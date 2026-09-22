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Lionel Messi memperkenalkan kostum khusus Argentina untuk laga perpisahan emosional melawan Benin saat bintang Inter Miami itu bersiap pensiun dari tim nasional
Akhir sebuah era
Messi secara resmi sedang bersiap mengucapkan selamat tinggal kepada sepakbola internasional. Penyerang berusia 39 tahun itu, yang baru saja tampil menonjol di Piala Dunia keenamnya, akan memainkan laga terakhirnya untuk Argentina pada 6 Oktober melawan Benin di Monumental.
Setelah sebelumnya mengumumkan pensiun dari tim nasional, Messi mendapat panggilan khusus dari pelatih kepala Lionel Scaloni. Laga persahabatan mendatang ini menjadi tribut khusus untuk sang penyerang legendaris sebagai bagian dari jeda FIFA saat ini.
Para penggemar di seluruh dunia kini bersiap menyambut malam yang emosional. Pertandingan itu akan menjadi perpisahan yang pantas bagi pemain yang telah mendefinisikan ulang olahraga ini sepanjang karier panjangnya.
Sebuah jersey untuk seumur hidup
Untuk menandai momen bersejarah ini, sebuah jersey peringatan sengaja didesain untuk kapten tim nasional tersebut. Bintang Inter Miami itu menggunakan media sosial pada Senin untuk membagikan kabar menggembirakan tersebut kepada para pendukung setianya. Dengan mengunggah video yang menampilkan bagian belakang jersey khusus itu di Instagram, Messi menegaskan antusiasmenya untuk pertandingan tersebut. “Satu pertandingan terakhir... Sebuah jersey untuk seumur hidup,” tulisnya bersama klip itu.
Warisan pemecah rekor
Dalam rentang luar biasa lebih dari dua dekade, Messi telah mencatatkan 207 penampilan untuk negaranya. Saat ini, ia memegang rekor sepanjang masa tim nasional di berbagai kategori, dengan torehan luar biasa 125 gol dan 68 assist.
Lemari trofinya di panggung internasional juga sama mencengangkan dan bersejarahnya. Setelah meraih medali emas Olimpiade di ajang 2008, ia pada akhirnya memimpin negaranya meraih gelar Copa America secara beruntun pada 2021 dan 2024, sekaligus mengangkat trofi Finalissima pada 2022.
Namun, warisannya benar-benar dipastikan di Piala Dunia 2022 di Qatar. Messi menjadi figur sentral yang tak terbantahkan saat Argentina menaklukkan dunia, menjadikan perpisahannya yang akan datang sebagai bab penutup dari salah satu karier paling sarat gelar dalam sejarah olahraga ini.
- AFP
Tur perpisahan terakhir
Sebelum laga utama pada 6 Oktober, Argentina harus menjalani jeda internasional yang padat. Skuad Scaloni akan memulai rangkaian tiga laga persahabatan melawan Bolivia pada 30 September di Stadion Mario Alberto Kempes, Cordoba.
Setelah laga pembuka itu, tim akan bertolak ke Buenos Aires untuk menjamu Burkina Faso pada 3 Oktober. Dua pertandingan terakhir dalam jadwal Scaloni, termasuk duel yang sangat dinantikan melawan Benin, akan digelar di stadion ikonik Monumental.
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