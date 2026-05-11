Lionel Messi menegaskan bahwa Neymar yang 'sangat istimewa' 'layak' dipanggil ke timnas Brasil untuk Piala Dunia dan menyatakan bahwa mantan rekan setimnya di Barcelona itu 'akan selalu menjadi salah satu yang terbaik'
Dukungan Messi untuk seorang sahabat karib
Messi mendesak agar Neymar dimasukkan ke dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia mendatang, terlepas dari performa atau masalah kebugarannya belakangan ini. Legenda Albiceleste tersebut, yang pernah bermain bersama Neymar di Barcelona dan Paris Saint-Germain, meyakini bahwa turnamen ini membutuhkan bintang-bintang terbesarnya di panggung terbesar.
Berbicara dalam acaraLo del Pollo, Messi mengatakan: "Kami ingin para pemain terbaik berada di sana [di Piala Dunia] dan Neymar, terlepas dari performanya, akan selalu menjadi salah satunya. Akan sangat indah melihatnya di Piala Dunia karena arti pentingnya bagi Brasil dan sepak bola. Saya harap dia bisa berada di sana, tapi saya tidak bisa objektif, karena dia selalu harus ada di sana. Saya tidak bisa bersikap objektif. Neymar adalah teman saya. Jelas, saya ingin sekali dia berada di Piala Dunia, agar hal-hal baik terjadi padanya karena dia pantas mendapatkannya mengingat karakternya. Dan saya harap dia bisa hadir di sana."
Karisma unik Neymar
Selain kemampuan teknisnya di lapangan, Messi juga menyoroti kepribadian mantan rekan setimnya itu. Pemain Argentina berusia 38 tahun ini tetap menjadi pendukung setia terhadap pandangan hidup dan sepak bola profesional Neymar, dengan mencatat bahwa keaslian sang pemain Brasil merupakan sifat langka dalam dunia sepak bola modern. Neymar saat ini sedang berjuang untuk membuktikan kebugarannya kepada pelatih Brasil Carlo Ancelotti, setelah tidak tampil bersama tim nasional sejak akhir 2023 akibat serangkaian prosedur operasi lutut.
Messi menambahkan: "Dia memiliki karisma yang sangat istimewa. Dia tidak berpura-pura, dia menjalani hidupnya apa adanya, sesuai dengan apa yang dia rasakan tanpa khawatir akan dampaknya. Dia menjalani hidupnya, dia bahagia, dan dia sangat alami."
Perburuan gelar juara Piala Dunia
Saat meninjau situasi menjelang Piala Dunia, Messi dengan cepat menyoroti bahwa Argentina, sebagai juara bertahan, mungkin tidak lagi menjadi favorit mutlak kali ini.
Bintang Inter Miami itu menjelaskan: "Kami tahu bahwa Piala Dunia selalu menjadi ajang yang rumit karena kualitas tim-tim yang terlibat. Kami harus tetap optimis - sama seperti setiap orang Argentina selalu melakukannya setiap kali ada kompetisi resmi, baik itu Copa América maupun Piala Dunia - tetapi kami juga harus mengakui bahwa ada favorit lain di depan kami yang datang dalam kondisi lebih baik.
"Saya yakin bahwa, saat ini, Prancis kembali terlihat sangat kuat; mereka memiliki banyak pemain berkualitas tinggi. Saya juga berpikir Spanyol adalah pesaing, begitu pula Brasil - meskipun mereka belum berada dalam performa terbaiknya belakangan ini. Saya tetap yakin Brasil selalu menjadi pesaing dan memiliki pemain yang diperlukan untuk bersaing memperebutkan gelar di turnamen besar mana pun."
Tidak ada rencana pensiun bagi GOAT
Menyikapi kondisi tim Argentina, Messi mencatat bahwa meskipun skuad tersebut menghadapi masalah kebugaran, bakat-bakat muda yang muncul di dalam tim menjadi alasan untuk optimis. Ia memuji perpaduan antara pemain muda dan berpengalaman, secara khusus menyebutkan bahwa banyak pemain kini akan mengikuti Piala Dunia kedua mereka dengan tingkat kedewasaan yang signifikan.
Mantan ikon Barcelona, yang masih bersinar di Inter Miami menjelang ulang tahunnya yang ke-39, belum menunjukkan tanda-tanda akan gantung sepatu. Messi tetap teguh mengenai masa depannya di dunia sepak bola, dengan sederhana menyatakan: "Saya mencintai permainan ini, dan saya akan terus melakukannya sampai saya benar-benar tidak bisa lagi."