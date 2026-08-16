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Lionel Messi gagal mengeksekusi penalti untuk KETIGA kalinya secara beruntun saat Inter Miami dihancurkan Nashville dalam pesta empat gol
Masalah penalti Messi terus berlanjut
Sentuhan magis tampaknya sejenak memudar bagi Messi, yang menjalani malam yang ingin dilupakannya di Tennessee. Saat Inter Miami tertinggal 1-0 pada menit ke-23, sang veteran memiliki peluang emas untuk menyamakan skor dari titik penalti. Namun, eksekusi mendatarnya berhasil ditepis dengan gemilang oleh kiper Nashville, Brian Schwake.
Statistik menyoroti betapa dalamnya kesulitan yang sedang dialami pemain Argentina itu dari jarak 12 yard. Kegagalan terbaru ini menandai pertama kalinya sejak 2014 Messi gagal mengeksekusi tiga penalti secara beruntun, menurut ESPN. Rangkaian buruk yang tak diinginkan itu dimulai selama kampanye Piala Dunia musim panas ini, setelah gagal mencetak gol saat menghadapi Austria dan Mesir.
- Getty Images Sport
Nashville mengamuk di Geodis Park
Meski Telasco Segovia menyamakan kedudukan tepat sebelum jeda, Nashville SC mengambil alih sepenuhnya jalannya pertandingan pada babak kedua. Hany Mukhtar mengingatkan liga akan kualitasnya lewat dwigol yang klinis, sementara Sam Surridge menambah gol ketiga dengan penyelesaian backheel yang lembut. Pertahanan Miami runtuh di bawah tekanan, dan frustrasi terlihat jelas ketika Messi menerima kartu kuning karena protesnya dalam proses terciptanya gol ketiga Nashville.
Pukulan terakhir datang pada masa injury time setelah kesalahan konyol dari kiper Miami, Rocco Ríos Novo. Penjaga gawang itu terpeleset saat berada jauh di luar areanya, memungkinkan bola langsung dari belakang yang dilepaskan Schwake mencapai Mukhtar, yang dengan mudah mendorong bola ke gawang kosong.
Tragedi pribadi membayangi Messi
Pertandingan ini menjadi starter pertama Messi sejak kepergian tragis ayahnya sekaligus perwakilan lamanya, Jorge Messi. Pemain berusia 39 tahun itu menanggung beban emosional yang sangat besar, dan baru-baru ini mengakui bahwa ia tidak yakin bagaimana melanjutkan kariernya di olahraga ini tanpa arahan dari sang ayah.
Kesulitan Messi diperparah oleh nasib buruk semata pada momen-momen akhir pertandingan. Dalam satu serangan kacau di babak kedua, penyerang itu melihat tembakannya membentur kedua tiang gawang tanpa melewati garis, sebelum upaya lainnya dianulir karena offside.
- Getty Images Sport
Hoyos melontarkan nada menantang di tengah beban yang 'emosional'
Berbicara setelah kekalahan tersebut, pelatih Inter Miami Guillermo Hoyos menolak panik, dengan menegaskan bahwa kekalahan telak itu justru akan memacu perkembangan berkelanjutan timnya.
"Kekalahan seperti ini tidak akan menghentikan kami; kami terus berkembang," katanya. "Kami akan beristirahat hari ini dan mulai bekerja lagi menuju tujuan kami besok. Anda tidak kehilangan tujuan hanya karena satu kekalahan; justru sebaliknya, kami akan membidik lebih tinggi, terus berkembang, dan melanjutkan perkembangan skuad.
"Saya berterima kasih atas semua yang dilakukan para pemain. Orang-orang mungkin akan menyoroti kekalahan 4-1, tetapi tim mengalami beban emosional yang sangat besar; Anda harus berada di lapangan untuk memahaminya. Jadi, terlepas dari hasil yang tidak menguntungkan, ada banyak hal yang sangat berharga yang terlihat, dan itulah yang benar-benar penting bagi saya."
Tim asuhan Hoyos kini menghadapi jadwal padat karena sang pelatih kepala menyiapkan skuadnya untuk lawatan sulit menghadapi Philadelphia Union pada Rabu. Inter Miami sangat membutuhkan kemenangan untuk mendapatkan kembali momentum dan memangkas jarak dengan Nashville di klasemen Wilayah Timur. Namun, dengan pertanyaan yang masih menggantung soal daya tahan Messi dan rapuhnya lini belakang tim, jalan menuju pemulihan tampak terjal.
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