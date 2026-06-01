Lionel Messi telah 'menyempurnakan sepak bola' pada tahun 2022 - lalu apa yang mendorong sang GOAT untuk mengejar gelar juara Piala Dunia bersama Argentina pada tahun 2026?

Terlepas dari segala kritik terhadap kepemimpinannya, tak dapat disangkal bahwa Messi semakin matang dalam peran kepemimpinannya selama bertahun-tahun; artinya, ia berubah dari sosok yang terkenal pendiam dan lebih memilih membiarkan kaki kirinya yang berbicara, menjadi seseorang yang berani melontarkan kata-kata tajam kepada lawan setinggi 6 kaki 6 inci di lorong setelah pertandingan. Inilah sisi dari pemain terbaik dunia yang belum pernah kita lihat sebelumnya, namun rekan-rekan setimnya sudah menyaksikannya—dan mereka sangat menghargainya karena hal itu.
Emiliano Martinez pernah menggambarkan para pemain sebagai "singa-singa yang berjuang untuk Messi" dan Julian Alvarez mengakui menjelang Copa America terakhir bahwa seluruh skuad sangat senang masih memiliki kapten tercinta mereka karena ia membuat segalanya menjadi "lebih baik".
Argentina pada dasarnya telah menjadi sekelompok saudara - atau, seperti yang dikatakan Jorge Valdano yang tak tertandingi, setara dengan 'Ocean's 11' dalam dunia sepak bola.
"Saya melihat foto para pemain turun dari bus, Messi di depan, yang lain di belakangnya, mengapitnya dalam formasi segitiga - itu memiliki nilai simbolis yang tak perlu dijelaskan tapi menjelaskan apa itu Argentina," kata pemenang Piala Dunia 1986 itu kepada The Guardian. "Anda melihat kebahagiaan yang dimiliki Leo: dia merasa bebas."
Masih ada keraguan apakah dia akan terus bermain hingga 2026. Lagi pula, kampanye Copa America 2024 Messi terhenti karena cedera; Piala Dunia-nya pun bisa saja demikian.
Bagi Scaloni, however, memasukkan Messi adalah keputusan yang jelas. Bahkan di usia 38 tahun, dia masih mencetak gol dan memberikan umpan yang tak ada yang bisa melihatnya, apalagi melakukannya, sementara pengaruhnya terhadap tim adalah sesuatu yang belum pernah Scaloni lihat sebelumnya—itulah mengapa dia bahkan sudah membicarakan tentang menyisakan tempat di skuad 2026-nya untuk Messi sejak 2022.
Ada kekhawatiran di beberapa kalangan bahwa Messi berisiko menodai warisannya di Amerika Serikat, tetapi sulit untuk melihat bagaimana hal itu bisa terjadi. Tidak seperti saingan utamanya, Cristiano Ronaldo, ia sudah memenangkan Piala Dunia. Tidak ada yang bisa mengurangi apa yang telah ia capai. Ia telah mencapai puncak karier sepak bolanya empat tahun lalu; kini ia hanya menikmatinya.