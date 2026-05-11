Lionel Messi menegaskan bahwa Neymar yang 'sangat istimewa' 'layak' dipanggil ke timnas Brasil untuk Piala Dunia dan menyatakan bahwa mantan rekan setimnya di Barcelona itu 'akan selalu menjadi salah satu yang terbaik'

Messi mendesak agar Neymar dimasukkan ke dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia mendatang, terlepas dari performa atau masalah kebugarannya belakangan ini. Legenda Albiceleste tersebut, yang pernah bermain bersama Neymar di Barcelona dan Paris Saint-Germain, meyakini bahwa turnamen ini membutuhkan bintang-bintang terbesarnya di panggung terbesar.

Berbicara dalam acaraLo del Pollo, Messi mengatakan: "Kami ingin para pemain terbaik berada di sana [di Piala Dunia] dan Neymar, terlepas dari performanya, akan selalu menjadi salah satunya. Akan sangat indah melihatnya di Piala Dunia karena arti pentingnya bagi Brasil dan sepak bola. Saya harap dia bisa berada di sana, tapi saya tidak bisa objektif, karena dia selalu harus ada di sana. Saya tidak bisa bersikap objektif. Neymar adalah teman saya. Jelas, saya ingin sekali dia berada di Piala Dunia, agar hal-hal baik terjadi padanya karena dia pantas mendapatkannya mengingat karakternya. Dan saya harap dia bisa hadir di sana."