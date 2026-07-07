Getty/GOAL
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Lionel Messi mencetak prestasi pertama di Piala Dunia sejak Diego Maradona! Bintang Argentina yang luar biasa ini meniru jejak rekan senegaranya dalam aksi penyelamatan dramatis di Piala Dunia saat menghadapi Mesir
Kembalinya yang bersejarah itu mengejutkan dunia
Argentina berhasil melakukan salah satu comeback paling dramatis dalam sejarah turnamen ini dengan mengalahkan Mesir 3-2 di babak 16 besar. Tim asal Amerika Selatan itu sempat tertinggal dua gol setelah Yasser Ibrahim dan Mostafa Zico mencetak gol.
Menurut OptaJoe, Argentina masih tertinggal hingga menit ke-78, yang merupakan waktu paling terlambat di mana sebuah tim pernah tertinggal dua gol atau lebih dalam pertandingan Piala Dunia FIFA dan berhasil membalikkan keadaan untuk menang tanpa harus melalui babak perpanjangan waktu. Messi memicu kebangkitan tim dengan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-83 setelah sebelumnya Cristian Romero memperkecil ketertinggalan. Enzo Fernandez kemudian mencetak gol penentu kemenangan melalui sundulan pada masa tambahan waktu, menghancurkan impian Mesir dan menuntaskan kebangkitan yang luar biasa.
Menyamai pencapaian legendaris
Kemenangan dramatis ini didorong oleh penampilan luar biasa dari Messi, yang mengulangi prestasi statistik yang tak pernah terulang selama empat dekade. Messi terus-menerus mengacaukan pertahanan Mesir sepanjang pertandingan, memadukan kemampuan mencetak gol kelas atas dengan kreativitas luar biasa dalam mengatur serangan.
OptaJoe mengungkapkan betapa luar biasanya penampilannya, dengan menyatakan: "Dua pemain terakhir yang mencetak gol, melakukan 5+ dribel, dan menciptakan 5+ peluang dari permainan terbuka dalam pertandingan @FIFAWorldCup: Lionel Messi vs Mesir (2026) dan Diego Maradona vs Belgia (1986)". Dengan menyamai prestasi Diego Maradona, Messi sekali lagi membuktikan kemampuannya yang tak tertandingi dalam memikul beban negaranya di pundaknya pada momen-momen paling kritis dalam pertandingan sistem gugur. Pengaruhnya secara keseluruhan menentukan tempo permainan dan pada akhirnya memaksa Mesir runtuh.
Performa mencetak gol yang belum pernah terjadi sebelumnya
Selain kejeniusan kreatifnya, Messi telah mencapai rekor mencetak gol yang luar biasa di turnamen ini. Meskipun Messi sebelumnya gagal mengeksekusi tendangan penalti melawan kiper Mostafa Shobeir, ia tetap tenang dan mampu mencetak gol saat momen paling krusial. Gol penyama kedudukan di menit-menit akhir ini membuatnya kini telah mencetak delapan gol di Piala Dunia FIFA 2026. Sebagaimana dicatat oleh OptaJoe, ini merupakan rekor terbanyak yang dicetak oleh seorang pemain dalam lima pertandingan pembuka timnya di satu edisi turnamen sejak Gerd Muller dari Jerman pada tahun 1970, yang mencetak 10 gol. Penyelesaian akhir yang begitu klinis ini menyoroti bagaimana Messi telah mengembangkan permainannya, memastikan Argentina tetap menjadi kekuatan serangan yang mematikan saat mereka menghadapi tekanan besar di tahap-tahap akhir kompetisi di Amerika Utara.
- Getty Images Sport
Menatap babak perempat final
Argentina kini akan bersiap menghadapi laga perempat final yang sangat dinantikan, dengan membawa momentum luar biasa dari kemenangan bersejarah 3-2 ini. Dengan Messi yang tampil di level elit dan memecahkan rekor-rekor yang telah lama bertahan, tim ini tampak sangat berbahaya. Lawan-lawan mereka harus merancang strategi pertahanan yang sempurna untuk menghentikan Messi, sementara Argentina terus mengejar gelar juara dunia lainnya tanpa henti.
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