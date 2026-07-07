AFP
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Lionel Messi mencatatkan sejarah yang tak diinginkan! Pemain Argentina yang dijuluki GOAT ini mencatatkan rekor pertama di Piala Dunia dengan kegagalan mengeksekusi penalti saat melawan Mesir
Messi mencetak rekor turnamen yang tidak diinginkan
Kapten Argentina ini tiba di Piala Dunia 2026 dengan tekad mempertahankan gelarnya, namun performa terbarunya saat mengeksekusi tendangan penalti telah menjadi bahan perbincangan utama. Setelah gagal mencetak gol dari titik penalti saat melawan Mesir di Atlanta—pertandingan di mana Mesir unggul lebih dulu berkat gol Yasser Ibrahim—Messi menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang gagal mengeksekusi dua tendangan penalti dalam satu edisi turnamen (tidak termasuk adu penalti).
Pencapaian yang tidak diinginkan ini menyusul kegagalan sebelumnya di awal turnamen saat melawan Austria. Terlepas dari statusnya sebagai pemain terhebat sepanjang masa, tekanan psikologis di titik penalti tampaknya membebani pemain veteran ini, yang terus memimpin negaranya melewati babak gugur yang menantang di Amerika Utara.
- AFP
Kesulitan dalam tendangan penalti pada tahun 2026
Messi tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan ini, karena turnamen 2026 mencatat penurunan signifikan dalam efektivitas tendangan penalti dari jarak 12 yard. Menurut data terkini, tingkat konversi sebesar 65,3% merupakan yang terburuk dalam sejarah Piala Dunia sejak 1966, yang menunjukkan bahwa kiper dan tekanan tinggi sedang memenangkan pertarungan melawan para penendang terbaik dunia.
Bintang Argentina ini sebelumnya mengakui bahwa ia sangat terpukul oleh kegagalan-kegagalan tersebut, terutama ketika terjadi di awal pertandingan-pertandingan krusial. Meskipun ia terus memecahkan rekor-rekor gol di ajang lain, peluang-peluang yang terlewatkan dari titik penalti telah memicu perdebatan mengenai apakah spesialis lain dalam skuad harus mengambil alih tugas tersebut di masa depan.
- AFP
Impian Argentina terancam oleh tim Firaun
Babak pertama pertandingan Mesir melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026 berakhir dengan keunggulan mengejutkan 1-0 bagi tim Firaun, berkat sundulan brilian dari bek Yasser Ibrahim, yang berhasil melompat lebih tinggi daripada Lisandro Martinez dalam duel udara.
Harapan Argentina untuk mempertahankan gelar juara Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut kini terancam, karena Mohamed Salah dan rekan-rekannya bertahan dengan gigih untuk mengamankan kemenangan, sementara Messi terus-menerus mengalami nasib sial di depan gawang saat berhadapan dengan kiper Mesir yang tampil luar biasa, Mostafa Shobeir.
Pengakuan jujur sang kapten
Saat merefleksikan kegagalannya mencetak gol dari tendangan penalti sebelumnya melawan Austria, sang kapten—seperti biasa—berbicara blak-blakan mengenai penampilannya. Messi berkata: "Hari ini ada momen di mana saya sangat marah karena gagal mengeksekusi penalti. Tendangan saya sangat buruk, dan untungnya kami mampu membalikkan keadaan, memimpin, dan meraih tiga poin, yang itulah yang terpenting."
Meskipun merasa “sangat marah” karena gagal mengeksekusi tendangan penalti di awal pertandingan—sesuatu yang tidak biasa baginya—ia tetap fokus pada tujuan bersama. Ia menambahkan: “Tentu saja meraih kemenangan sudah menjadi bagian dari rencana kami. Kami tahu ini tidak akan mudah, terutama mengingat bagaimana Piala Dunia ini berlangsung.”
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