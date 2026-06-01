Lionel Messi telah 'menyempurnakan sepak bola' pada tahun 2022 - lalu apa yang mendorong sang GOAT untuk mengejar gelar juara Piala Dunia bersama Argentina pada tahun 2026?

Messi kini berusia 38 tahun dan akan genap 39 tahun akhir bulan ini, sehingga tak mengherankan ketika Inter Miami mengumumkan bahwa ia saat ini mengalami "kelelahan otot akibat beban berlebih pada otot paha belakang kirinya". Otot tersebut telah menanggung beban yang sangat berat selama lebih dari dua dekade.

Oleh karena itu, wajar jika kita bertanya mengapa Messi masih memaksakan tubuhnya hingga batas maksimal pada saat sebagian besar pesepakbola sudah pensiun? Bukankah ia sudah tidak perlu lagi membuktikan apa pun—atau mencapai apa pun? Ia pada dasarnya telah menyempurnakan karier sepak bolanya dengan memenangkan Piala Dunia terakhir di Qatar—dan dengan cara yang begitu dominan hingga ia mengakhiri perdebatan tentang "GOAT" (Greatest of All Time) sekali dan untuk selamanya.

Lalu, apakah benar-benar ada yang bisa diraih Messi dengan berkompetisi di final keenamnya? Atau apakah dia kini begitu yakin dengan statusnya sebagai legenda hidup sehingga merasa tidak ada yang bisa hilang darinya?...