Berbicara setelah kekalahan tersebut, pelatih Inter Miami Guillermo Hoyos menolak panik, dengan menegaskan bahwa kekalahan telak itu justru akan memacu perkembangan berkelanjutan timnya.

"Kekalahan seperti ini tidak akan menghentikan kami; kami terus berkembang," katanya. "Kami akan beristirahat hari ini dan mulai bekerja lagi menuju tujuan kami besok. Anda tidak kehilangan tujuan hanya karena satu kekalahan; justru sebaliknya, kami akan membidik lebih tinggi, terus berkembang, dan melanjutkan perkembangan skuad.

"Saya berterima kasih atas semua yang dilakukan para pemain. Orang-orang mungkin akan menyoroti kekalahan 4-1, tetapi tim mengalami beban emosional yang sangat besar; Anda harus berada di lapangan untuk memahaminya. Jadi, terlepas dari hasil yang tidak menguntungkan, ada banyak hal yang sangat berharga yang terlihat, dan itulah yang benar-benar penting bagi saya."

Tim asuhan Hoyos kini menghadapi jadwal padat karena sang pelatih kepala menyiapkan skuadnya untuk lawatan sulit menghadapi Philadelphia Union pada Rabu. Inter Miami sangat membutuhkan kemenangan untuk mendapatkan kembali momentum dan memangkas jarak dengan Nashville di klasemen Wilayah Timur. Namun, dengan pertanyaan yang masih menggantung soal daya tahan Messi dan rapuhnya lini belakang tim, jalan menuju pemulihan tampak terjal.