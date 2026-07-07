Lionel Messi mencatatkan sejarah yang tak diinginkan! Pemain Argentina yang dijuluki GOAT ini mencatatkan rekor pertama di Piala Dunia dengan kegagalan mengeksekusi penalti saat melawan Mesir

Kapten Argentina ini tiba di Piala Dunia 2026 dengan tekad mempertahankan gelarnya, namun performa terbarunya saat mengeksekusi tendangan penalti telah menjadi bahan perbincangan utama. Setelah gagal mencetak gol dari titik penalti saat melawan Mesir di Atlanta—pertandingan di mana Mesir unggul lebih dulu berkat gol Yasser Ibrahim—Messi menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang gagal mengeksekusi dua tendangan penalti dalam satu edisi turnamen (tidak termasuk adu penalti).

Pencapaian yang tidak diinginkan ini menyusul kegagalan sebelumnya di awal turnamen saat melawan Austria. Terlepas dari statusnya sebagai pemain terhebat sepanjang masa, tekanan psikologis di titik penalti tampaknya membebani pemain veteran ini, yang terus memimpin negaranya melewati babak gugur yang menantang di Amerika Utara.



