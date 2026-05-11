Getty
Diterjemahkan oleh
Lionel Messi masuk dalam daftar sementara skuad Argentina untuk Piala Dunia bersama Alejandro Garnacho dan Lisandro Martinez - namun bintang Serie A yang telah mengoleksi 40 caps itu tidak masuk dalam daftar
Messi menjadi bintang utama skuad, sementara Dybala dan Correa absen
Messi secara resmi dipastikan akan tampil di ajang bergengsi tingkat dunia yang diperkirakan akan menjadi penampilan terakhirnya, setelah namanya masuk dalam daftar 55 pemain sementara timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026.
Bintang Inter Miami ini memimpin skuad yang menggabungkan inti tim juara Piala Dunia 2022 di Qatar dengan beberapa wajah baru.
Namun, berita yang paling mengejutkan datang dari para pemain yang tidak masuk daftar. Paulo Dybala dari Roma, yang telah 40 kali membela negaranya, adalah pemain paling terkenal yang tidak masuk dalam daftar Scaloni, bersama mantan penyerang Atletico Madrid Angel Correa, yang kini bermain untuk UANL di Meksiko, dan Valentin Castellanos dari West Ham.
- AFP
Perubahan taktik dari Scaloni
Tidak dimasukkannya Dybala dan Correa menandakan adanya perubahan taktis yang signifikan dari Scaloni, yang justru memilih untuk memasukkan Mateo Pellegrino dari Parma dan Matias Soule dari Roma.
Meskipun Soule telah tampil konsisten di Italia, sebelumnya ada kekecewaan dari pihak pemain tersebut terkait kurangnya kesempatan bermain.
Daftar sementara ini harus dipangkas menjadi skuad final beranggotakan 26 pemain pada 30 Mei, artinya banyak pemain yang masuk secara mengejutkan masih harus berjuang untuk mendapatkan tempat di pesawat menuju Amerika Utara.
Termasuk bintang-bintang PL dan talenta muda
Liga Premier terwakili dengan baik dalam daftar pemanggilan awal ini, dengan bek Manchester United Lisandro Martinez dan Enzo Fernandez dari Chelsea sama-sama masuk dalam daftar.
Alejandro Garnacho, yang belum pernah bermain di level internasional sejak September 2024, juga kembali masuk dalam skuad. Scaloni telah menunjukkan kesediaannya untuk memberikan kesempatan kepada generasi penerus, termasuk pemain remaja sensasional seperti Franco Mastantuono dari Real Madrid dan Claudio Echeverri dari Girona.
Selain gerakan pemuda ini, beberapa wajah lama telah berjuang keras untuk kembali masuk dalam persaingan. Emiliano Buendia dari Aston Villa dan Nicolas Dominguez dari Nottingham Forest dipanggil kembali meskipun performa mereka menurun dalam beberapa bulan terakhir.
- Getty Images
Kejutan di kancah domestik dan kedalaman skuad
Scaloni telah mengamati dengan cermat Liga Primera Argentina untuk memperkuat opsi pertahanannya. Bek Boca Juniors, Lautaro Di Lollo, dan Zaid Romero dari Getafe termasuk di antara nama-nama yang mengejutkan yang masuk dalam barisan pertahanan.
Namun, tidak ada tempat bagi pemain andalan Estudiantes, Tomas Palacios, atau Mariano Troilo yang sangat diunggulkan, keduanya sebelumnya berada di pinggiran skuad pada jendela transfer sebelumnya. Pemilihan pemain bertahan ini menyoroti keinginan Scaloni akan ketangguhan fisik saat mereka bersiap untuk turnamen maraton di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.
Persaingan untuk memperebutkan tempat terakhir dalam skuad yang terdiri dari 26 pemain sangat ketat di posisi penjaga gawang. Meskipun Emiliano Martinez dan Geronimo Rulli sudah pasti masuk, posisi pilihan ketiga menjadi pertarungan langsung antara Juan Musso dari Atletico Madrid dan Walter Benitez dari Crystal Palace.