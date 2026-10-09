Produktivitas serangan yang luar biasa itu menjadi landasan bagi dorongan Miami menuju babak playoff pada fase akhir musim reguler. Saat ini berada di posisi ketiga dengan 46 poin dari 27 pertandingan, Miami tetap sejajar dengan New England yang menempati peringkat kedua sembari berusaha memangkas keunggulan 14 poin Nashville yang sangat besar. Finis di tujuh besar dalam tujuh laga tersisa akan menjamin tim asuhan Gonzalez lolos langsung ke seri Best-of-3, sehingga terhindar dari laga wild-card yang berisiko.