Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Lionel Messi puncaki penjualan jersey MLS untuk tahun keempat berturut-turut, Robert Lewandowski melesat dan Cavan Sullivan tembus 10 besar
- Icon Sportswire
Messi kembali menjadi yang terdepan
Dampak budaya Messi terhadap MLS dan sepakbola dunia kembali terlihat dari penjualan jerseynya. Meski posisi puncaknya dalam penjualan jersey di antara pemain dari seluruh klub dunia direbut Lamine Yamal dari Barcelona, peraih Ballon d'Or delapan kali itu tetap menjadi yang terlaris di MLS untuk tahun keempat berturut-turut. Pengaruhnya tak diragukan lagi menempatkan Miami di jajaran klub teratas dunia dalam penjualan merchandise. Menurut Marca, hanya empat klub lain di dunia sepakbola yang menjual lebih banyak seragam daripada Miami, dan tak ada klub MLS lain yang masuk 10 besar.
- NurPhoto
Lewandowski mendapat dorongan dari Piala Dunia
Namun, secara mengejutkan, Piala Dunia justru mendongkrak popularitas pemain asing. Sejak tiba di Chicago pada Juni, Lewandowski memimpin penjualan jersei di antara seluruh pemain, termasuk Messi. Antoine Griezmann, yang bergabung dengan Orlando City pada Maret tetapi baru tampil pada musim panas, juga menembus lima besar setelah Piala Dunia.
- Getty
Cavan Sullivan perlahan naik dalam klasemen
Pengaruh pemain Amerika di daftar 10 besar memang terbatas, dengan hanya satu pemain timnas Amerika Serikat yang masuk. Pemain itu adalah Cavan Sullivan, yang menjadi sorotan setelah memecahkan sejumlah rekor bersama Philadelphia Union sejak menjadi pemain reguler tim utama pada Juni. Lonjakan performanya menjelang akhir musim, yang membuatnya mencetak rekor baru untuk kontribusi gol di kalangan pemain remaja MLS, membawa Union yang sebelumnya terpuruk meraih tempat di babak play-off.
- Getty Images Sport
Daftar lengkap 10 besar
PEMAIN
TIM
1. Leo Messi
Inter Miami
2. Son Heung-Min
LAFC
3. Thomas Muller
Vancouver Whitecaps
4. Robert Lewandowski
Chicago Fire
5. Antoine Griezmann
Orlando City
6. Cavan Sullivan
Philadelphia Union
7. Denis Bouanga
LAFC
8. Luis Suarez
Inter Miami
9. Hany Mukhtar
Nashville SC
10. Rodrigo De Paul
Inter Miami
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami