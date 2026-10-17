Lionel Messi mendapat lampu hijau untuk perjalanan kilat ke Spanyol hanya 48 jam sebelum pertandingan Inter Miami

Messi akan bertolak ke Spanyol pekan depan untuk menerima Penghargaan Putri Asturias bidang Olahraga 2026 yang bergengsi. Pelatih kepala Inter Miami, Gonzalez, mengonfirmasi bahwa penyerang itu akan menghadiri upacara di Oviedo pada 22 Oktober sebelum kembali ke Amerika Utara.

Sang megabintang akan kembali bergabung dengan skuad dua hari kemudian untuk pertandingan MLS Inter Miami melawan New York Red Bulls di Harrison, New Jersey. Meski jadwalnya padat dan ia harus menempuh perjalanan jauh, Gonzalez menegaskan bahwa dirinya tidak khawatir soal ketersediaan sang kapten.

Seluruh anggota klub mendukung penuh keputusan Messi untuk meluangkan waktu di tengah musim guna menghadiri acara tersebut di tempat yang sudah seperti rumah keduanya. Inter Miami telah memastikan tempat di babak play-off MLS 2026 setelah meraih kemenangan baru-baru ini.