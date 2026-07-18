Lionel Messi memuji Lamine Yamal yang 'luar biasa' menjelang laga final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina

Menjelang laga krusial tersebut, kapten Argentina Messi melontarkan pujian tinggi kepada pemain sayap muda itu dan mengakui perkembangan luar biasa yang telah ia tunjukkan di kancah internasional.

Messi mengatakan: "Lamine adalah pemain yang fantastis, yang telah saya ikuti dengan cermat karena ia bermain untuk klub yang saya cintai dan selalu saya doakan yang terbaik. Di usianya yang baru 19 tahun, ia sudah menjadi salah satu tokoh terkemuka di dunia. Ia masih memiliki karier yang panjang di depannya dan kesempatan untuk mencetak prestasi bersejarah. Kami akan berusaha memastikan hal itu tidak terjadi kali ini!"



