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Lionel Messi mengecam teori konspirasi final Piala Dunia yang 'aneh' dan mengonfirmasi pensiun dari Argentina dalam perpisahan emosional
Sentuhan akhir melawan Benin
Nomor 10 legendaris itu menutup kiprahnya dengan cara khas, mencetak penalti pada menit ke-71 untuk memastikan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Benin di hadapan Estadio Monumental yang penuh sesak. Messi, yang juga menyumbang dua assist untuk tim asuhan Lionel Scaloni, mencatatkan gol internasionalnya yang ke-126 untuk menyempurnakan karier luar biasa selama 21 tahun bersama Argentina.
Setelah peluit panjang berbunyi, pemain 39 tahun itu mengambil mikrofon untuk menyampaikan pidato perpisahan yang menyentuh. Di tengah gelombang emosi, playmaker Inter Miami itu menanggapi rumor yang terus beredar seputar kekalahan Argentina di final Piala Dunia 2026 dari Spanyol. Ia dengan tegas menolak segala anggapan tentang konspirasi performa buruk, dan memilih membela komitmen rekan-rekannya yang tak tergoyahkan.
- AFP
Mementahkan teori-teori kekalahan Spanyol
Berbicara langsung kepada publik Buenos Aires, Messi bergerak untuk meredam spekulasi yang menaungi akhir turnamen mereka. "Sejujurnya, tidak ada hal aneh yang terjadi di final, seperti yang dikatakan sebagian orang," tegasnya. "Kami memberikan segalanya. Laga melawan Inggris sangat menguras kami, baik secara fisik maupun emosional. Kami nyaris tidak berhasil melewatinya.
"Kami berjuang seperti yang selalu kami lakukan, tetapi sayangnya kami tidak bisa menjadi juara. Namun jangan ragu bahwa setiap rekan setim saya meninggalkan segalanya di lapangan demi jersey ini."
Sang penyerang veteran kemudian mengalihkan fokusnya pada makna personal dari kepergiannya, menahan air mata saat memberikan penghormatan kepada mendiang ayahnya, Jorge, yang meninggal dunia pada Agustus dalam usia 68 tahun. "Ada begitu banyak emosi. Jelas, hal pertama yang saya pikirkan adalah ayah saya," ujarnya. "Yang tersisa untuk saya lakukan hanyalah mengucapkan terima kasih. Mengenakan jersey ini selama 20 tahun sangat berarti bagi saya. Saya tidak pernah berhenti berjuang, bertarung, atau ingin berada di sini."
Perpisahan yang emosional dan seruan untuk persatuan
Pensiun Messi menandai berakhirnya secara definitif era gemilang selama dua dekade bagi tim nasional. Kata-kata terakhirnya menegaskan kebanggaan yang sangat besar yang ia rasakan saat mewakili negaranya di seluruh dunia, sekaligus menjadi tameng pelindung bagi keharmonisan internal skuad.
"Ini adalah momen yang sangat sulit bagi saya; saya bisa berkeliling ke seluruh negeri bermain sepak bola, dan saya bersyukur atas semua hal yang beruntung bisa saya alami," akunya. "Tidak kembali akan menjadi kesedihan yang besar. Saya ingin kembali selamanya, karena bermain di Argentina adalah hal paling indah yang bisa terjadi kepada Anda."
Menutup pernyataannya dengan nada menantang, Messi mendesak negara itu untuk melindungi generasi berikutnya. Ia berkata: "Untuk membangun tim yang kuat, Anda perlu membangun tim yang bersatu, karena ada orang-orang yang ingin melihat tim nasional gagal, dan kita tidak boleh memberi mereka kepuasan itu."
- AFP
Kehidupan Argentina setelah Messi
Dengan kapten ikonis mereka kini menepi setelah pengumuman pensiunnya pada Agustus, Argentina harus membangun jalan ke depan secara bersama tanpa pemain terhebat dalam sejarah modern. Tanggung jawab kini berada di pundak skuad untuk menjaga kebersamaan yang begitu gigih dibela Messi.
Bagi Messi sendiri, fokus sepak bolanya dalam waktu dekat tetap bersama Inter Miami. Meski ia sudah benar-benar gantung sepatu dari level internasional, warisan yang ia tinggalkan untuk Argentina akan menjadi inspirasi sekaligus tolok ukur yang berat bagi gelombang talenta berikutnya.
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