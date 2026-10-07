Berbicara langsung kepada publik Buenos Aires, Messi bergerak untuk meredam spekulasi yang menaungi akhir turnamen mereka. "Sejujurnya, tidak ada hal aneh yang terjadi di final, seperti yang dikatakan sebagian orang," tegasnya. "Kami memberikan segalanya. Laga melawan Inggris sangat menguras kami, baik secara fisik maupun emosional. Kami nyaris tidak berhasil melewatinya.

"Kami berjuang seperti yang selalu kami lakukan, tetapi sayangnya kami tidak bisa menjadi juara. Namun jangan ragu bahwa setiap rekan setim saya meninggalkan segalanya di lapangan demi jersey ini."

Sang penyerang veteran kemudian mengalihkan fokusnya pada makna personal dari kepergiannya, menahan air mata saat memberikan penghormatan kepada mendiang ayahnya, Jorge, yang meninggal dunia pada Agustus dalam usia 68 tahun. "Ada begitu banyak emosi. Jelas, hal pertama yang saya pikirkan adalah ayah saya," ujarnya. "Yang tersisa untuk saya lakukan hanyalah mengucapkan terima kasih. Mengenakan jersey ini selama 20 tahun sangat berarti bagi saya. Saya tidak pernah berhenti berjuang, bertarung, atau ingin berada di sini."



