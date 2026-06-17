Lionel Messi menjelaskan mengapa ia menangis setelah mencetak gol pertama dari tiga golnya dalam kemenangan Argentina atas Aljazair di Piala Dunia, sementara Lionel Scaloni menyebut kapten Argentina yang 'luar biasa' itu 'akan tetap menjadi yang terbaik selama ia mau'

Bintang Inter Miami itu mendominasi pertandingan di Kansas City dengan mencetak hat-trick, namun selebrasinya di babak pertama langsung memicu kekhawatiran dan rasa penasaran di kalangan para penggemar. Setelah membuka skor dari luar kotak penalti, pemain berusia 38 tahun itu tampak sangat terharu, dan kemudian mengungkapkan bahwa air matanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pencapaiannya sebagai pemain pertama dalam sejarah yang tampil di enam final Piala Dunia.

"Mengapa saya menangis? Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan sepak bola," kata Messi setelah pertandingan. "Saya mengalami beberapa hari yang sulit, tetapi saya berterima kasih kepada seluruh rombongan dan rekan-rekan setim saya karena mereka selalu berada di sisi saya, memberi saya banyak kekuatan untuk membantu saya melewati masa-masa sulit itu."



