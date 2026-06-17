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Lionel Messi menjelaskan mengapa ia menangis setelah mencetak gol pertama dari tiga golnya dalam kemenangan Argentina atas Aljazair di Piala Dunia, sementara Lionel Scaloni menyebut kapten Argentina yang 'luar biasa' itu 'akan tetap menjadi yang terbaik selama ia mau'
Messi menjelaskan perayaan yang penuh emosi
Bintang Inter Miami itu mendominasi pertandingan di Kansas City dengan mencetak hat-trick, namun selebrasinya di babak pertama langsung memicu kekhawatiran dan rasa penasaran di kalangan para penggemar. Setelah membuka skor dari luar kotak penalti, pemain berusia 38 tahun itu tampak sangat terharu, dan kemudian mengungkapkan bahwa air matanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pencapaiannya sebagai pemain pertama dalam sejarah yang tampil di enam final Piala Dunia.
"Mengapa saya menangis? Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan sepak bola," kata Messi setelah pertandingan. "Saya mengalami beberapa hari yang sulit, tetapi saya berterima kasih kepada seluruh rombongan dan rekan-rekan setim saya karena mereka selalu berada di sisi saya, memberi saya banyak kekuatan untuk membantu saya melewati masa-masa sulit itu."
- Getty Images Sport
Scaloni terkesima oleh kapten yang mencetak sejarah
Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, sekali lagi terpaksa mencari kata-kata pujian baru untuk kaptennya, yang menyamai rekor sepanjang masa Miroslav Klose dengan 16 gol di Piala Dunia selama pertandingan yang berakhir dengan kemenangan telak tersebut. Scaloni menekankan bahwa dunia harus terus menghargai penyerang veteran ini selagi ia masih aktif, terlepas dari usianya atau rekor-rekor yang terus ia pecahkan.
"Saya kehabisan kata-kata untuk menggambarkan Leo. Apa yang bisa saya katakan? Dia luar biasa," kata Scaloni kepada wartawan dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Ini bukan soal membayangkan [apakah dia bisa memulai kariernya seperti ini]. Dia sudah melakukan ini selama 20 tahun. Orang-orang yang menonton sepak bola ingin melihatnya, bukan hanya orang Argentina. Terlepas dari hasilnya, kita harus menikmati penampilannya. Apa yang ia sampaikan kepada dunia sungguh luar biasa. Selama Leo mau, ia akan tetap menjadi yang terbaik; ia telah melakukannya di setiap pertandingan selama 20 tahun. Menontonnya sungguh mendebarkan, bagi siapa pun yang mencintai sepak bola. Ia adalah sosok yang sulit dijelaskan."
Perubahan taktik dan upaya meraih gelar juara berturut-turut
Kemenangan ini dibangun di atas sistem yang dirancang untuk melindungi sang legenda, sehingga ia dapat menghemat tenaga untuk sepertiga akhir pertandingan. Evolusi taktis ini telah diperhatikan oleh mantan bek Argentina, Pablo Zabaleta, yang meyakini bahwa skuad saat ini menyediakan landasan yang sempurna bagi “GOAT” Argentina untuk tampil di level tertinggi, bahkan saat ia mendekati akhir karier gemilangnya.
Namun, Scaloni segera memperingatkan agar tidak terlena meskipun kemenangan tersebut sangat meyakinkan, dengan menyatakan: "Kami tidak akan terlena; mengetahui bahwa jika kami melakukan hal-hal dengan benar dan bekerja seperti yang kami lakukan hari ini, kami akan membuat mereka kesulitan mengalahkan kami, hal itu justru memperkuat kami."
- AFP
Malam yang memecahkan rekor di Piala Dunia
Di luar kisah emosional tersebut, malam itu menjadi momen dominasi statistik murni bagi ikon Argentina tersebut. Selain penampilannya yang keenam di turnamen ini—yang memecahkan rekor—kemenangan Argentina 3-0 membuat Messi menyamai rekor Klose sebagai pemain dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, yakni 17 kali.
Messi akhirnya meninggalkan lapangan diiringi tepuk tangan meriah dari penonton yang berdiri pada menit ke-80. Fokusnya kini beralih ke pertandingan-pertandingan fase grup mendatang, di mana La Albiceleste dijadwalkan menghadapi Austria pada 22 Juni sebelum menutup putaran pertama pertandingan mereka melawan Yordania. Argentina berupaya menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Dunia sejak Brasil pada tahun 1962.