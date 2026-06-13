“Lionel Messi silakan saja” - Miroslav Klose, pencipta sejarah Piala Dunia, merasa senang menyerahkan rekor golnya kepada GOAT asal Argentina

Saat berbicara tentang tak terelakkan bahwa rekornya akan terpecahkan, manajer FC Nuremberg berusia 48 tahun itu mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap kapten ikonik Argentina tersebut. Ia mengatakan kepadaSuddeutsche Zeitung: "Saya memperkirakan rekor saya akan terpecahkan dalam turnamen ini.

"Dengan lebih banyak tim, ada lebih banyak pertandingan dan karenanya lebih banyak peluang untuk mencetak gol. Dan saya memperkirakan Argentina dan Prancis akan melaju jauh. Itu tidak masalah, rekor itu pada akhirnya akan terpecahkan juga, Messi dipersilakan untuk melakukannya. Saya adalah penggemar berat Messi, sejak dulu."

Mantan striker ini kemudian memuji kehebatan individu penyerang Inter Miami tersebut sambil menyoroti ikatan eratnya dengan bos Albiceleste saat ini, sambil menambahkan: "Messi adalah seorang jenius. Dan saya juga sangat menghormati pelatih Argentina, Scaloni. Saya pernah bermain bersamanya di Lazio. Dia sempat mengajak saya berkeliling kota saat itu. Kami adalah teman baik."