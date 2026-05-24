Lionel Messi ke Lazio! Mantan penyerang Barcelona, Pedro, menyebutkan para pemain yang pernah ia upayakan untuk didatangkan-dengan David de Gea juga masuk dalam daftar yang dipenuhi bintang-bintang tersebut
Perpisahan yang mengharukan mengakhiri perjalanan legendaris Lazio
Pedro telah mengucapkan selamat tinggal yang penuh emosi kepada Lazio setelah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub tersebut melawan Pisa pada Sabtu malam, mengakhiri penampilannya dengan sebuah gol dalam kemenangan comeback. Dalam wawancara dengan saluran YouTube resmi klub, pemain asal Spanyol itu menegaskan bahwa petualangannya di ibu kota Italia telah berakhir setelah masa bakti yang mengesankan. Selama berkarier di Roma, pemain berusia 38 tahun ini telah tampil dalam 209 pertandingan dan mencetak 39 gol. Namun, musim ini merupakan musim yang sulit bagi tim, karena Lazio hanya finis di peringkat kesembilan Serie A dan sama sekali gagal lolos ke kompetisi Eropa mana pun.
Upaya transfer ambisius untuk para bintang internasional
Meski fokus pada lapangan, Pedro mengakui pernah berperan sebagai "perekrut tak resmi", dan mengungkapkan bahwa Messi, David de Gea, dan Jordi Alba adalah para pemain yang pernah ia coba datangkan ke Lazio. "Saya selalu berusaha," kata Pedro saat ditanya apakah ia pernah hampir berhasil meyakinkan mantan rekan setimnya untuk bergabung. "Bahkan dengan Messi, jelas itu tidak mudah (tertawa). Lalu Jordi Alba dan De Gea saat mereka berstatus bebas transfer. Saya juga ingat pernah membicarakan Bartra dengan Sarri. Dan David Luiz. Saya sangat ingin mereka merasakan antusiasme para penggemar kami."
Karier gemilang yang tak tertandingi
Pedro meninggalkan dunia sepak bola Italia dengan membawa salah satu riwayat prestasi paling gemilang dalam sejarah olahraga ini. Pemain sayap veteran ini pernah menjuarai Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa bersama Spanyol, setelah mengangkat trofi pada tahun 2010 dan 2012. Di level klub, masa kejayaannya bersama Barcelona membawanya meraih tiga gelar Liga Champions, lima gelar La Liga, dan dua gelar Piala Dunia Antarklub. Ia juga meraih kesuksesan besar di Inggris bersama Chelsea, dengan meraih satu gelar Liga Premier, Liga Europa, dan Piala FA.
Apa langkah selanjutnya bagi pemain veteran asal Spanyol ini?
Setelah mengakhiri masa-masa indahnya di Italia, pemain senior ini belum mengonfirmasi langkah selanjutnya. Dalam pesan perpisahannya, ia menyerukan persatuan di antara para pemain, staf, dan suporter Lazio. "Hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun kembali persatuan antara skuad, suporter, dan klub, sehingga semua pihak bergerak ke arah yang sama," kata Pedro. "Saya yakin bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Lazio akan kembali meraih trofi dan bersaing di kancah Eropa. Dan saya berharap suatu hari nanti bisa kembali untuk membantu."