Lionel Messi membagikan reaksi emosionalnya atas keberhasilan Barcelona meraih gelar La Liga dua kali berturut-turut

Messi mungkin sedang bermain sepak bola ribuan mil jauhnya bersama Inter Miami, namun hatinya tetap tertambat di Spotify Camp Nou. Tak lama setelah peluit akhir dibunyikan pada Minggu malam, pemenang Ballon d'Or delapan kali itu mengunggah pesan di akun Instagram resminya untuk merayakan momen tersebut. Unggahannya, yang dengan cepat menjadi viral di kalangan pendukung setia Blaugrana, berbunyi: "Campeones!!! Visca el Barca!!! (Hidup Barca)"

Pesan tersebut merupakan bentuk dukungan yang jelas bagi skuad asuhan Hansi Flick, yang telah mendominasi kancah domestik selama dua tahun berturut-turut. Messi, yang tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut, telah sering menunjukkan keterikatannya yang terus berlanjut dengan raksasa Catalan itu sejak kepergiannya pada tahun 2021, dan kemenangan terbaru ini memberikan kesempatan yang sempurna untuk merayakan bersama Blaugrana yang dicintainya.

