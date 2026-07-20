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World Cup GOAT GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Lionel Messi, Pelé, Kylian Mbappé, dan 10 pemain terbaik Piala Dunia sepanjang sejarah turnamen - peringkatnya

Opinion
World Cup
L. Messi
D. Maradona
K. Mbappe
Z. Zidane
F. Beckenbauer
Argentina
Brazil
Germany
France

Tidak ada ajang olahraga yang lebih besar daripada Piala Dunia. Ini adalah puncak sepak bola profesional, tempat para bintang dunia lahir, impian sirna, dan legenda abadi. Terkadang, hanya dengan satu gol, satu umpan, satu tekel, satu blok, atau satu penyelamatan, seorang pemain yang sebelumnya kurang dikenal bisa menjadi pahlawan nasional, sebuah nama yang selamanya terukir dalam ingatan kolektif suatu bangsa.

Namun, siapa saja yang terbaik di antara yang terbaik, para pemain unggulan di ajang Piala Dunia? Pemain mana saja yang telah memukau panggung terbesar sepak bola ini seperti tak ada duanya? Kita sedang membicarakan tokoh-tokoh ikonik yang telah meninggalkan jejak tak terhapuskan, bukan hanya di satu edisi Piala Dunia—melainkan di berbagai edisi.

Di bawah ini, GOAL mencoba hal yang mustahil dengan menyusun peringkat 10 pemain terbaik dalam sejarah turnamen ini, sebuah tugas yang begitu sulit hingga bahkan kini kami masih bertanya-tanya apakah kami benar-benar waras saat memutuskan untuk tidak memasukkan nama-nama seperti Garrincha, Vava, Jairzinho, Romario, Paolo Rossi, Paolo Maldini, Lothar Matthaus, Uwe Seeler, Michel Platini, Bobby Moore, Johan Cruyff, dan Mario Kempes!

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    10Miroslav Klose (Jerman)

    Apakah Miroslav Klose termasuk salah satu pemain terbaik sepanjang masa? Tidak, sama sekali tidak. Di level klub, Klose memang selalu menjadi penyerang yang sangat baik, tetapi tidak pernah benar-benar hebat—meski ia bisa dibilang legenda di Lazio.

    Namun, di level internasional, Klose adalah sosok yang berbeda, seorang penyerang yang tidak egois namun tetap mencetak gol dengan leluasa. Memang, pemain Jerman ini mencetak 71 gol dalam 137 penampilan untuk negaranya. Yang luar biasa, 16 dari gol-gol tersebut dicetak di putaran final Piala Dunia, yang membuat pemenang Sepatu Emas 2006 ini menggeser Ronaldo sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen tersebut pada Piala Dunia Brasil 2014.

    Sungguh pantas, Klose secara mutlak memegang rekor tersebut saat Jerman menghancurkan Selecao dengan skor sensasional 7-1 di Belo Horizonte — pada malam yang sama ia menjadi pemain pertama yang tampil di empat semifinal Piala Dunia berturut-turut.

    Dalam hal konsistensi, Klose memang luar biasa, dan ia tak bisa berharap akhir yang lebih baik untuk karier internasionalnya yang luar biasa, saat ia mengakhiri kariernya setelah membantu negaranya mengalahkan Argentina di final 2014.

    Tentu saja, rekor bersejarahnya kini telah disamai oleh Lionel Messi - namun ia tidak mempermasalahkannya, karena ia menyebut dirinya sebagai "penggemar berat" sang "jenius" asal Argentina itu.

    Meski Klose tidak pernah berada di kelas pemain sekelas Messi, ia, seperti yang ditekankan oleh Gary Lineker, luar biasa dalam duel udara (ia mencetak lima gol sundulan di Piala Dunia 2002 saja!) dan merupakan “pemburu gol” ulung yang hampir selalu memberikan kontribusi bagi negaranya. Memang, Jerman tidak pernah kalah dalam pertandingan di mana Klose mencetak gol!

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    9Zinedine Zidane (Prancis)

    Salah satu tokoh paling memukau dalam sejarah sepak bola, Zinedine Zidane, sama elegannya dengan sifatnya yang mudah meledak—seorang jenius yang tak sempurna dalam arti sebenarnya. Tak ada tempat lain yang lebih baik menggambarkan dualitas ini selain di Piala Dunia.

    Debut Zidane di final pada tahun 1998 nyaris berakhir lebih awal akibat kartu merah yang tidak masuk akal di babak penyisihan grup karena menginjak Fuad Anwar dari Arab Saudi, tetapi Prancis berhasil melaju ke perempat final tanpa dirinya dan gelandang serang tersebut kemudian secara efektif memenangkan Piala Dunia bagi tuan rumah dengan mencetak dua gol dalam kemenangan telak yang mengejutkan atas Brasil di final.

    Les Bleus secara mengejutkan tersingkir di babak pertama empat tahun kemudian di Jepang dan Korea Selatan, dan Zidane harus dibujuk agar tidak pensiun dari tim nasional agar bisa ikut serta dalam kampanye negaranya pada tahun 2006.

    "Apa yang akan saya katakan mungkin terdengar berlebihan, tetapi ini adalah kebenaran: Tuhan itu ada dan Dia telah kembali ke tim Prancis," kata Thierry Henry dengan antusias menjelang turnamen di Jerman.

    Penampilan Zidane memang luar biasa, tetapi setelah membawa Prancis ke final dengan serangkaian penampilan brilian yang tampak begitu mudah, amarahnya kembali meluap di Berlin, di mana ia diusir dari lapangan karena melakukan sundulan kepala yang mungkin paling terkenal dalam sejarah manusia, terhadap Marco Materazzi, yang menghina saudara perempuan sang pemain Prancis.

    Zidane kemudian menjelaskan, “Gairah, emosi, dan darahku membuatku bereaksi.” Namun, visi, kehalusan, dan ketegasannya menjadikannya pemenang yang pantas untuk Bola Emas turnamen tersebut.

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    8Gerd Müller (Jerman)

    Gerd Müller tak lain adalah pemburu gol terhebat yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Legenda Bayern Munich ini memiliki kecepatan kilat dalam lima yard pertama dan, meski bertubuh pendek dan kekar, ia sangat luar biasa dalam duel udara.

    Namun, yang paling penting dari segalanya, Muller memiliki insting mencetak gol yang paling tajam, menjadikannya predator kotak penalti yang tak tertandingi. Memang, Franz Beckenbauer mengakui bahwa ia bersyukur telah menghabiskan hampir seluruh karier klub dan internasionalnya bermain bersama Muller, bukan melawan dia, karena bahkan dia sendiri tak pernah bisa menghentikan rekan senegaranya itu dalam sesi latihan.

    Müller memiliki rasio gol yang luar biasa untuk timnas Jerman (69 gol dalam 62 pertandingan) dan yang luar biasa adalah ia sama produktifnya di Piala Dunia.

    Dalam 13 penampilan di dua turnamen, striker bertubuh kekar ini mencetak 14 gol, termasuk gol penentu kemenangan di final 1974 melawan Belanda, saat Jerman menjuarai Piala Dunia di kandang sendiri.

    "Saya pernah mencetak gol yang lebih bagus," akui Muller kemudian, "tetapi yang paling penting adalah gol yang membuat kami menjadi juara dunia." Dan gol itu mengukuhkan statusnya sebagai ikon Piala Dunia.

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  • WC2002-GER-BRA-CAFU CUP-KISSAFP

    7Cafu (Brasil)

    Di Italia, Cafu dikenal sebagai 'Il Pendolino' (kereta api berkecepatan tinggi), julukan yang sangat pas untuk seorang bek kanan yang seolah-olah menghabiskan seluruh 90 menit setiap pertandingan dengan berlari bolak-balik di sepanjang garis samping lapangan. Sir Alex Ferguson bahkan pernah bercanda bahwa pemain Brasil itu pasti memiliki dua jantung agar mampu mempertahankan tingkat aktivitasnya yang luar biasa.

    Cafu memang sosok yang luar biasa, dan menjadi sumber inspirasi bagi seluruh generasi bek kanan, yang berusaha meniru kemampuannya yang luar biasa dalam berperan efektif sebagai sayap tambahan tanpa pernah mengabaikan tugas-tugas pertahanannya.

    Cafu yang tampak tak kenal lelah dan disukai semua orang ini tampil di empat Piala Dunia secara total — dan bermain dalam tiga final, sebuah rekor. Ia sebenarnya tidak menjadi starter pada pertandingan final 1994, tetapi masuk sebagai pemain pengganti di awal pertandingan setelah Jorginho cedera, dan berperan dalam menjaga gawang Brasil tetap bersih, yang mengantarkan kemenangan mereka melalui adu penalti atas Italia.

    Namun, saat Piala Dunia Prancis '98 tiba, Cafu sudah dianggap secara luas sebagai bek kanan serang terbaik di dunia, dan meskipun Selecao dikalahkan di final oleh tuan rumah, Cafu meraih gelar Piala Dunia keduanya—dan yang pertama sebagai kapten—setelah Brasil mengalahkan Jerman 2-0 di Yokohama.

    Itu adalah momen puncak dalam karier Cafu dan, dalam salah satu momen paling berkesan dalam sejarah turnamen tersebut, ia tampak menjulang tinggi di atas semua orang saat mengangkat trofi sambil berdiri dengan posisi yang berbahaya di atas podium dan berpikir dalam hati, “Misi: selesai”.

  • FOOTBALL-WORLD CUP-GERMANYAFP

    6Franz Beckenbauer (Jerman)

    Glenn Hoddle pernah berkata bahwa "ciri khas seorang pemain hebat adalah kemampuannya untuk tetap sama efektifnya saat bermain di era yang berbeda-beda". Ia sedang membicarakan Franz Beckenbauer, yang tampil di tiga Piala Dunia berturut-turut pada masa ketika sepak bola sedang mengalami perubahan besar-besaran — dan bersinar di ketiga turnamen tersebut karena ia berada di garis depan perubahan tersebut.

    'Der Kaiser' adalah gelandang serba bisa yang dipindahkan ke posisi pertahanan dan, jika bukan pencipta peran sweeper, setidaknya menjadi pelaksana terbaiknya.

    Beckenbauer memainkan peran kunci dalam membawa Jerman Barat menjadi runner-up di Piala Dunia 1966, mencetak empat gol dalam perjalanan menuju final, dan juga mencetak gol dalam kemenangan bersejarah atas Inggris di Meksiko empat tahun kemudian. Namun, penampilannya paling dikenang karena ia menyelesaikan 'Pertandingan Abad Ini' dengan lengan yang terkilir dan digantung di selempang, karena ia menolak meninggalkan lapangan setelah Jerman telah menggunakan dua kuota pergantian pemain mereka selama kekalahan epik di semifinal melawan Italia.

    Maka, meskipun para penonton netral di seluruh dunia merasa hancur melihat Johan Cruyff dan para pemain 'Total Football' Belanda lainnya berakhir di pihak yang kalah dalam final Piala Dunia 1974, tak ada yang bisa membantah bahwa Beckenbauer pantas akhirnya memegang trofi tersebut setelah kemenangan 2-1 Jerman Barat atas Belanda di Munich. Dia, seperti yang dikatakan Karl-Heinz Rummenigge, adalah “pemain yang sempurna”, seorang pesepakbola serba bisa yang memadukan gaya dan substansi.

  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    5Kylian Mbappé (Prancis)

    Kylian Mbappe belum pernah menjuarai Liga Champions maupun Ballon d'Or, dan usianya baru 27 tahun. Namun, status penyerang Prancis ini sebagai legenda Piala Dunia sudah tak terbantahkan lagi.

    Pada penampilan final pertamanya di Rusia pada 2018, Mbappe dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Turnamen setelah mencetak empat gol selama perjalanan Prancis menuju gelar juara, termasuk satu gol di final, sehingga menjadi remaja pertama yang melakukannya sejak Pele pada 1958. "Selamat bergabung di klub ini," tulis ikon Brasil itu di media sosial. "Senang rasanya ada teman baru."

    Empat tahun kemudian, Mbappé bergabung dengan klub eksklusif lainnya—yang sebelumnya hanya dimiliki oleh Sir Geoff Hurst—dengan mencetak hat-trick kedua dalam sejarah final Piala Dunia. Meskipun hal itu tak cukup untuk meraih gelar juara berturut-turut, pencapaian tersebut membuat Mbappé meraih Sepatu Emas dan meningkatkan total golnya di ajang final menjadi empat—lebih banyak daripada pemain mana pun dalam sejarah turnamen ini.

    Namun, ia kini juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia setelah mencetak 10 gol di edisi 2026 sehingga total golnya menjadi 22 — dan itu hanya dalam 22 pertandingan. Dengan pencapaian tersebut, Mbappe juga meraih Sepatu Emas keduanya — hal lain yang belum pernah dicapai siapa pun sebelum fenomena asal Prancis ini muncul.

  • Brazilian forward Ronaldo celebrates after scoringAFP

    4Ronaldo (Brasil)

    Mengapa Ronaldo mengalami kejang sebelum final Piala Dunia 1998 tetap menjadi misteri. Namun, yang kita ketahui adalah bahwa pertandingan itu pasti akan sangat berbeda seandainya penyerang Brasil tersebut berada dalam kondisi mental dan fisik yang prima untuk bertanding di Paris.

    Pada saat itu, tidak ada penyerang yang lebih ditakuti di dunia sepak bola. 'O Fenomeno' benar-benar sesuai dengan julukannya; ia adalah sosok yang belum pernah kita lihat sebelumnya—seorang penyerang yang dikaruniai kecepatan ledak dan kemampuan atletik layaknya pelari sprint, serta keterampilan memukau layaknya pemain sayap. Akibatnya, meskipun penampilannya jauh di bawah standar saat Brasil kalah 3-0 dari Prancis, Ronaldo tetap dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen berkat serangkaian penampilan sensasionalnya.

    Lucunya, ia gagal meraih Bola Emas 2002, yang secara aneh justru jatuh ke tangan Oliver Kahn, namun turnamen di Korea Selatan dan Jepang ini sepenuhnya menjadi ajang penebusan bagi Ronaldo, dengan penyerang nomor 9 Brasil itu mencetak delapan gol dalam tujuh pertandingan, termasuk dua gol di final.

    "Saya perlahan-lahan menyadari apa yang sebenarnya terjadi," kata penyerang tengah itu setelah absen hampir empat tahun akibat masalah cedera yang tak henti-hentinya. "Kebahagiaan dan emosi saya begitu besar hingga sulit untuk dipahami. Saya pernah mengatakan sebelumnya bahwa kemenangan besar saya adalah bisa bermain sepak bola lagi, berlari lagi, dan mencetak gol lagi. Namun, kemenangan ini, untuk gelar juara dunia kelima kami, telah mengukuhkan pemulihan saya dan kerja keras seluruh tim."

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    3Diego Maradona (Argentina)

    Tak ada yang pernah mendominasi Piala Dunia seperti Diego Maradona pada tahun 1986. Pemain dengan bakat alami terhebat yang pernah ada dalam sejarah sepak bola saat itu berada di puncak performanya, dan yang paling penting, sepenuhnya fokus pada sepak bola.

    Maradona, yang dikenal menjalani gaya hidup hedonistik di Naples, menghabiskan berbulan-bulan untuk mempersiapkan diri agar berada dalam kondisi fisik prima menjelang Piala Dunia Meksiko '86. Hal ini dilakukannya untuk menebus kegagalan traumatis di Spanyol empat tahun sebelumnya, ketika ia diusir dari lapangan pada pertandingan terakhir Argentina di babak grup kedua melawan Brasil, setelah menjadi korban serangkaian pelanggaran brutal selama lima penampilannya.

    Namun, tak ada yang bisa menghentikan Maradona di Meksiko. Argentina mencetak 14 gol dalam perjalanan meraih gelar juara kedua mereka—kapten mereka terlibat langsung dalam 10 di antaranya. Tentu saja, dua golnya di perempat final melawan Inggris lah yang mendefinisikan Maradona, di mana ia mencetak satu gol dengan ‘Tangan Tuhan’—dan satu lagi dengan kaki kirinya sendiri.

    Warisan Maradona di Piala Dunia kemudian ternoda akibat kegagalannya dalam tes anti-doping di Piala Dunia AS '94, dan ia tetap menjadi salah satu figur paling kontroversial dalam sepak bola. Namun, statusnya sebagai legenda Piala Dunia sama sekali tidak dapat dipertanyakan. Seluruh karier Maradona, mengutip kata-kata mantan rekan setimnya Jorge Valdano, adalah pertarungan antara dirinya melawan dunia, dan di Meksiko 1986, ia menang.

  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    2Lionel Messi (Argentina)

    Selama lebih dari 15 tahun, Lionel Messi menunjukkan performa luar biasa yang konsisten, yang membedakannya dari pemain lain dalam sejarah sepak bola. Namun, statusnya sebagai pemain terhebat sepanjang masa terus dipertanyakan karena ia belum pernah menjuarai Piala Dunia. Messi sempat nyaris meraihnya pada 2014, ketika ia dianugerahi Bola Emas namun tidak mendapatkan trofi yang paling ia idamkan, karena Argentina menderita kekalahan menyakitkan di babak perpanjangan waktu melawan Jerman di Rio de Janeiro.

    Dengan demikian, seolah-olah peluang Messi telah tertutup setelah negaranya tersingkir di babak 16 besar oleh Prancis pada Piala Dunia Rusia 2018. Namun, empat tahun kemudian di Qatar, Messi yang berusia 35 tahun menentang usia dengan menampilkan penampilan individu terbaik di Piala Dunia sejak Diego Maradona pada tahun 1986.

    Setelah menyelamatkan Argentina dari eliminasi memalukan di babak penyisihan grup, ia kemudian menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencetak gol di babak penyisihan grup, babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Ia juga dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan di setiap babak fase gugur, sehingga gelar Bola Emas keduanya (juga sebuah rekor) menjadi hal yang tak terelakkan.

    Messi semula diperkirakan akan pensiun dari panggung internasional setelah secara efektif mengakhiri kariernya di Qatar berkat kemenangan Argentina melalui adu penalti atas Prancis, namun ia kembali tampil di final keenamnya dan, melawan segala rintangan, ia membawa pasukan Lionel Scaloni ke final lainnya dengan delapan gol dan empat assist, sehingga mengukuhkan statusnya sebagai GOAT dalam dunia sepak bola.

  • Pele Brazil Italy 1970 World Cup finalGOAL

    1Pele (Brasil)

    Siapa lagi yang pantas menjadi nomor satu—setidaknya untuk saat ini—selain pria yang dijuluki 'The King'?! Pelé adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah menjadi bagian dari tiga kampanye Piala Dunia yang berakhir dengan kemenangan, dan meskipun ia hanya memainkan peran kecil dalam kemenangan Brasil di Piala Dunia 1962 akibat cedera, ia menjadi bintang utama pada tahun 1958 dan 1970.

    Pele baru berusia 17 tahun saat mengangkat trofi Jules Rimet di Swedia, di mana ia berhasil menembus susunan pemain inti Seleção sebelum tampil gemilang di babak gugur: mencetak gol penentu kemenangan melawan Wales di perempat final, hat-trick bersejarah dalam kemenangan 5-2 atas Prancis di semifinal, serta dua gol dalam kemenangan final melawan tuan rumah. Just Fontaine sebenarnya memenangkan Sepatu Emas turnamen tersebut dengan rekor 13 gol, namun penyerang Prancis itu kemudian mengakui, “Ketika saya melihat Pele, saya merasa seolah-olah harus menggantung sepatu.”

    Dua belas tahun kemudian di Meksiko, Pelé menciptakan mahakaryanya, saat tim nasional yang bisa dibilang terbaik dalam sejarah sepak bola itu menyapu bersih semua lawan berkat kejeniusan pemain nomor 10 ikonik mereka, yang mencetak total empat gol, termasuk satu gol dalam kemenangan ikonik 4-1 atas Italia di final.

    "Saya berkata pada diri sendiri sebelum pertandingan, 'Dia juga hanya manusia biasa seperti kita semua,'" ungkap bek Azzurri, Tarcisio Burgnich, kemudian. "Tapi saya salah."