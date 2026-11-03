Dampak budaya Messi terhadap MLS dan sepakbola dunia kembali terlihat dari penjualan jerseynya. Meski posisi puncaknya dalam penjualan jersey di antara pemain dari seluruh klub dunia direbut Lamine Yamal dari Barcelona, peraih Ballon d'Or delapan kali itu tetap menjadi yang terlaris di MLS untuk tahun keempat berturut-turut. Pengaruhnya tak diragukan lagi menempatkan Miami di jajaran klub teratas dunia dalam penjualan merchandise. Menurut Marca, hanya empat klub lain di dunia sepakbola yang menjual lebih banyak seragam daripada Miami, dan tak ada klub MLS lain yang masuk 10 besar.