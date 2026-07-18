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Lionel Messi memuji Lamine Yamal yang 'luar biasa' menjelang laga final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina
- GOAL
Pertarungan para legenda La Masia
Final Piala Dunia akhir pekan ini akan menjadi pertarungan epik saat dua generasi emas lulusan akademi Barcelona saling berhadapan di New Jersey. Bintang muda Spanyol berusia 19 tahun, Yamal, bersiap menantang kapten ikonik mantan klubnya dalam pertandingan penentu gelar dunia ini. Duel ini semakin menarik perhatian publik setelah beredarnya kembali foto lawas yang viral, yang memperlihatkan sang megabintang menggendong Yamal saat masih bayi dalam sesi pemotretan amal.
Messi memuji bintang muda yang sedang naik daun
Menjelang laga krusial tersebut, kapten Argentina Messi melontarkan pujian tinggi kepada pemain sayap muda itu dan mengakui perkembangan luar biasa yang telah ia tunjukkan di kancah internasional.
Messi mengatakan: "Lamine adalah pemain yang fantastis, yang telah saya ikuti dengan cermat karena ia bermain untuk klub yang saya cintai dan selalu saya doakan yang terbaik. Di usianya yang baru 19 tahun, ia sudah menjadi salah satu tokoh terkemuka di dunia. Ia masih memiliki karier yang panjang di depannya dan kesempatan untuk mencetak prestasi bersejarah. Kami akan berusaha memastikan hal itu tidak terjadi kali ini!"
Perputaran nasib yang luar biasa
Saat mengenang momen unik yang baru-baru ini menggemparkan media sosial, sang legenda bernomor punggung 10 itu mengenang pertemuan tak terduga yang mempertemukannya secara langsung dengan sang wonderkid lebih dari satu dekade lalu.
Ia menambahkan: "Foto itu luar biasa. Hidup... Saya pernah berfoto dengannya saat dia masih bayi, dan kini kami akan berhadapan di final Piala Dunia. Dia salah satu yang terbaik di dunia saat ini, dan saya mendoakan yang terbaik untuknya karena kesuksesannya juga akan menjadi kesuksesan Barcelona. Tentu saja, kami akan berusaha bermain sebaik mungkin agar dia tidak bisa menampilkan permainan terbaiknya, meskipun itu sulit."
Dominasi global dipertaruhkan
Kedua tim memasuki laga puncak ini dalam performa terbaiknya, dengan Spanyol membanggakan rekor tak terkalahkan dalam 17 pertandingan, sementara Albiceleste telah mengoleksi 14 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Barisan pertahanan La Roja harus tetap waspada menghadapi kapten lawan, yang memimpin daftar pencetak gol turnamen ini bersama Kylian Mbappe dengan delapan gol. Pertarungan taktis di New York New Jersey Stadium ini akan menguji konsistensi kolektif kedua raksasa tersebut saat mereka berjuang untuk mengukuhkan status mereka sebagai penguasa baru sepak bola dunia.
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