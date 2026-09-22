Messi secara resmi sedang bersiap mengucapkan selamat tinggal kepada sepakbola internasional. Penyerang berusia 39 tahun itu, yang baru saja tampil menonjol di Piala Dunia keenamnya, akan memainkan laga terakhirnya untuk Argentina pada 6 Oktober melawan Benin di Monumental.

Setelah sebelumnya mengumumkan pensiun dari tim nasional, Messi mendapat panggilan khusus dari pelatih kepala Lionel Scaloni. Laga persahabatan mendatang ini menjadi tribut khusus untuk sang penyerang legendaris sebagai bagian dari jeda FIFA saat ini.

Para penggemar di seluruh dunia kini bersiap menyambut malam yang emosional. Pertandingan itu akan menjadi perpisahan yang pantas bagi pemain yang telah mendefinisikan ulang olahraga ini sepanjang karier panjangnya.