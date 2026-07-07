Lionel Messi sudah menjadi bintang besar sejak usia sembilan tahun! Para pemain senior dulu sering tinggal lebih lama setelah latihan untuk menyaksikan aksi ‘sang pesulap cilik’ itu

Tim junior Messi terkenal dengan julukan "The Machine of 87," sebuah skuad yang tak terkalahkan selama tiga tahun. Bahkan di usia yang masih sangat muda itu, para penggemar setia setempat sudah mulai membandingkannya dengan Diego Maradona, didorong oleh fakta bahwa Messi berada di antara penonton saat Maradona melakukan debutnya bersama Newell's pada tahun 1993.

Pada usia sembilan tahun, bocah itu sudah menunjukkan keahlian menendang bola di udara di hadapan para penggemar di Estadio Marcelo Bielsa sementara mereka meneriakkan namanya.

"Maksudku, yang jadi sorotan adalah postur tubuhnya," kata Fondato tentang penyerang muda itu. "Dia sangat, sangat mungil, tapi di saat yang sama, sepertinya dia memiliki pemikiran seperti orang dewasa, tahu kan, saat bermain melawan anak-anak seusianya. Jadi, kamu bisa melihat, mungkin, kamu tidak akan langsung menyangka bahwa dia akan menjadi seperti yang sebenarnya dia capai, tapi kamu bisa melihat dia benar-benar berbeda dari apa pun yang pernah kamu lihat pada usia itu."



