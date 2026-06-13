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“Lionel Messi silakan saja” - Miroslav Klose, pencipta sejarah Piala Dunia, merasa senang menyerahkan rekor golnya kepada GOAT asal Argentina
Rekor ikonik terancam
Pertandingan pembuka turnamen 2026 ini menampilkan tuan rumah bersama Meksiko yang mengalahkan Afrika Selatan, yang secara resmi menandai dimulainya persaingan untuk meraih pencapaian individu tertinggi dalam sepak bola internasional. Mantan penyerang Bayern Munich, Klose, saat ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa, setelah mencetak 16 gol yang mengesankan dalam 24 penampilannya di panggung dunia. Namun, seiring dengan perluasan format turnamen yang menawarkan lebih banyak pertandingan, penyerang legendaris ini menyadari bahwa dominasi klinisnya yang telah berlangsung lama kini mendekati akhir yang tak terelakkan.
- Getty Images Sport
Klose memuji maestro Argentina
Saat berbicara tentang tak terelakkan bahwa rekornya akan terpecahkan, manajer FC Nuremberg berusia 48 tahun itu mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap kapten ikonik Argentina tersebut. Ia mengatakan kepadaSuddeutsche Zeitung: "Saya memperkirakan rekor saya akan terpecahkan dalam turnamen ini.
"Dengan lebih banyak tim, ada lebih banyak pertandingan dan karenanya lebih banyak peluang untuk mencetak gol. Dan saya memperkirakan Argentina dan Prancis akan melaju jauh. Itu tidak masalah, rekor itu pada akhirnya akan terpecahkan juga, Messi dipersilakan untuk melakukannya. Saya adalah penggemar berat Messi, sejak dulu."
Mantan striker ini kemudian memuji kehebatan individu penyerang Inter Miami tersebut sambil menyoroti ikatan eratnya dengan bos Albiceleste saat ini, sambil menambahkan: "Messi adalah seorang jenius. Dan saya juga sangat menghormati pelatih Argentina, Scaloni. Saya pernah bermain bersamanya di Lazio. Dia sempat mengajak saya berkeliling kota saat itu. Kami adalah teman baik."
Mengejar dominasi klinis tingkat elit
Rekor bersejarah Klose belum terpecahkan sejak 2014, namun para penyerang elit generasi saat ini semakin mendekat dengan cepat. Messi berada di barisan terdepan dalam perburuan ini, hanya tertinggal tiga gol dari ikon Jerman tersebut dengan 13 gol Piala Dunia atas namanya. Sementara itu, bintang Prancis Mbappe juga menjadi ancaman serius bagi rekor tersebut, setelah mencetak 12 gol yang memukau dalam turnamen dari hanya 14 penampilannya di panggung dunia.
- Getty Images Sport
Juara bertahan memulai musim
Argentina akan secara resmi memulai upaya pertahanan gelar mereka saat berhadapan dengan Aljazair pada Rabu mendatang. Skuad yang dipenuhi bintang asuhan Scaloni itu kemudian harus menjalani sisa pertandingan di Grup B, menghadapi Austria pada Senin berikutnya sebelum menutup babak penyisihan grup melawan Yordania enam hari kemudian. Pertandingan-pertandingan awal ini menjadi kesempatan yang tepat bagi Messi untuk perlahan-lahan mendekati rekor bersejarah Klose, sementara sang juara dunia bertahan berupaya memperkuat dominasi mereka.