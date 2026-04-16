Lionel Messi menyelesaikan pembelian klub Spanyol dalam langkah yang mengejutkan, sementara bintang Inter Miami itu 'mempererat hubungan eratnya dengan Barcelona'
Kembalinya yang strategis ke Catalunya
Ikon Argentina tersebut kini telah memiliki kepemilikan penuh atas klub asal Catalunya tersebut, yang saat ini berlaga di Grup V Tercera RFEF (divisi keempat sepak bola Spanyol). Dengan tim yang berpeluang besar untuk promosi, langkah ini menandai tonggak penting bagi Messi dalam upayanya membangun warisan di luar masa kariernya sebagai pemain di Major League Soccer.
Dalam pengumuman resmi, motivasi di balik kesepakatan tersebut dijelaskan dengan jelas. "Melalui langkah ini, Messi memperkuat hubungan eratnya dengan Barcelona serta komitmennya terhadap pengembangan olahraga dan bakat lokal di Catalonia. Hubungan yang bermula sejak ia masih menjadi pemain FC Barcelona dan tetap tak terhapuskan sepanjang tahun-tahun ini," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Ambisi untuk pengembangan karier
Didirikan pada tahun 1951, UE Cornellà saat ini sedang menjalani musim yang gemilang, menduduki peringkat ketiga di grupnya dan hanya tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen, Manresa. Dengan tiket ke babak play-off promosi yang sudah dipastikan, Messi kini bertekad untuk membawa klub ini ke kasta profesional sepak bola Spanyol melalui strategi investasi yang kokoh dan memprioritaskan akademi pemuda.
Sebuah tempat pembibitan bakat yang legendaris
Salah satu alasan utama mengapa Cornellà menarik minat penyerang Inter Miami ini adalah reputasinya yang prestisius dalam mengembangkan talenta-talenta elit. Klub ini telah menjadi batu loncatan bagi banyak pemain yang kemudian meraih ketenaran internasional, termasuk beberapa mantan rekan setim dan rival Messi. Infrastruktur untuk pencarian bakat dan pembinaan akan tetap menjadi landasan filosofi kepemilikan baru ini.
Pengumuman tersebut menyoroti daftar alumni klub yang mengesankan, dengan menyatakan: "Sepanjang sejarahnya, klub ini telah menonjol berkat kerja kerasnya dalam akademi pemuda dan kemampuannya untuk bersaing di level tertinggi dalam sepak bola semi-profesional Spanyol, mengukuhkan dirinya sebagai tolok ukur dalam pembinaan pesepakbola muda. Melalui jajarannya, telah muncul pemain-pemain yang kemudian mencapai level elit sepak bola nasional dan internasional, seperti kiper Tim Nasional Spanyol dan Arsenal, David Raya; Jordi Alba, mantan rekan setim Messi baik di Barça maupun Inter Miami; Gerard Martín, salah satu nama terbaru FC Barcelona berkat perkembangannya di lini pertahanan tim utama; Javi Puado, kapten RCD Espanyol dan juga pemain internasional Spanyol; Keita Baldé, pemain internasional Senegal dengan karier panjang di liga-liga besar; Aitor Ruibal, salah satu kapten saat ini di Real Betis Balompié; atau Ilie Sánchez, juara MLS dan dua kali terpilih dalam tim All-Star MLS."
Bergabung dengan jajaran pemilik klub sepak bola
Keputusan Messi untuk membeli sebuah klub merupakan kelanjutan dari keterlibatannya baru-baru ini dalam sepak bola usia muda, seperti turnamen perdana 'Messi Cup' yang digelar di Miami pada Desember lalu. Turnamen tersebut diikuti oleh tim-tim U-16 dari klub-klub raksasa dunia seperti Newell’s Old Boys, Inter Milan, River Plate, Atlético Madrid, Chelsea, Manchester City, dan mantan klubnya, Barcelona. Akuisisi ini merupakan langkah alami dari keinginannya untuk membentuk generasi penerus talenta sepak bola.
Dengan memasuki dunia kepemilikan klub, Messi bergabung dengan kelompok elit pemain aktif dan mantan pemain. Ia mengikuti jejak bosnya saat ini di Inter Miami, David Beckham, serta Cristiano Ronaldo yang baru-baru ini membeli 25 persen saham di Almeria, dan Thibaut Courtois di Le Mans. Pemilik klub terkenal lainnya termasuk Kylian Mbappé (SM Caen), Luka Modric (Swansea), Hector Bellerín (Forest Green Rovers), Gerard Piqué (FC Andorra), N’Golo Kanté (Royal Excelsior Virton), Sadio Mané (Bourges Foot 18), dan César Azpilicueta (Hashtag United).