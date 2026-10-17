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Lionel Messi mendapat lampu hijau untuk perjalanan kilat ke Spanyol hanya 48 jam sebelum pertandingan Inter Miami
Perjalanan lintas Atlantik dipastikan
Messi akan bertolak ke Spanyol pekan depan untuk menerima Penghargaan Putri Asturias bidang Olahraga 2026 yang bergengsi. Pelatih kepala Inter Miami, Gonzalez, mengonfirmasi bahwa penyerang itu akan menghadiri upacara di Oviedo pada 22 Oktober sebelum kembali ke Amerika Utara.
Sang megabintang akan kembali bergabung dengan skuad dua hari kemudian untuk pertandingan MLS Inter Miami melawan New York Red Bulls di Harrison, New Jersey. Meski jadwalnya padat dan ia harus menempuh perjalanan jauh, Gonzalez menegaskan bahwa dirinya tidak khawatir soal ketersediaan sang kapten.
Seluruh anggota klub mendukung penuh keputusan Messi untuk meluangkan waktu di tengah musim guna menghadiri acara tersebut di tempat yang sudah seperti rumah keduanya. Inter Miami telah memastikan tempat di babak play-off MLS 2026 setelah meraih kemenangan baru-baru ini.
- AFP
Gonzalez mendukung bintangnya
Gonzalez menekankan betapa pentingnya acara tersebut dan mengatakan bahwa seluruh jajaran klub mendorong Messi untuk menerima penghargaan itu secara langsung. Pelatih Inter Miami itu juga tidak khawatir untuk langsung memasukkan Messi kembali ke skuad pertandingan setelah ia pulang.
“Ya, dia memang memiliki acara ini, dan saya senang dia akan menerimanya dengan cara seperti ini,” jelas Gonzalez, seperti dikutip ESPN. “Seluruh klub sepakat dia harus hadir karena ini penghargaan yang sangat penting, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarganya.
“Lalu, tentu saja, saya akan mengandalkannya untuk pertandingan. Leo punya kesempatan, bukan keuntungan, dan saya sudah mengatakannya tempo hari setelah pertandingan: saya ingin dia dalam kondisi baik. Dia membutuhkan ini. Dia akan hadir di sana, lalu saya akan memainkannya dalam pertandingan, jadi saya sama sekali tidak khawatir soal itu.”
Pengakuan bersejarah bagi Messi
Penghargaan Putri Asturias mengakui pencapaian menonjol di berbagai bidang, termasuk sastra, kerja sama internasional, dan olahraga. Presiden yayasan, Teresa Perales, bersama dewan juri memilih ikon Argentina itu saat pengumuman disampaikan pada Juni.
Messi mengukir sejarah sebagai pesepakbola pertama yang menerima penghargaan tersebut secara individu. Penghargaan itu mengakui bakat olahraganya yang luar biasa sekaligus kontribusinya yang lebih luas di luar lapangan.
“Sejujurnya, saya sangat bangga bisa menerima penghargaan ini karena betapa pentingnya penghargaan tersebut dan karena pengakuan ini diberikan bukan hanya atas apa yang saya lakukan di lapangan, tetapi juga di luar lapangan,” kata Messi saat kemenangannya pertama kali diumumkan. “Saya sangat senang dan sangat berterima kasih.”
- Getty Images Sport
Perhatian beralih ke Atlanta
Sebelum bertolak ke Spanyol, Messi dan Inter Miami harus lebih dulu fokus pada pertandingan liga yang ada di depan mata. Inter Miami bertandang ke markas Atlanta United pada Sabtu untuk membangun momentum menjelang fase pascamusim.
Inter Miami saat ini menempati posisi kedua klasemen Wilayah Timur saat musim reguler mendekati akhir. Messi juga memimpin perburuan Sepatu Emas MLS dengan 23 gol, unggul empat gol atas penyerang FC Dallas, Petar Musa. Setelah lawatan ke Atlanta dan acara pada pertengahan pekan di Oviedo, Messi akan bergabung dengan rekan-rekan setimnya di New Jersey untuk menghadapi New York Red Bulls.
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