Lionel Messi mewujudkan impian bintang Formula 1 Franco Colapinto, setelah sebelumnya ia mendapat hadiah helm bertanda tangan dari pembalap Alpine
Pertemuan antara dua tokoh ternama asal Argentina itu berlangsung di fasilitas latihan di Miami, menyusul pengakuan terbuka Colapinto saat turnamen eksibisi di Buenos Aires bahwa Messi adalah satu-satunya orang yang benar-benar ingin ia temui. Didampingi rekan setim Messi di tim nasional, Rodrigo De Paul, ketiganya menikmati momen tenang jauh dari sorotan kompetisi profesional. Interaksi pribadi ini terjadi setelah sebuah gestur pada Juni 2025 ketika pembalap berusia 22 tahun itu memberikan salah satu helm balap bertanda tangannya kepada kapten Miami.
Bermimpi tentang Leo
Saat merefleksikan arti penting pertemuan tersebut, Colapinto menekankan suasana percakapan yang akrab, yang memungkinkan para atlet untuk menjalin hubungan secara pribadi tanpa tekanan dari media atau pemasaran.
Berbicara kepada Motorsport.com, ia mengatakan: "Saya tidak tahu. Saya pikir ini balapan yang sangat padat. Mereka punya pertandingan pada Sabtu sore. Itu adalah momen yang sangat istimewa. Itu adalah sesuatu yang telah saya impikan sepanjang hidup saya. Jika Anda bertanya kepada orang Argentina mana pun siapa yang ingin mereka temui, jawabannya adalah Leo. Saya beruntung mendapat kesempatan itu."
'Momen yang sangat istimewa'
Pembalap Alpine tersebut, seorang penggemar sepak bola yang antusias dan dikenal karena dukungannya terhadap Boca Juniors, sangat menghargai kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama pemenang Ballon d'Or delapan kali itu dalam suasana yang santai. Ia menambahkan: "Tentu saja, sudah sejak lama saya ingin bertemu dengannya. Tapi saya tidak pernah mendapat kesempatan. Tanpa kamera, tanpa promosi. Hanya saya, dia, dan Rodrigo [De Paul], kami bertiga berbincang-bincang. Mengobrol dengan santai di luar topik olahraga dan lebih personal. Itu adalah sesuatu yang selalu saya impikan. Hanya memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya dan mendapatkan waktunya adalah momen yang sangat istimewa."
- AFP
Balapan kembali digelar di Miami
Musim Formula 1 akan dilanjutkan dengan Grand Prix Miami setelah jeda panjang selama lima pekan akibat pembatalan balapan di Arab Saudi dan Bahrain. Colapinto saat ini menduduki peringkat ke-16 dalam klasemen pembalap, tertinggal 14 poin dari rekan setimnya yang berpengalaman, Pierre Gasly, setelah putaran-putaran awal. Pembalap muda asal Argentina ini berharap inspirasi yang didapat dari pertemuan dengan pahlawan nasionalnya dapat mendorongnya untuk tampil lebih baik saat ia melaju di sirkuit jalanan yang penuh tekanan di Florida.