Pedro telah mengucapkan selamat tinggal yang penuh emosi kepada Lazio setelah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub tersebut melawan Pisa pada Sabtu malam, mengakhiri penampilannya dengan sebuah gol dalam kemenangan comeback. Dalam wawancara dengan saluran YouTube resmi klub, pemain asal Spanyol itu menegaskan bahwa petualangannya di ibu kota Italia telah berakhir setelah masa bakti yang mengesankan. Selama berkarier di Roma, pemain berusia 38 tahun ini telah tampil dalam 209 pertandingan dan mencetak 39 gol. Namun, musim ini merupakan musim yang sulit bagi tim, karena Lazio hanya finis di peringkat kesembilan Serie A dan sama sekali gagal lolos ke kompetisi Eropa mana pun.