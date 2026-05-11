Lionel Messi membagikan reaksi emosionalnya atas keberhasilan Barcelona meraih gelar La Liga dua kali berturut-turut
GOAT merayakannya dari jauh
Messi mungkin sedang bermain sepak bola ribuan mil jauhnya bersama Inter Miami, namun hatinya tetap tertambat di Spotify Camp Nou. Tak lama setelah peluit akhir dibunyikan pada Minggu malam, pemenang Ballon d'Or delapan kali itu mengunggah pesan di akun Instagram resminya untuk merayakan momen tersebut. Unggahannya, yang dengan cepat menjadi viral di kalangan pendukung setia Blaugrana, berbunyi: "Campeones!!! Visca el Barca!!! (Hidup Barca)"
Pesan tersebut merupakan bentuk dukungan yang jelas bagi skuad asuhan Hansi Flick, yang telah mendominasi kancah domestik selama dua tahun berturut-turut. Messi, yang tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut, telah sering menunjukkan keterikatannya yang terus berlanjut dengan raksasa Catalan itu sejak kepergiannya pada tahun 2021, dan kemenangan terbaru ini memberikan kesempatan yang sempurna untuk merayakan bersama Blaugrana yang dicintainya.Instagram/leomessi
Kemenangan di Clasico memastikan gelar juara
Gelar juara diraih dengan cara yang paling memuaskan bagi para penggemar Barcelona, berkat kemenangan telak 2-0 atas rival abadi mereka, Real Madrid. Menjelang pertandingan, tuan rumah menyadari bahwa satu poin saja sudah cukup untuk mempertahankan gelar mereka, namun mereka justru meraih kemenangan meyakinkan yang membuat mereka unggul 14 poin di puncak klasemen dengan tiga pertandingan tersisa. Gol-gol dari Marcus Rashford dan Ferran Torres di babak pertama terbukti menjadi penentu kemenangan.
Ini adalah malam bersejarah, bukan hanya karena poin yang diraih. Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang dan penuh cerita dari rivalitas ini, klub Catalan tersebut berhasil secara matematis memastikan gelar La Liga secara langsung melawan musuh bebuyutan mereka. Suasana di Catalonia memuncak karena hasil akhir tersebut tidak hanya mengukuhkan status mereka sebagai juara, tetapi juga menyamakan rekor head-to-head sepanjang masa antara kedua klub menjadi 106 kemenangan masing-masing.
Kemenangan mengharukan Flick di tengah tragedi pribadi
Kemenangan tersebut memiliki makna emosional yang mendalam bagi Flick, yang tetap berdiri di pinggir lapangan meski tengah menghadapi duka yang mendalam. Klub telah mengonfirmasi pada hari itu bahwa ayah Flick meninggal dunia semalam, sehingga menyelimuti persiapan prapertandingan dengan suasana duka. Pelatih berusia 61 tahun itu mengambil keputusan berani untuk memimpin timnya dalam laga Clasico sebelum kembali ke Jerman untuk berkumpul bersama keluarganya. Para pemain jelas merespons dedikasi manajer mereka, menampilkan performa yang terkendali yang memberikan gelar liga kedua bagi pelatih asal Jerman itu dalam dua tahun berturut-turut sejak bergabung dengan klub.
Madrid dalam kekacauan sementara Barcelona mendominasi
Sementara Barcelona merayakan kemenangan, suasana di ibu kota Spanyol dipenuhi nuansa krisis. Real Madrid tampak tak berdaya di Camp Nou dan tak pernah benar-benar mengancam untuk merusak pesta tersebut. Kekalahan ini mencerminkan musim yang penuh perjuangan bagi Los Blancos, yang kesulitan menjaga konsistensi dan harus menghadapi gesekan internal di ruang ganti sepanjang musim ini.
Bagi para penggemar Barca, melihat pemain terbaik sepanjang masa mereka, Messi, ikut merayakan dari Florida hanya menambah rasa kebersamaan klub yang kembali bersatu dan berjaya di puncak sepak bola Spanyol.