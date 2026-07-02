Lionel Messi lolos begitu saja! Timnas AS yang marah dibuat bingung oleh kartu merah yang diterima Folarin Balogun di Piala Dunia, yang mirip dengan pelanggaran yang dilakukan kapten Argentina namun tidak mendapat sanksi

Pochettino sangat tidak setuju dengan kartu merah tersebut, dan menegaskan bahwa Balogun tidak berniat melukai lawannya. Pelatih timnas AS itu juga mengungkapkan bahwa sang penyerang merasa kecewa setelah mengetahui bahwa ia akan absen pada pertandingan berikutnya.

"Menurut saya? Itu sama sekali bukan kartu merah," kata Pochettino, seperti dikutip The Athletic. "Tidak ada niat sama sekali untuk menginjak pemain itu. Itu adalah aksi biasa dalam sepak bola yang terjadi secara tidak sengaja.

"Dia sangat kecewa. Itu adalah tindakan yang tidak disengaja, dia sedih. Kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah perasaan ini. Inilah sepak bola. Pasti dia akan membantu kami tampil maksimal dan semoga kami bisa lolos ke babak berikutnya sehingga dia bisa bermain lagi."

Selain itu, Weston McKennie juga sependapat dengan pelatihnya, dengan menyatakan bahwa para pemain di ruang ganti merasa kecewa dengan keputusan wasit. Dia berkata: "Saya belum menonton ulang insiden itu, tapi para pemain membicarakannya di ruang ganti, dan saya merasa jelas wasit telah mengambil keputusan, tapi menurut saya keputusan itu patut dipertanyakan.

"Menurut saya, ada banyak insiden serupa sepanjang turnamen ini yang menimpa pemain lain tanpa mendapat kartu sama sekali, jadi ini mengecewakan, dan saya tidak tahu prosedur bagaimana mereka sampai pada kesimpulan itu. Tapi ya, dari apa yang dikatakan rekan-rekan setim saya, saya rasa itu bukan kartu merah. Paling-paling mungkin kartu kuning, tapi itu tidak disengaja."