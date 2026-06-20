Lionel Messi menjadi sasaran pengaduan ke FIFA, sementara pihak Aljazair bersikeras bahwa bintang Argentina tersebut dan Alexis Mac Allister seharusnya diusir dari lapangan pada laga pembuka Piala Dunia

Kemarahan dari pihak oposisi sangat kontras dengan malam yang bersejarah bagi penyerang legendaris tersebut, yang merayakan penampilannya yang ke-200 dengan menyamai rekor sepanjang masa Miroslav Klose dalam turnamen ini, yakni 16 gol. Menurut laporan The Athletic, sebuah sumber anonim mengungkapkan bahwa federasi masih merasa sangat kecewa atas kurangnya perlindungan yang diberikan kepada para pemain mereka selama insiden-insiden kontak fisik yang tidak mendapat sanksi tersebut. Terlepas dari drama disiplin ini, hat-trick yang sangat akurat dari sang kapten pada akhirnya memastikan tiga poin bersejarah.