Lionel Messi masuk dalam daftar sementara skuad Argentina untuk Piala Dunia bersama Alejandro Garnacho dan Lisandro Martinez - namun bintang Serie A yang telah mengoleksi 40 caps itu tidak masuk dalam daftar

Messi secara resmi dipastikan akan tampil di ajang bergengsi tingkat dunia yang diperkirakan akan menjadi penampilan terakhirnya, setelah namanya masuk dalam daftar 55 pemain sementara timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026.

Bintang Inter Miami ini memimpin skuad yang menggabungkan inti tim juara Piala Dunia 2022 di Qatar dengan beberapa wajah baru.

Namun, berita yang paling mengejutkan datang dari para pemain yang tidak masuk daftar. Paulo Dybala dari Roma, yang telah 40 kali membela negaranya, adalah pemain paling terkenal yang tidak masuk dalam daftar Scaloni, bersama mantan penyerang Atletico Madrid Angel Correa, yang kini bermain untuk UANL di Meksiko, dan Valentin Castellanos dari West Ham.