Masuknya Messi dalam daftar kandidat menyusul satu lagi musim reguler yang produktif bersama Inter Miami. Ia berupaya menjadi pemain pertama dalam sejarah liga yang meraih penghargaan tersebut tiga kali, setelah memenanginya pada 2024 dan 2025. Pemain asal Argentina itu mencetak 26 gol dan menyumbang 17 assist dalam 31 penampilan, meraih Sepatu Emas, serta memimpin MLS dengan total 43 kontribusi gol.

Para pesaingnya juga punya alasan kuat untuk meraih penghargaan tersebut. Sullivan membantu mendorong peningkatan performa Philadelphia setelah jeda Piala Dunia, sementara Mukhtar memainkan peran penting dalam keberhasilan Nashville menjuarai Supporters’ Shield. Evander mencatatkan 31 kontribusi gol untuk Cincinnati, sedangkan Guilherme membantu Houston kembali ke babak play-off setelah gagal lolos pada 2025.