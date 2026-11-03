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Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

Lionel Messi puncaki penjualan jersey MLS untuk tahun keempat berturut-turut, Robert Lewandowski melesat dan Cavan Sullivan tembus 10 besar

Inter Miami CF
L. Messi
Chicago
R. Lewandowski
Major League Soccer
USA

Bintang Inter Miami Leo Messi memimpin penjualan jersei MLS untuk musim keempat berturut-turut, demikian diumumkan liga pada Selasa sore. Messi memuncaki daftar bertabur bintang yang mencakup Son Heung-Min dari LAFC, Robert Lewandowski dari Chicago Fire, dan talenta muda Philadelphia Union Cavan Sullivan. Para pemain yang datang pada pertengahan musim juga mencatatkan hasil kuat, dengan dua rekrutan besar masuk lima besar.

  • imago-sport-1085410032.jpgIcon Sportswire

    Messi kembali menjadi yang terdepan

    Dampak budaya Messi terhadap MLS dan sepakbola dunia kembali terlihat dari penjualan jerseynya. Meski posisi puncaknya dalam penjualan jersey di antara pemain dari seluruh klub dunia direbut Lamine Yamal dari Barcelona, peraih Ballon d'Or delapan kali itu tetap menjadi yang terlaris di MLS untuk tahun keempat berturut-turut. Pengaruhnya tak diragukan lagi menempatkan Miami di jajaran klub teratas dunia dalam penjualan merchandise. Menurut Marca, hanya empat klub lain di dunia sepakbola yang menjual lebih banyak seragam daripada Miami, dan tak ada klub MLS lain yang masuk 10 besar.

  • imago-sport-1085015789.jpgNurPhoto

    Lewandowski mendapat dorongan dari Piala Dunia

    Namun, secara mengejutkan, Piala Dunia justru mendongkrak popularitas pemain asing. Sejak tiba di Chicago pada Juni, Lewandowski memimpin penjualan jersei di antara seluruh pemain, termasuk Messi. Antoine Griezmann, yang bergabung dengan Orlando City pada Maret tetapi baru tampil pada musim panas, juga menembus lima besar setelah Piala Dunia.

  • Cavan Sullivan, Philadelphia UnionGetty

    Cavan Sullivan perlahan naik dalam klasemen

    Pengaruh pemain Amerika di daftar 10 besar memang terbatas, dengan hanya satu pemain timnas Amerika Serikat yang masuk. Pemain itu adalah Cavan Sullivan, yang menjadi sorotan setelah memecahkan sejumlah rekor bersama Philadelphia Union sejak menjadi pemain reguler tim utama pada Juni. Lonjakan performanya menjelang akhir musim, yang membuatnya mencetak rekor baru untuk kontribusi gol di kalangan pemain remaja MLS, membawa Union yang sebelumnya terpuruk meraih tempat di babak play-off.

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  • Los Angeles Football Club v LA GalaxyGetty Images Sport

    Daftar lengkap 10 besar

    PEMAIN

    TIM

    1. Leo Messi

    Inter Miami

    2. Son Heung-Min

    LAFC

    3. Thomas Muller

    Vancouver Whitecaps

    4. Robert Lewandowski

    Chicago Fire

    5. Antoine Griezmann

    Orlando City

    6. Cavan Sullivan

    Philadelphia Union

    7. Denis Bouanga

    LAFC

    8. Luis Suarez

    Inter Miami

    9. Hany Mukhtar

    Nashville SC

    10. Rodrigo De Paul

    Inter Miami