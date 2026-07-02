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Lionel Messi lolos begitu saja! Timnas AS yang marah dibuat bingung oleh kartu merah yang diterima Folarin Balogun di Piala Dunia, yang mirip dengan pelanggaran yang dilakukan kapten Argentina namun tidak mendapat sanksi
Timnas AS mempertanyakan konsistensi setelah Balogun diusir dari lapangan
Amerika Serikat berhasil meraih kemenangan 2-0 yang diraih dengan susah payah atas Bosnia, namun hasil tersebut teredam oleh kartu merah yang diterima Balogun pada menit ke-64. Setelah peninjauan VAR yang cukup lama, striker tersebut diberi kartu merah langsung ketika kakinya mendarat di pergelangan kaki Tarik Muharemovic saat berebut bola.
Keputusan tersebut segera menjadi bahan perbincangan setelah mantan bek timnas AS, Lalas, membagikan cuplikan aksi perebutan bola yang dilakukan Messi saat melawan Aljazair di awal turnamen. Lalas berpendapat bahwa kedua insiden tersebut serupa, namun Messi lolos tanpa sanksi disiplin apa pun, sehingga memicu kritik terhadap konsistensi wasit dan keputusan VAR.
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Pochettino mengkritik keputusan tersebut
Pochettino sangat tidak setuju dengan kartu merah tersebut, dan menegaskan bahwa Balogun tidak berniat melukai lawannya. Pelatih timnas AS itu juga mengungkapkan bahwa sang penyerang merasa kecewa setelah mengetahui bahwa ia akan absen pada pertandingan berikutnya.
"Menurut saya? Itu sama sekali bukan kartu merah," kata Pochettino, seperti dikutip The Athletic. "Tidak ada niat sama sekali untuk menginjak pemain itu. Itu adalah aksi biasa dalam sepak bola yang terjadi secara tidak sengaja.
"Dia sangat kecewa. Itu adalah tindakan yang tidak disengaja, dia sedih. Kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah perasaan ini. Inilah sepak bola. Pasti dia akan membantu kami tampil maksimal dan semoga kami bisa lolos ke babak berikutnya sehingga dia bisa bermain lagi."
Selain itu, Weston McKennie juga sependapat dengan pelatihnya, dengan menyatakan bahwa para pemain di ruang ganti merasa kecewa dengan keputusan wasit. Dia berkata: "Saya belum menonton ulang insiden itu, tapi para pemain membicarakannya di ruang ganti, dan saya merasa jelas wasit telah mengambil keputusan, tapi menurut saya keputusan itu patut dipertanyakan.
"Menurut saya, ada banyak insiden serupa sepanjang turnamen ini yang menimpa pemain lain tanpa mendapat kartu sama sekali, jadi ini mengecewakan, dan saya tidak tahu prosedur bagaimana mereka sampai pada kesimpulan itu. Tapi ya, dari apa yang dikatakan rekan-rekan setim saya, saya rasa itu bukan kartu merah. Paling-paling mungkin kartu kuning, tapi itu tidak disengaja."
Lalas menyoroti standar ganda terhadap Messi
Sementara itu, Lalas mempertanyakan mengapa Messi lolos dari sanksi atas pelanggaran serupa, dengan berargumen bahwa keputusan yang kontras tersebut menyoroti kurangnya konsistensi dalam penerapan VAR selama turnamen.
"Itu bukan kartu merah," kata Lalas dalam podcastState of the Union. "Saya mengerti bahwa pada saat itu terlihat buruk, dan ketika Anda melihatnya di video, itu juga terlihat buruk. Namun, Anda harus memiliki insting dan pemahaman tentang apa yang sedang terjadi. Menurut saya, itu keputusan yang buruk.
"Perlu dikatakan bahwa jika namanya adalah Messi, seperti yang telah kita lihat sebelumnya dalam turnamen ini, dia pasti masih berada di lapangan dan masih bisa bermain di Seattle pada hari Senin."
- Getty Images Sport
Timnas AS akan menghadapi babak berikutnya tanpa penyerang andalannya
Timnas Amerika Serikat sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan babak 16 besar melawan Belgia di Seattle, namun ketersediaan Balogun masih diragukan. Jika kartu merah tersebut tetap berlaku, Pochettino harus mencari cara untuk menggantikan pencetak gol terbanyaknya di tahap krusial turnamen ini.
Lamanya skorsingnya masih belum pasti. Berdasarkan peraturan FIFA, kartu merah langsung akibat pelanggaran berat dikenakan skorsing minimal satu pertandingan, meskipun skorsing yang lebih lama masih mungkin terjadi jika komite disiplin menilai pelanggaran tersebut sangat berbahaya. Timnas AS diperkirakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.