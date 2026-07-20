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Lionel Messi tak kuasa menahan air mata setelah kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol, sementara pelatih Argentina Lionel Scaloni memberikan penghormatan kepada pemain berusia 39 tahun yang dijuluki "GOAT"
Akhir yang memilukan bagi GOAT
Pemain berusia 39 tahun itu telah menjadi sorotan utama turnamen tersebut, namun ia tak mampu mengulangi prestasi gemilangnya pada tahun 2022. Saat confetti emas berhamburan ke arah skuad Spanyol, Messi berjalan mengelilingi lapangan dengan bahu terkulai dan raut wajah muram. Beberapa pemain Spanyol, yang menyadari betapa pentingnya momen tersebut, meluangkan waktu untuk menghibur kapten yang sedang sedih itu sebelum upacara penyerahan trofi. Pemandangan sang pemenang Ballon d'Or delapan kali yang menangis terisak-isak menjadi gambaran paling berkesan malam itu bagi banyak orang.
- AFP
Masa depan Messi di tim nasional masih diselimuti ketidakpastian
Dengan berakhirnya turnamen 2026, dunia sepak bola kini bertanya-tanya apakah ini adalah kali terakhir Messi tampil dengan seragam bergaris biru-putih yang ikonik itu. Setelah sebelumnya mengisyaratkan bahwa edisi 2022 akan menjadi penampilan terakhirnya, penyerang veteran ini justru melampaui ekspektasi dengan berlaga di Piala Dunia keenamnya—sebuah rekor baru.
Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, belum mengonfirmasi apakah sudah ada keputusan yang diambil terkait kemungkinan pensiunnya sang pemain veteran dari tim nasional. Pelatih tersebut menyatakan bahwa ia belum berbicara dengan Messi, sebelum menambahkan: "Saya harap semua orang merasa bangga padanya, atas apa yang telah ia raih, karena ia adalah pemain sepak bola terbaik yang pernah menginjakkan kaki di lapangan."
Torres mencetak gol di menit-menit akhir untuk mengalahkan Argentina
Spanyol memastikan gelar juara dunia kedua mereka dengan cara yang dramatis, saat Ferran Torres mencetak gol hanya 37 detik setelah babak perpanjangan waktu kedua dimulai. Hasil ini mengubur harapan Argentina untuk menjadi tim putra pertama yang mempertahankan trofi tersebut sejak Brasil pada 1962, sehingga membuat Messi dan rekan-rekannya tampak hancur di lapangan di East Rutherford.
"Ketika Anda berhadapan dengan Messi di sisi lain lapangan, ya, Anda pasti merasa gugup," kata Torres setelah pertandingan. "Pada akhirnya, kami selalu mengandalkan diri kami sendiri. Kami selalu menampilkan gaya sepak bola kami, dan kami membuktikannya lagi."
- Getty Images Sport
Spanyol memimpin dalam statistik
Meskipun skor tetap ketat hingga menit-menit akhir, data statistik mencerminkan dominasi Spanyol dalam pertandingan tersebut. La Roja melepaskan tembakan jauh lebih banyak daripada Argentina dengan selisih yang mencengangkan, 20-2, dan menyelesaikan 845 umpan dibandingkan hanya 433 dari Albiceleste. Pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengakui bahwa strategi timnya sepenuhnya berfokus pada menetralisir Messi, dengan menyatakan: "Ide utama kami adalah menjaga Messi agar tidak berkembang."
Strategi tersebut berjalan efektif, karena Messi hanya mampu melakukan 54 sentuhan bola sepanjang pertandingan. Meskipun 80.663 penonton bersorak-sorai menanti momen kehebatan individu, barisan pertahanan Spanyol tetap disiplin.
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