaik yang dia lakukan—di luar cara dia memahami permainan atau cara dia mengatur taktik—adalah kedekatannya dengan tim," kata Messi kepada ESPN pada Desember lalu. "Cara dia memperlakukan pemain, cara dia terhubung dengan masing-masing dari mereka, karena dia mengenal mereka sebagai individu dan tahu cara berbicara dengan setiap orang, karena dia sendiri yang membangun tim ini, membawa pemain baru, bahkan pemain yang belum begitu dikenal di sepak bola Argentina.

    "Kami adalah kelompok yang luar biasa yang sangat akrab, tetapi dalam pertandingan latihan atau latihan tertentu, jika mereka harus bermain keras, mereka akan bermain keras. Semua orang memberikan yang terbaik, dan itu adalah kekuatan besar dari kelompok ini dan tim nasional ini.

    "Scaloni dan stafnya yang membangun semua ini. Suasana sehari-hari berasal dari mereka." Namun, Messi jelas juga memainkan perannya.


    Tugas terakhir bagi 'Messi's 11'

    Terlepas dari segala kritik terhadap kepemimpinannya, tak dapat disangkal bahwa Messi semakin matang dalam peran kepemimpinannya selama bertahun-tahun; artinya, ia berubah dari sosok yang terkenal pendiam dan lebih memilih membiarkan kaki kirinya yang berbicara, menjadi seseorang yang berani melontarkan kata-kata tajam kepada lawan setinggi 6 kaki 6 inci di lorong setelah pertandingan. Inilah sisi dari pemain terbaik dunia yang belum pernah kita lihat sebelumnya, namun rekan-rekan setimnya sudah menyaksikannya—dan mereka sangat menghargainya karena hal itu.

    Emiliano Martinez pernah menggambarkan para pemain sebagai "singa-singa yang berjuang untuk Messi" dan Julian Alvarez mengakui menjelang Copa America terakhir bahwa seluruh skuad sangat senang masih memiliki kapten tercinta mereka karena ia membuat segalanya menjadi "lebih baik".

    Argentina pada dasarnya telah menjadi sekelompok saudara - atau, seperti yang dikatakan Jorge Valdano yang tak tertandingi, setara dengan 'Ocean's 11' dalam dunia sepak bola.

    "Saya melihat foto para pemain turun dari bus, Messi di depan, yang lain di belakangnya, mengapitnya dalam formasi segitiga - itu memiliki nilai simbolis yang tak perlu dijelaskan tapi menjelaskan apa itu Argentina," kata pemenang Piala Dunia 1986 itu kepada The Guardian. "Anda melihat kebahagiaan yang dimiliki Leo: dia merasa bebas."

    Masih ada keraguan apakah dia akan terus bermain hingga 2026. Lagi pula, kampanye Copa America 2024 Messi terhenti karena cedera; Piala Dunia-nya pun bisa saja demikian.

    Bagi Scaloni, however, memasukkan Messi adalah keputusan yang jelas. Bahkan di usia 38 tahun, dia masih mencetak gol dan memberikan umpan yang tak ada yang bisa melihatnya, apalagi melakukannya, sementara pengaruhnya terhadap tim adalah sesuatu yang belum pernah Scaloni lihat sebelumnya—itulah mengapa dia bahkan sudah membicarakan tentang menyisakan tempat di skuad 2026-nya untuk Messi sejak 2022.

    Ada kekhawatiran di beberapa kalangan bahwa Messi berisiko menodai warisannya di Amerika Serikat, tetapi sulit untuk melihat bagaimana hal itu bisa terjadi. Tidak seperti saingan utamanya, Cristiano Ronaldo, ia sudah memenangkan Piala Dunia. Tidak ada yang bisa mengurangi apa yang telah ia capai. Ia telah mencapai puncak karier sepak bolanya empat tahun lalu; kini ia hanya menikmatinya.

