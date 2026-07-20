Lionel Messi tak kuasa menahan air mata setelah kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol, sementara pelatih Argentina Lionel Scaloni memberikan penghormatan kepada pemain berusia 39 tahun yang dijuluki "GOAT"

Dengan berakhirnya turnamen 2026, dunia sepak bola kini bertanya-tanya apakah ini adalah kali terakhir Messi tampil dengan seragam bergaris biru-putih yang ikonik itu. Setelah sebelumnya mengisyaratkan bahwa edisi 2022 akan menjadi penampilan terakhirnya, penyerang veteran ini justru melampaui ekspektasi dengan berlaga di Piala Dunia keenamnya—sebuah rekor baru.

Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, belum mengonfirmasi apakah sudah ada keputusan yang diambil terkait kemungkinan pensiunnya sang pemain veteran dari tim nasional. Pelatih tersebut menyatakan bahwa ia belum berbicara dengan Messi, sebelum menambahkan: "Saya harap semua orang merasa bangga padanya, atas apa yang telah ia raih, karena ia adalah pemain sepak bola terbaik yang pernah menginjakkan kaki di lapangan."



