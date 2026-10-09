Icon Sportswire
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Lionel Messi kembali berlatih bersama Inter Miami saat ikon Argentina itu mengalihkan fokus ke upaya menembus playoff MLS setelah perpisahan emosional dengan tim nasionalnya
Jimat veteran kembali menjalani latihan domestik
Ikon berusia 39 tahun itu telah kembali ke Florida untuk memulihkan kebugarannya setelah penampilan perpisahan yang emosional dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin pada Selasa. Ia menutupnya dengan gaya di hadapan para pendukung tuan rumahnya di Buenos Aires, mengeksekusi penalti dan menciptakan dua gol. Di bawah pelatih kepala Kily Gonzalez, fokusnya kini sepenuhnya tertuju pada menuntaskan musim reguler untuk mengunci tempat di playoff MLS.
- Getty Images Sport
Maestro produktif memimpin metrik serangan
Ketajaman penyerang veteran itu terus mendominasi daftar statistik individu di kasta tertinggi Amerika Utara musim ini. Ia memimpin daftar pencetak gol liga dengan 21 gol sekaligus berada di puncak daftar assist berkat 13 umpan penentu. Ancaman menyerang itu kian ditegaskan oleh 150 tembakan tepat sasaran, unggul jauh atas pesaing terdekatnya, Milan Iloski, yang mencatatkan 105 percobaan.
Tim asal Florida membidik penentuan unggulan pascamusim
Produktivitas serangan yang luar biasa itu menjadi landasan bagi dorongan Miami menuju babak playoff pada fase akhir musim reguler. Saat ini berada di posisi ketiga dengan 46 poin dari 27 pertandingan, Miami tetap sejajar dengan New England yang menempati peringkat kedua sembari berusaha memangkas keunggulan 14 poin Nashville yang sangat besar. Finis di tujuh besar dalam tujuh laga tersisa akan menjamin tim asuhan Gonzalez lolos langsung ke seri Best-of-3, sehingga terhindar dari laga wild-card yang berisiko.
- Getty Images Sport
Tamu ibu kota menguji kredensial konferensi
Inter Miami kembali beraksi di kompetisi domestik pada Sabtu saat D.C. United bertandang ke Nu Stadium untuk laga menarik Wilayah Timur. Pertanyaan wajar muncul soal kondisi sang playmaker setelah penerbangan jarak jauh sekembalinya dari tugas internasional bersama Argentina. Dengan persaingan untuk mengamankan posisi langsung ke playoff kian memanas, meraih poin penuh atas tim ibu kota menjadi hal yang krusial agar pasukan Gonzalez tetap berada di jalur menuju postseason.
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