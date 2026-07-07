AFP
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Lionel Messi sudah menjadi bintang besar sejak usia sembilan tahun! Para pemain senior dulu sering tinggal lebih lama setelah latihan untuk menyaksikan aksi ‘sang pesulap cilik’ itu
Para bintang senior tercengang oleh si pesulap mungil
Matias Fondato, mantan pemain Newell's Old Boys yang kini telah menukar sepatu bolanya dengan kuas pelukis, mengenang suasana yang tak nyata di sekitar Messi muda. Meskipun usianya beberapa tahun lebih tua, Fondato dan rekan-rekan setimnya di tim utama sangat menyadari keberadaan anak ajaib yang sedang menggebrak jajaran tim muda di fasilitas latihan mereka.
"Semua orang membicarakan si pesulap mungil ini, yang seolah-olah menghancurkan tim-tim lawan," kata Fondato kepada talkSPORT. "Saat itu saya baru saja mulai bermain di tim utama. Dan seluruh anggota tim utama, sebelum berangkat ke hotel, kami hanya tinggal menontonnya. Kami punya sedikit waktu, seperti setelah mandi dan sampai bus berangkat ke hotel, kami hanya pergi menonton pertandingannya. Sungguh tak masuk akal melihatnya bermain. Sebenarnya sama seperti sekarang, tapi saat itu usianya baru sekitar sembilan tahun."
- Getty
"The Machine of 87" dan perbandingan dengan Maradona
Tim junior Messi terkenal dengan julukan "The Machine of 87," sebuah skuad yang tak terkalahkan selama tiga tahun. Bahkan di usia yang masih sangat muda itu, para penggemar setia setempat sudah mulai membandingkannya dengan Diego Maradona, didorong oleh fakta bahwa Messi berada di antara penonton saat Maradona melakukan debutnya bersama Newell's pada tahun 1993.
Pada usia sembilan tahun, bocah itu sudah menunjukkan keahlian menendang bola di udara di hadapan para penggemar di Estadio Marcelo Bielsa sementara mereka meneriakkan namanya.
"Maksudku, yang jadi sorotan adalah postur tubuhnya," kata Fondato tentang penyerang muda itu. "Dia sangat, sangat mungil, tapi di saat yang sama, sepertinya dia memiliki pemikiran seperti orang dewasa, tahu kan, saat bermain melawan anak-anak seusianya. Jadi, kamu bisa melihat, mungkin, kamu tidak akan langsung menyangka bahwa dia akan menjadi seperti yang sebenarnya dia capai, tapi kamu bisa melihat dia benar-benar berbeda dari apa pun yang pernah kamu lihat pada usia itu."
Warisan yang tak lekang oleh waktu
Meskipun Messi tidak pernah tampil dalam pertandingan resmi tim senior Newell's sebelum kepindahannya yang bersejarah ke Spanyol, pengaruhnya tetap abadi di Argentina. Berdekade-dekade setelah pertandingan-pertandingan di level junior itu, ia terus mendominasi panggung global, dengan mantan rekan setimnya seperti Pedri memuji performa "luar biasa" dan kariernya yang panjang.
Bagi Fondato, menyaksikan sang veteran mengangkat trofi Piala Dunia 2022 adalah potongan terakhir dari teka-teki yang dimulai di Rosario.
"Sebenarnya, pada suatu saat di Argentina, ada beberapa orang yang mengeluh, 'Oh, dia tidak akan memenangkan Piala Dunia. Dia tidak akan pernah bisa melakukannya,'" jelas Fondato. "Jadi, setelah dia memenangkan Piala Dunia, dan sekarang, melihat apa yang dia lakukan saat ini, sungguh luar biasa bagaimana dia bisa terus melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun. Bagi saya, sebagai seorang yang mencintai sepak bola, hal itu tidak pernah diragukan."
- AFP
Dari lapangan latihan hingga lukisan cat minyak
Hubungan antara Fondato dan Messi akhirnya berputar penuh melalui seni. Fondato, yang menjadi “anak angkat Geordie” setelah tinggal di Newcastle selama delapan tahun, telah melukis untuk beberapa bintang Liga Premier. Namun, subjek terpentingnya tetaplah bocah yang dulu sering ia amati dari pinggir lapangan di fasilitas Newell’s.
"Sebenarnya, dia memiliki satu lukisan [karya] saya," ungkap Fondato, sambil menambahkan bahwa ia memberikan karya tersebut kepada Messi menjelang Piala Dunia 2018. "Hanya untuk memberinya lukisan itu dan mengunjungi seluruh skuad Argentina sebelum Piala Dunia 2018." Itu adalah reuni yang tepat bagi sang seniman dan pria yang, bahkan saat berusia sembilan tahun, sudah melukis mahakarya di lapangan.
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