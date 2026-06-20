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Lionel Messi menjadi sasaran pengaduan ke FIFA, sementara pihak Aljazair bersikeras bahwa bintang Argentina tersebut dan Alexis Mac Allister seharusnya diusir dari lapangan pada laga pembuka Piala Dunia
Pengaduan resmi terkait wasit telah diajukan
Pihak federasi sepak bola Aljazair menyoroti beberapa keputusan kontroversial yang diambil oleh wasit asal Polandia, Szymon Marciniak, selama pertandingan Grup J di Kansas City. Sebuah laporan dari The Athletic mengungkapkan bahwa pengaduan resmi tersebut secara rinci menguraikan sebuah tekel berbahaya pada menit ke-30, di mana kapten tim lawan menendang Aissa Mandi dengan ujung sepatu yang terangkat. Selain itu, federasi tersebut juga menyoroti insiden terpisah yang tidak mendapat sanksi, di mana Mac Allister diduga memukul Ibrahim Maza dengan siku tanpa menerima hukuman apa pun.
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Manajer menanggapi insiden yang kontroversial
Meskipun badan pengatur sepak bola belum mengeluarkan tanggapan resmi terkait penyelidikan yang sedang berlangsung, staf teknis mengungkapkan kekecewaan yang mendalam atas kurangnya tindakan disiplin di lapangan. Pelatih kepala Aljazair, Vladimir Petkovic, menyatakan: “Tidak ada gunanya mengomentari situasi hipotetis, tetapi semua orang melihatnya, termasuk saya.”
Treble mencatatkan tonggak sejarah
Kemarahan dari pihak oposisi sangat kontras dengan malam yang bersejarah bagi penyerang legendaris tersebut, yang merayakan penampilannya yang ke-200 dengan menyamai rekor sepanjang masa Miroslav Klose dalam turnamen ini, yakni 16 gol. Menurut laporan The Athletic, sebuah sumber anonim mengungkapkan bahwa federasi masih merasa sangat kecewa atas kurangnya perlindungan yang diberikan kepada para pemain mereka selama insiden-insiden kontak fisik yang tidak mendapat sanksi tersebut. Terlepas dari drama disiplin ini, hat-trick yang sangat akurat dari sang kapten pada akhirnya memastikan tiga poin bersejarah.
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Kemajuan kelompok tetap menjadi tujuan
Tim-tim raksasa Amerika Selatan ini harus segera mengalihkan fokus ke laga-laga Grup J mendatang melawan Austria dan Yordania guna memastikan lolos lebih awal sambil tetap menjaga disiplin yang ketat di lapangan. Dengan berbagai kemungkinan skenario babak gugur yang mulai terbentuk, mengelola kontroversi dari luar sekaligus mempertahankan momentum serangan yang tajam tetap menjadi tujuan utama bagi sang juara bertahan.