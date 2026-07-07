Lionel Messi mencetak prestasi pertama di Piala Dunia sejak Diego Maradona! Bintang Argentina yang luar biasa ini meniru jejak rekan senegaranya dalam aksi penyelamatan dramatis di Piala Dunia saat menghadapi Mesir

Argentina berhasil melakukan salah satu comeback paling dramatis dalam sejarah turnamen ini dengan mengalahkan Mesir 3-2 di babak 16 besar. Tim asal Amerika Selatan itu sempat tertinggal dua gol setelah Yasser Ibrahim dan Mostafa Zico mencetak gol.

Menurut OptaJoe, Argentina masih tertinggal hingga menit ke-78, yang merupakan waktu paling terlambat di mana sebuah tim pernah tertinggal dua gol atau lebih dalam pertandingan Piala Dunia FIFA dan berhasil membalikkan keadaan untuk menang tanpa harus melalui babak perpanjangan waktu. Messi memicu kebangkitan tim dengan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-83 setelah sebelumnya Cristian Romero memperkecil ketertinggalan. Enzo Fernandez kemudian mencetak gol penentu kemenangan melalui sundulan pada masa tambahan waktu, menghancurkan impian Mesir dan menuntaskan kebangkitan yang luar biasa.



