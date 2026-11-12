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Lionel Messi incar penghargaan MVP MLS ketiga berturut-turut yang bersejarah, sementara bintang timnas Amerika Serikat Cavan Sullivan menjadi finalis termuda sepanjang sejarah
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Messi incar satu lagi rekor dalam sejarah MLS
Masuknya Messi dalam daftar kandidat menyusul satu lagi musim reguler yang produktif bersama Inter Miami. Ia berupaya menjadi pemain pertama dalam sejarah liga yang meraih penghargaan tersebut tiga kali, setelah memenanginya pada 2024 dan 2025. Pemain asal Argentina itu mencetak 26 gol dan menyumbang 17 assist dalam 31 penampilan, meraih Sepatu Emas, serta memimpin MLS dengan total 43 kontribusi gol.
Para pesaingnya juga punya alasan kuat untuk meraih penghargaan tersebut. Sullivan membantu mendorong peningkatan performa Philadelphia setelah jeda Piala Dunia, sementara Mukhtar memainkan peran penting dalam keberhasilan Nashville menjuarai Supporters’ Shield. Evander mencatatkan 31 kontribusi gol untuk Cincinnati, sedangkan Guilherme membantu Houston kembali ke babak play-off setelah gagal lolos pada 2025.
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Pelatih terbaik tahun ini sarat talenta
B.J. Callaghan dari Nashville, Yoann Damet dari St. Louis CITY SC, dan Jesper Sørensen dari Vancouver Whitecaps menjadi finalis penghargaan Pelatih Terbaik MLS Sigi Schmid.
Callaghan membawa Nashville meraih 77 poin, rekor liga, sementara Damet memimpin timnya melalui 21 pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi, rentetan terpanjang yang pernah dicatat klub MLS. Sørensen membawa Vancouver memuncaki Wilayah Barat dengan 64 poin, rekor klub.
Nashville menjadi klub dengan finalis terbanyak dalam kategori-kategori yang telah diumumkan, yakni enam orang. Andy Najar, Jeisson Palacios, dan Maxwell Woledzi mengisi seluruh daftar kandidat Pemain Bertahan Terbaik, sementara Brian Schwake bersaing untuk penghargaan Kiper Terbaik.
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Sullivan juga masuk nominasi Pemain Muda Terbaik Tahun Ini
Musim yang mencuatkan nama Sullivan juga membuatnya masuk daftar finalis Pemain Muda Terbaik Tahun Ini, bersama Julian Hall dan Adri Mehmeti, dua rekan setim di Red Bull New York.
Gelandang Union itu mengakhiri musim reguler dengan sembilan gol dan 14 assist, mencetak rekor MLS untuk kontribusi gol terbanyak dari seorang pemain remaja saat Philadelphia memastikan tiket ke play-off. Hall dan Mehmeti juga menjalani musim yang membuat nama mereka mencuat, dengan ketiganya mendapat panggilan ke timnas AS.
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Daftar Lengkap
Pemain Terbaik MLS Landon Donovan
- Evander (FC Cincinnati)
- Guilherme (Houston Dynamo FC)
- Lionel Messi (Inter Miami CF)
- Hany Mukhtar (Nashville SC)
- Cavan Sullivan (Philadelphia Union)
Pelatih Terbaik MLS Sigi Schmid
- B.J. Callaghan (Nashville SC)
- Yoann Damet (St. Louis CITY SC)
- Jesper Sørensen (Vancouver Whitecaps FC)
Tokoh Kemanusiaan MLS Tahun Ini
- Paul Arriola (Seattle Sounders FC)
- Andrew Farrell (New England Revolution)
- Telasco Segovia (Inter Miami CF)
- Mason Stajduhar (Real Salt Lake)
- Brad Stuver (Austin FC)
Pemain dengan Kebangkitan Terbaik MLS
- Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps FC)
- Nick Hagglund (FC Cincinnati)
- Eduard Löwen (San Jose Earthquakes)
Bek Terbaik MLS
- Andy Najar (Nashville SC)
- Jeisson Palacios (Nashville SC)
- Maxwell Woledzi (Nashville SC)
Kiper Terbaik MLS
- Roman Bürki (St. Louis CITY SC)
- Brian Schwake (Nashville SC)
- Matt Turner (New England Revolution)
Pendatang Baru Terbaik MLS
- Antoine Griezmann (Orlando City SC)
- Guilherme (Houston Dynamo FC)
- André Luiz (Sporting Kansas City)
Pemain Muda Terbaik MLS
- Julian Hall (Red Bull New York)
- Adri Mehmeti (Red Bull New York)
- Cavan Sullivan (Philadelphia Union)
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