Lionel Messi, Pelé, Kylian Mbappé, dan 10 pemain terbaik Piala Dunia sepanjang sejarah turnamen - peringkatnya

Apakah Miroslav Klose termasuk salah satu pemain terbaik sepanjang masa? Tidak, sama sekali tidak. Di level klub, Klose memang selalu menjadi penyerang yang sangat baik, tetapi tidak pernah benar-benar hebat—meski ia bisa dibilang legenda di Lazio.

Namun, di level internasional, Klose adalah sosok yang berbeda, seorang penyerang yang tidak egois namun tetap mencetak gol dengan leluasa. Memang, pemain Jerman ini mencetak 71 gol dalam 137 penampilan untuk negaranya. Yang luar biasa, 16 dari gol-gol tersebut dicetak di putaran final Piala Dunia, yang membuat pemenang Sepatu Emas 2006 ini menggeser Ronaldo sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen tersebut pada Piala Dunia Brasil 2014.

Sungguh pantas, Klose secara mutlak memegang rekor tersebut saat Jerman menghancurkan Selecao dengan skor sensasional 7-1 di Belo Horizonte — pada malam yang sama ia menjadi pemain pertama yang tampil di empat semifinal Piala Dunia berturut-turut.

Dalam hal konsistensi, Klose memang luar biasa, dan ia tak bisa berharap akhir yang lebih baik untuk karier internasionalnya yang luar biasa, saat ia mengakhiri kariernya setelah membantu negaranya mengalahkan Argentina di final 2014.

Tentu saja, rekor bersejarahnya kini telah disamai oleh Lionel Messi - namun ia tidak mempermasalahkannya, karena ia menyebut dirinya sebagai "penggemar berat" sang "jenius" asal Argentina itu.

Meski Klose tidak pernah berada di kelas pemain sekelas Messi, ia, seperti yang ditekankan oleh Gary Lineker, luar biasa dalam duel udara (ia mencetak lima gol sundulan di Piala Dunia 2002 saja!) dan merupakan “pemburu gol” ulung yang hampir selalu memberikan kontribusi bagi negaranya. Memang, Jerman tidak pernah kalah dalam pertandingan di mana Klose mencetak gol!