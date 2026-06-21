Lionel Messi, Pelé, dan 10 pemain terbaik Piala Dunia sepanjang sejarah turnamen - peringkatnya

Salah satu tokoh paling memukau dalam sejarah sepak bola, Zinedine Zidane, sama elegannya dengan sifatnya yang mudah meledak—seorang jenius yang tak sempurna dalam arti sebenarnya. Tak ada tempat lain yang lebih baik menggambarkan dualitas ini selain di Piala Dunia.
Debut Zidane di final pada tahun 1998 nyaris berakhir lebih awal akibat kartu merah yang tidak masuk akal di babak penyisihan grup karena menginjak Fuad Anwar dari Arab Saudi, tetapi Prancis berhasil melaju ke perempat final tanpa dirinya dan gelandang serang tersebut kemudian secara efektif memenangkan Piala Dunia bagi tuan rumah dengan mencetak dua gol dalam kemenangan telak yang mengejutkan atas Brasil di final.
Empat tahun kemudian di Jepang dan Korea Selatan, Les Bleus secara mengejutkan tersingkir di babak pertama, dan Zidane harus dibujuk agar tidak pensiun dari tim nasional agar bisa ikut serta dalam kampanye negaranya pada tahun 2006.
"Apa yang akan saya katakan mungkin terdengar berlebihan, tetapi ini adalah kebenaran: Tuhan itu ada dan Dia telah kembali ke tim Prancis," kata Thierry Henry dengan antusias menjelang turnamen di Jerman.
Penampilan Zidane memang luar biasa, tetapi setelah membawa Prancis ke final dengan serangkaian penampilan brilian yang tampak begitu mudah, amarahnya meluap lagi di Berlin, di mana ia diusir dari lapangan karena melakukan sundulan kepala yang mungkin paling terkenal dalam sejarah manusia, terhadap Marco Materazzi, yang menghina saudara perempuan sang pemain Prancis.
Zidane kemudian menjelaskan, “Gairah, emosi, dan darahku membuatku bereaksi.” Namun, visi, kehalusan, dan ketegasannya menjadikannya pemenang yang pantas untuk Bola Emas turnamen tersebut.